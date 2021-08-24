Страны G7 не должны мешать странам ШОС в Афганистане

Если бы страны G7 не мешали бы странам ШОС, то Россия, Китай, Пакистан и Индия помогли бы афганцам в короткий срок сделать из Афганистана процветающую страну.

НАТО рухнул, как карточный домик

Эмманюэль Макрон был прав, когда заметил в прошлом году, что Североатлантический альянс (НАТО) находится в состоянии "смерти мозга". Этим летом красивое сооружение, где якобы один за всех и все за одного, рухнуло, как карточный домик. Америка потерпела стратегическое поражение в Афганистане и Европа — тоже.

Соединенные Штаты теперь лишены своего авторитета — президента "Сонного Джо" Байдена назвали "дряхлым" даже его собственные сторонники-демократы. Бывший премьер Великобритании Тони Блэр, который привёл британский контингент в Афганистан после 11 сентября, назвал главнокомандующего США "дураком". Но и сами — не лучше, Натовские европейцы бросились вывозить своих из Афганистана, забыв о чиновниках Евросоюза.

"Смерть мозга" ведёт к неспособности просчитать эффект санкций

24 августа премьер-министр Великобритании, который в настоящее время председательствует в "Большой семёрке" (G7), созывает экстренный саммит. Борис Джонсон предупредил в понедельник вечером, что о талибах* будут "судить по их действиям" и угрожал санкциями.

Это ли не смерть мозга. Европа, только что переварившая волну сирийских и ливийских беженцев, при наложении санкций на Талибан* скоро столкнётся с новой афганской волной.

"Смерть мозга" заключается не только в невозможности организовать планомерный вывод контингента, но и в неспособности просчитать влияние санкций на Афганистан.

Санкции, безусловно, будут и дальше ухудшать ситуацию в этой стране и поощрять разборки внутри неё. В результате война не закончится, и это вынудит афганцев покидать свою родину.

Куда они побегут уже ясно — в Европу, которая будет терпеть под лозунгами "гуманизма" насаждение чуждой идеологии и культуры, и потеряет идентичность. На самом деле, это заслуженная расплата — в результате развязанных НАТО войн на Ближнем Востоке, были убиты миллионы людей, миллионы стали беженцами, лишились родственников и имущества.

Не мешайте ШОС помочь Афганистану стать процветающей страной

Тем временем, используя советский опыт промышленного строительства Афганистана, страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обещают помочь афганцам построить мирное и процветающее государство. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Секретариатом ШОС в понедельник. Афганистан, кстати, имеет статус наблюдателя при ШОС.

"Государства-члены ШОС подтверждают свое обязательство помочь Афганистану построить мирную, стабильную и процветающую страну, свободную от терроризма, войн и наркотиков. Государства-члены ШОС считают важным ответственное восстановление легитимности государственной власти в Афганистане посредством инклюзивного мирного диалога с учетом интересов всех общественных, политических, этнических и религиозных групп в стране", — говорится в заявлении.

Также указывается, что страны-члены ШОС выразили готовность "участвовать в международных усилиях по стабилизации и развитию Афганистана, при этом Организация Объединенных Наций играет центральную координирующую роль".

Пока не ясно, кто приедет в Душанбе на саммит ШОС 16-17 сентября, ясно одно, если бы Запад не мешал, Афганистан при помощи России, Китая, Индии, Пакистана стал бы скоро процветающей страной.

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