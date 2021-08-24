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Автор Антон Куликов

Проект “анти-Россия”: Кучма признал, что Путин прав

Мир

Бывший президент Украины Леонид Кучма полагает, что страна не может нормально развиваться, если будет находиться исключительно на антироссийской позиции. Он согласился с президентом РФ Владимиром Путиным, который ранее отмечал, что Украина становится "анти-Россией".

Проект “анти-Россия”: Кучма признал, что Путин прав

"Здесь соглашусь с Путиным"

"Кто-то из наших "патриотов" воспринял это как комплимент — мол, правильно, так и надо. А я здесь соглашусь с Путиным. Это действительно угроза — стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы "не как у них". Отражение живёт самостоятельной жизнью", — написал бывший президент Украины в колонке, которая была опубликована в издании "Левый берег".

Он убеждён, что Украина должна "оставаться самой собой". "Единой, самостоятельной, независимой. Независимость — это наши ценности, наша свобода, тысячелетняя цивилизация наших предков и новые культурные коды нашего молодого поколения. Независимость — это человек в центре всего. Вера в собственный народ, надежда на достойное будущее, любовь к родине — всё это и есть независимость", — отметил Кучма.

На Украине в эти дни отмечают 30-летие независимости. Так что публикация колонки второго президента Украины приурочена ещё и к этому событию.

От автора "Украина — не Россия"

Леонид Кучма в 2003 году опубликовал книгу "Украина — не Россия". На 550 страницах автор доказывал, что между русскими и украинцами нет ничего общего.

Вот, в частности, несколько пассажей из этой книги.

  • "Среди русских я чаще, чем среди украинцев, встречал людей, тяготившихся своим делом и потому делавших его плохо. Не от неумения делать хорошо, а от отвращения";
  • "Если Хмельницкий — символ преемственности украинской государственности от Киевской Руси до наших дней, то Мазепа олицетворяет для нас Альтернативу. В глазах многих он уравновешивает Хмельницкого, исправляет крен. Отношение к Мазепе как предателю в наши дни — это анахронизм. Это может свидетельствовать о некоторой душевной незрелости".

Ну и так далее.

Очевидно, что нынешнее согласие с российским президентом не изменит ровным счётом ничего в политике украинских властей. Сам Леонид Кучма в своё время приложил немало усилий для доказательства того, что Украина и Россия совершенно разные государства. То есть по сути способствовал появлению тех самых "патриотов", которых ныне критикует.

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Можно ли было предвидеть предательство Украины?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина леонид кучма
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