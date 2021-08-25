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Автор Антон Куликов

В Кремле назвали главный раздражитель в отношениях с Турцией

Мир

В Кремле считают, что у России и Турции партнёрские отношения. Но это не означает существенных разногласий относительно Крыма, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле назвали главный раздражитель в отношениях с Турцией

Визит в Киев

Турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу приняла участие в так называемой "Крымской платформе", которая прошла 23 августа в Киеве. Вообще говоря, украинские власти рассчитывали, что в саммите примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако в итоге приехал глава МИД.

По прибытии в Киев Чавушоглу заявил, что "мы готовы вместе с другими странами-партнёрами отстаивать целостность Украины и участвовать в различных саммитах".

"Верим, что "Крымская платформа" сыграет важную роль в возвращении Крыма и восстановлении территории Украины в международно признанных границах", — заявил глава МИД Турции. Он выразил надежду, что в будущем этот проект превратится в "эффективную площадку для демонстрации солидарности".

Впрочем власти Турции и ранее неоднократно заявляли, что не признают воссоединения Крыма с Россией.

Мнение России

В Москве "Крымскую платформу", разумеется, оценивают отрицательно. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что "Крымская платформа" — "абсолютно пустая, не имеющая никаких перспектив пропагандистская затея".

В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой сказано, что Российская Федерация рассматривает участие отдельных стран и международных организаций в "Крымской платформе" как посягательство на свою территориальную целостность.

Она подчеркнула, что это "неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях".

Что касается отношений конкретно с Турцией, то, как отметил Дмитрий Песков, они "в целом носят партнёрский характер, причём не просто декларативный, а действительно, который основывается на реальном прочном фундаменте экономического инвестиционного сотрудничества".

"Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий. К области существенных разногласий относится как раз крымская тема. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем её абсолютно неверной, и мы готовы, исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом", — заявил Песков.

Насчёт отношения к другим государствам — участникам "Крымской платформы" пресс-секретарь президента России заметил, что пока саммит носил декларативный характер и не имел "осязаемого продолжения". Судя по этому заявлению, в Москве решили подождать, будет ли это самое продолжение.

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Крымская платформа — это успех Украины? - мнение эксперта
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым турция украина сергей лавров мария захарова дмитрий песков мевлют чавушоглу
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