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Автор Александр Шторм

Кто больше всего выиграл от развала СССР

Мир » Бывший СССР

СССР распался 30 лет назад, и чем бы ни была эта геополитическая катастрофа, триумфом или трагедией, экономические показатели говорят сами за себя. Особенных бонусов гибель СССР никому не принесла.

Кто больше всего выиграл от развала СССР

Чемпионы и аутсайдеры по душевому ВВП

Но кто же больше всего выиграл в экономическом плане от выхода из Союза? Такой показатель, как прирост душевых доходов, демонстрирует удивительные вещи.

Чемпионами по увеличению душевого ВВП стали вовсе не страны Прибалтики, а Грузия, Армения и Азербайджан. Минимальный рост показали Украина и Киргизия.

Эксперты говорят об успехах в экономике, базируясь на множестве показателей — от роста средних зарплат и пенсий до изменения доступности социальных услуг, здравоохранения или образования. Сравнивать можно и колебания в производительности труда, уровни образования и прочие интересные вещи.

Но ВВП является общепринятым индикатором, который учитывает и Международный валютный фонд. Максимальный прирост он дал в Грузии, Армении и Азербайджане.

Лидер списка — Грузия — нарастил его в 4,9 раза. Это абсолютный рекорд среди всех постсоветских республик. Армения и Азербайджан выдали рост в 4,7 и 3,8 раза, соответственно.

Эти республики легко обошли Прибалтику, которую традиционно принято считать главным экономическим бенефициаром выхода из СССР. Литва, Латвия и Эстония показали рост в 3,6, 3,4 и 3 раза, соответственно. Конечно, они живут в среднем лучше остальных, но уровень жизни там был высоким и в советское время, а позже им помогал ЕС.

Причём в "республиках-чемпионах" ВВП вычислялся по обменному курсу, а не только по паритету покупательной способности. В Грузии, Армении и Азербайджане долларовый прирост душевого ВВП составил после выхода из СССР 25, 21 и 16 раз.

Это можно объяснить тем фактом, что в Грузии, Армении и Азербайджане душевые доходы были в советские времена самыми скромными.

Но сегодня самый низкий прирост душевого ВВП за последние 30 лет отмечен в России, Киргизии и на Украине, которые обошла даже Молдавия.

Низкие показатели России обычно в СМИ не обсуждаются. А ситуация на Украине не тайна.

Журналисты УНИАН пишут, что валовой внутренний продукт в 1991 году на одного человека составлял 1489 долларов, а спустя почти 30 лет — 3118 долларов. При этом ВВП Польши вырос почти в семь раз.

В Казахстане же изменилась структура экономики — выросла добыча полезных ископаемых, но упало производство в обрабатывающей промышленности. Невысокие достижения Таджикистана, Украины, Киргизии или Молдавии — результат того, что валютный эквивалент зарплат в этих странах мало изменился со времени 90-х годов прошлого века.

Как заявил шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, нужно сравнивать душевые доходы со стоимостью нормальной потребительской корзины (не росстатовской). Иначе сравнения будут некорректными. Уровень экспортных поступлений металлургов, нефтяников или производителей шпрот к людям отношения не имеет.

Почему же развалился СССР

Ну а что касается политики и политэкономии — здесь все достаточно прозрачно.

Мифы "демократов" по этому поводу базируются на постулате, что "красная империя" распалась якобы совершенно естественным образом. Якобы сограждане требовали

  • "рыночных" преобразований,
  • отказа от патернализма государства
  • и тотального государственного планирования.

Но по факту выяснилось, что люди выступали за "обновление социализма" по шведскому типу.

Также сыграли свою роль пустые полки магазинов, появившиеся в результате горбачёвского реформирования. Но пустыми эти полки стали не в результате несовершенства "планово-распределительной системы", а в итоге целенаправленного саботажа заинтересованных в захвате собственности партчиновников.

Вопрос, выступали ли люди против политической монополии КПСС, можно даже не поднимать. На момент ГКЧП в СССР уже функционировала партия Жириновского. "Либерально-демократическая партия СССР" создавалась как спойлер-партнёр для запугивания общества, которое должно было выбирать по принципу меньшего зла.

Ещё одно заблуждение касается вопроса того, что именно американцы "уронили" нефть, и это сразу подкосило советскую экономику. По данным Сергея Кара-Мурзы, в 1985 году экспорт нефти из СССР в долларовой зоне принёс доход в 46 долларов на душу населения в год.

После обрушения этот показатель составил 30 рублей в год на душу населения. Разница в 16 рублей на катастрофу не тянет…

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Развал СССР – Как это было? Глазами очевидца
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы ввп кпсс развал ссср петр пушкарев михаил горбачев сергей кара-мурза
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