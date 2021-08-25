Лондон против "Талибана"*: эксперт не исключил боестолкновения вокруг аэропорта Кабула

31 августа аэропорт Кабула талибы* закроют для эвакуации, однако Лондон активно этому противится. Конфликт в интересах сторон решить мирно, но не исключена и эскалация.

Лондон хочет продолжения эвакуации после 31 августа

Премьер-министр Борис Джонсон заявил после саммита G7 во вторник, 24 августа, что приоритет номер один для Запада в ближайшие месяцы — обеспечение "безопасного вывода" людей, которые хотят покинуть Афганистан после 31 августа, когда будут выведены западные войска.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб сказал депутатам парламента, что правительство хочет видеть действующий аэропорт после ухода войск, по всей видимости, предполагая, что людей будут вывозить из страны на коммерческой основе.

"Если мы хотим сделать это более управляемым способом и действительно сойти с крутого берега обрыва, то мы могли бы сделать так, чтобы Талибан смог управлять действующим аэропортом в Кабуле", — цитирует министра Sky News.

Рааб сослался на "различные соседние страны", которые "захотят посмотреть", смогут ли они помочь сохранить этот аэропорт действующим и "действительно ли они хотят пригласить членов предыдущего правительства или официальных лиц для выполнения этой работы".

Рааб назвал то, что Лондон хочет видеть в Афганистане "Талибаном 1.0" — типа того режима, который управлял Афганистаном до 2001 года.

Осталось узнать, хочет ли этого "Талибан"*

Заместитель руководителя политического управления движения "Талибан"* Шер Мохаммад Аббас Станекзай потребовал прекратить процесс эвакуации из аэропорта Кабула и вывести все иностранные войска из Афганистана к установленному сроку. Об этом сообщил в среду, 25 августа, утром представитель движения по итогам встречи Станекзая с послом Германии в Афганистане Маркусом Потцлем.

Байден сорвал инициативу Джонсона

Вашингтон при этом не проявляет желания продолжить эвакуацию. По словам президента США Джо Байдена, с 14 августа США и их союзники вывезли из Афганистана 70 700 человек и такими темпами всех, кого планировалось, к 31 августа должны успеть вывезти. Так он обосновал свою уверенность в том, что в продлении сроков эвакуации нет необходимости.

"Чем раньше мы закончим, тем лучше", — сказал Байден.

Телеканал Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что американский контингент, охранявший аэропорт, уже начал эвакуироваться. По информации телеканала, страны "большой семёрки" (кроме США) хотели потребовать от "Талибана"*, чтобы тот разрешил продолжить эвакуацию из аэропорта Кабула, однако Байден сорвал эту инициативу.

Не исключены боестолкновения вокруг аэропорта

Как сказал Pravda.Ru военный эксперт, востоковед, конфликтолог, бывший заместитель командующего объединённой группировкой на Северном Кавказе Борис Подопригора, талибам* сейчас очень важно показать своё миролюбивое лицо, поэтому они будут стремиться к диалогу с иностранными силами, так как это является первым шагом на пути пусть условного, пусть ограниченного, но признания талибской власти.

"Выгнать западников любой ценой, по возможности не вступая в боестолкновения, а с другой стороны, сделать так, чтобы талибов* оценили за политическую мудрость", — так обозначил задачу "Талибана"* эксперт.

Тем не менее он не исключил и боестолкновений.

"Они (талибы*) могут обстрелять аэропорт, не исключено, что под огонь попадут западные войска. Я не исключаю того, что американцы предпримут бомбардировку каких-то позиций талибов*. Я не исключаю, что это даже произойдёт в Кабуле", — сказал Pravda.Ru Борис Подопригора.

Какова судьба афганцев, которых не удастся эвакуировать?

По мнению эксперта, основная масса из 60-70 тысяч афганцев, которых Запад хочет эвакуировать дополнительно (а это люди, сотрудничавшие с властью и иностранной администрацией, люди с высшим образованием), "будет всё-таки искать убежище у себя дома". Те, кто хотел, и так давно уехали, отметил Борис Подопригора.

"Тогда, когда ещё во всю развивалась американская операция в Афганистане, все, кто мог съехать, съезжали", — сказал Pravda.Ru эксперт.

* Террористическая организация, запрещённая в РФ.

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