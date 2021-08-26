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Автор Антон Куликов

Сила самобытности: почему Ющенко заявил, что украинского народа не существует

Мир

Бывший президент Украины Виктор Ющенко прокомментировал данные опроса, в ходе которого 41 процент граждан Украины согласились с тезисом президента России Владимира Путина о том, что "россияне и украинцы — один народ".

Сила самобытности: почему Ющенко заявил, что украинского народа не существует

Сила самобытности и сила пропаганды

По мнению Ющенко, "это сила пропаганды… если украинцы и россияне — один народ, это значит, что украинского народа не существует".

Опрос, который комментировал Виктор Ющенко, был проведен группой "Рейтинг" в конце июля. Согласно данным этого опроса, 55 процентов не согласились с утверждением об одном народе, а четыре процента не определились с выбором.

В комментарии для издания "Украинская правда" третий президент Украины заявил, что самобытности украинской нации в настоящий момент прямо противостоит сила пропаганды.

По его словам, 15 лет назад, согласно данным соцопросов, 59,3% граждан Украины положительно относились к идее присоединения к союзу России и Белоруссии. 40,7% положительно относились к вступлению Украины в ЕС.

Сейчас его соотечественники не хотят в союз с Россией, считает Ющенко, однако 40% из них соглашаются с тезисом о том, что украинцы и россияне — один народ.

На Украине, напомним, в эти дни отмечают 30-летие провозглашения независимости. А потому комментариев относительно самобытного украинского пути предостаточно.

Главу МИД Украины задела шутка главы МИД России

Например, не остался в стороне попавший недавно под российские санкции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина была, есть и будет — как была на своей земле тысячи лет, так и остается на ней сейчас.

Так он прокомментировал новый праздник — День украинской государственности, который будет отмечаться 28 июля.

"Есть один Киев и это украинский Киев, столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история", — заявил Кулеба. При это он обвинил Россию в попытках "присвоить чужую историю, чужие блюда и чужую культуру".

Причем тут опять Россия? Вообще говоря, украинские политики и чиновники, рассуждая о государственности, все время противопоставляют свою страну Российской Федерации. Без этого, похоже, украинская государство не совсем государство.

Впрочем, у главы украинского МИД был повод — шутка министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что на Украине скоро "приватизируют" празднование Нового года. Шутка Дмитрия Кулебу задела.

"Комментарии главы МИД Сергея Лаврова относительно этого указа президента (об учреждении Дня украинской государственности — прим.) являются неуместными и исторически некорректными, очень жаль видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду", — заявил министр. Для которого, вообще говоря, пропагандистские заявления являются обычным делом.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы сергей лавров виктор ющенко дмитрий кулеба
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