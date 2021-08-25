30-летие независимости оказалось для Украины трагичным

Украина празднует тридцатилетие своей независимости. Эксперты по этому поводу прогнозируют крах украинской государственности. Но в целом размах мероприятий пока вызывает исключительно иронию.

В Киеве, разумеется, проводился военный парад, Днепр провёл "военно-морской" аналог. А "саммит первых леди и джентльменов" на территории заповедника София Киевская, который инициировала "первая леди Украины Елена Зеленская", насмешил практически всех.

Как и театрализованный перформанс "ДНК" (День народження країни). Его создатели показали "исторические вехи Украины от эпохи Киевской Руси до новейшей истории Украины". Как и "Национальный хор имени Верёвки". То есть зрителей ждали флаги, "тризубы, национальные песни, гарны дивчины в монистах и парубки в шароварах с оселедцами".

Что характерно, накануне в Херсоне рухнул 30-тонный флагшток с гербом, раздавив "Лексус". И ещё как штрих к портрету — в Одессе арестовали американца в майке с российским триколором.

Так Украина вошла в четвёртое десятилетие своей независимости.

Напомним, в 1991-м УССР была самой богатой из советских республик, в 3,5 раза превышая по уровню потребления РСФСР. Её ВВП был сопоставим с государствами Центральной Европы.

Сегодня Украина по экономическим показателям занимает 111-е место в мире — на уровне бедных африканских стран. У республики имелись в наличии газовые магистрали, мощный инженерный корпус, зажиточные колхозы. Были, в конце концов, армия и Крым.

За эти годы был "добит" Николаевский судостроительный завод, бывший гордостью советских корабелов. Знаменитый космический "Южмаш" — на грани банкротства. Госдолг Украины — больше $100 млрд, а за чертой бедности живет 1 миллион 200 тысяч человек.

Но Украина получила Майдан, продажу земли иностранцам и факельные шествия в Киеве. Вывод напрашивается только один: процветающая некогда Украина превратилась в колонию США, поражённую воинствующим национализмом и русофобией. И, увы, это вывод не "турбопатриотов", а немалого количества самих украинцев.

Не исключён и новый Майдан уже откровенно нацистского характера. Фактически в ответ на прямые военные провокации против России или на попытку очередного блицкрига в Донбассе с применением тяжёлой техники и авиации армии РФ придётся отвечать.

А в перспективе — России думать над присоединением Украины, не забыв про древние города Червонной Руси в Галичине и Волыни.

По-хорошему было бы неплохо оставить Украине то, чем она была в составе нескольких губерний до революции 1917 года. Но вся Новороссия с Харьковом и Одессой, Херсоном и Запорожьем и, разумеется, с Донецком и Луганском должны вернуться обратно.

Конечно, Россия сама воевать с Украиной не собирается. Но все понимают, что все свои шансы состояться как национальное государство Украина упустила. Так что после 30 лет независимости всем приходится думать только над линией раздела страны, не способной осознать себя государством.

"Это действительно угроза — стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы "не как у них". Отражение живёт самостоятельной жизнью", — написал бывший президент Украины Леонид Кучма.

Напомним, 16 июля 1990 года депутаты Верховного Совета УССР проголосовали за документ о независимости большинством голосов. Украинский президент Владимир Зеленский уже которую неделю вещает о "тысячелетней истории Украины" и "многовековой борьбе за свободную и самостоятельную страну".

По его словам, Украина делает всё для наступления такого желанного мира, "справедливого мира, мира в нашем понимании этого слова". Вот именно с таким пониманием Украина и оказалась там, где она сейчаc, когда ей диктуют условия практически все.

В этом же июле посол ЕС на Украине Матти Маасикас сообщил премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной рады Дмитрию Разумкову, что если будет принят закон о локализации производства на территории Украины, то ЕС может прекратить кредитование украинских предприятий. С производством стране можно попрощаться.

С учётом того, что не понятно, как долго ещё протянет украинская ГТС и по каким ценам будет продаваться топливо, прогнозы у соседей крайне печальные.

Так что Зеленскому только и остаётся заявить, что "мы должны вернуть все территории и веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, не было напрасным". Действительно, только хардкор. Чтобы громче обрушиться в итоге?

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