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Автор Любовь Степушова

Что стоит за приказом Путина Шойгу спасать укранцев в Афганистане

Мир » Бывший СССР » Украина

Много вопросов вызывает эвакуация самолётами минобороны РФ  украинцев из Афганистана.  А если эти люди по возвращении и пойдут в карательные отряды в Донбассе?

Что стоит за приказом Путина Шойгу спасать укранцев в Афганистане

Хватит быть "котом Леопольдом"

В военном ведомстве сообщили, что Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, других стран — членов ОДКБ и Украины путём задействования четырех военно-транспортных самолетов с аэродрома в Ульяновске. На бортах находятся бригады военных медиков, а также запасы воды, еды и одеял, говорится в сообщении.

Если это беженцы-инициаторы, то один два человека, отчаявшихся получить помощь из Киева - это нормально, но, с большой долей вероятности, наши созывают и эвакуируют всех  "своих".  Многие в России подумают, что может быть, хватит помогать врагам, хватит быть «котом Леопольдом»? Пусть Киев сам о своих позаботится, тем более, что украинскими транспортными самолётами предпочитают возить хазарейцев в Иран. Может быть, настало время лечить свидомых реальностью, а не рассказами о братстве?

Это реальное возвращение русских территорий

Но у этой истории есть другая сторона медали. Благодаря такой политике на Украине прибавится лояльно настроенных к России избирателей, несмотря на антироссийскую пропаганду. А значит, возвращать Киев, Харьков и Одессу будет проще. Такая политика и есть реальное возвращение русских территорий. Потому что на них живут русские люди, и они всё видят и все понимают. В том числе, такие жесты. Вспомним город Геническ,  который в чрезвычайной ситуации согрелся российским газом.  

Когда  Владимир Зеленский говорит на параде по случаю Дня независимости об «оккупантах», а Шойгу на следующий день эвакуирует украинских граждан, в том числе, возможно тех самых из ЧВК, которые воевали в Афганистане , то какой вывод сделает русский человек на Украине?

Третья сторона медали

Если бы у медали была третья сторона, то вот она. На Украине этих людей ждёт обвинение в предательстве Родины. Но, возможно также , что они  разразятся потоком русофобии. такое у них будет "спасибо" матушке-России и даже пойдут карать соплеменников в Донбассе.. Но это уже будет на их совести, а не на совести России и русских.

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Темы афганистан сергей шойгу владимир путин
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