Кто больше всего выиграл от развала СССР

СССР распался 30 лет назад, и чем бы ни была эта геополитическая катастрофа, триумфом или трагедией, экономические показатели говорят сами за себя. Особенных бонусов гибель СССР никому не принесла.

Чемпионы и аутсайдеры по душевому ВВП

Но кто же больше всего выиграл в экономическом плане от выхода из Союза? Такой показатель, как прирост душевых доходов, демонстрирует удивительные вещи.

Чемпионами по увеличению душевого ВВП стали вовсе не страны Прибалтики, а Грузия, Армения и Азербайджан. Минимальный рост показали Украина и Киргизия.

Эксперты говорят об успехах в экономике, базируясь на множестве показателей — от роста средних зарплат и пенсий до изменения доступности социальных услуг, здравоохранения или образования. Сравнивать можно и колебания в производительности труда, уровни образования и прочие интересные вещи.

Но ВВП является общепринятым индикатором, который учитывает и Международный валютный фонд. Максимальный прирост он дал в Грузии, Армении и Азербайджане.

Лидер списка — Грузия — нарастил его в 4,9 раза. Это абсолютный рекорд среди всех постсоветских республик. Армения и Азербайджан выдали рост в 4,7 и 3,8 раза, соответственно.

Эти республики легко обошли Прибалтику, которую традиционно принято считать главным экономическим бенефициаром выхода из СССР. Литва, Латвия и Эстония показали рост в 3,6, 3,4 и 3 раза, соответственно. Конечно, они живут в среднем лучше остальных, но уровень жизни там был высоким и в советское время, а позже им помогал ЕС.

Причём в "республиках-чемпионах" ВВП вычислялся по обменному курсу, а не только по паритету покупательной способности. В Грузии, Армении и Азербайджане долларовый прирост душевого ВВП составил после выхода из СССР 25, 21 и 16 раз.

Это можно объяснить тем фактом, что в Грузии, Армении и Азербайджане душевые доходы были в советские времена самыми скромными.

Но сегодня самый низкий прирост душевого ВВП за последние 30 лет отмечен в России, Киргизии и на Украине, которые обошла даже Молдавия.

Низкие показатели России обычно в СМИ не обсуждаются. А ситуация на Украине не тайна.

Журналисты УНИАН пишут, что валовой внутренний продукт в 1991 году на одного человека составлял 1489 долларов, а спустя почти 30 лет — 3118 долларов. При этом ВВП Польши вырос почти в семь раз.

В Казахстане же изменилась структура экономики — выросла добыча полезных ископаемых, но упало производство в обрабатывающей промышленности. Невысокие достижения Таджикистана, Украины, Киргизии или Молдавии — результат того, что валютный эквивалент зарплат в этих странах мало изменился со времени 90-х годов прошлого века.

Как заявил шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, нужно сравнивать душевые доходы со стоимостью нормальной потребительской корзины (не росстатовской). Иначе сравнения будут некорректными. Уровень экспортных поступлений металлургов, нефтяников или производителей шпрот к людям отношения не имеет.

Почему же развалился СССР

Ну а что касается политики и политэкономии — здесь все достаточно прозрачно.

Мифы "демократов" по этому поводу базируются на постулате, что "красная империя" распалась якобы совершенно естественным образом. Якобы сограждане требовали

"рыночных" преобразований,

отказа от патернализма государства

и тотального государственного планирования.

Но по факту выяснилось, что люди выступали за "обновление социализма" по шведскому типу.

Также сыграли свою роль пустые полки магазинов, появившиеся в результате горбачёвского реформирования. Но пустыми эти полки стали не в результате несовершенства "планово-распределительной системы", а в итоге целенаправленного саботажа заинтересованных в захвате собственности партчиновников.

Вопрос, выступали ли люди против политической монополии КПСС, можно даже не поднимать. На момент ГКЧП в СССР уже функционировала партия Жириновского. "Либерально-демократическая партия СССР" создавалась как спойлер-партнёр для запугивания общества, которое должно было выбирать по принципу меньшего зла.

Ещё одно заблуждение касается вопроса того, что именно американцы "уронили" нефть, и это сразу подкосило советскую экономику. По данным Сергея Кара-Мурзы, в 1985 году экспорт нефти из СССР в долларовой зоне принёс доход в 46 долларов на душу населения в год.

После обрушения этот показатель составил 30 рублей в год на душу населения. Разница в 16 рублей на катастрофу не тянет…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.