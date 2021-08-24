Афганское банкротство США — это утрата статуса сверхдержавы

88 миллиардов долларов — столько вложили США в афганскую армию и полицию. Окончательная сумма может быть выше на порядок, а то и на два.

Это позитивная новость для России: ведь чем меньше денег у вероятного агрессора, тем спокойнее живётся. Согласно данным финансовых специалистов из университета Brown, за 20 лет интервенции Вашингтон израсходовал фантастическую сумму в размере 2 триллионов 261 млрд долларов. Большая часть этого заоблачного счёта — 1 трлн 435 млрд — взята из бюджета Госдепартамента и министерства обороны. 296 млрд потребовались на лечение и общие расходы для ветеранов кампании. А 530 млрд уже ушли на платежи по процентам за кредиты, которые взяли США для того, чтобы финансировать эту войну.

Пентагон также подтвердил, что по прямому назначению, то есть на ведение военных действий, было потрачено 815 млрд долларов. 19 млрд были попросту разворованы. А 143 млрд — потрачены на инфраструктурное возрождение Афганистана, то есть на нужды строительства в стране.

Но, согласно аналитикам из университета Brown, эхо войны будет ещё долго давать о себе знать: на соцстрах бывших солдат в ближайшие десятилетия потребуется отдать от 800 млрд до 1 триллиона долларов. 6 трлн 500 млрд пойдут на покрытие процентов за кредиты, включая стоимость операции в Ираке и Пакистане. И их предстоит платить аж до 2050 года!

Уйти, чтобы вернуться?

Однако на события в Афганистане можно посмотреть и под другим углом. Многие в Европе считают, что к американцам пришло горькое осознание своего места в мире. Поведение администрации Джо Байдена совершенно логично и в чём-то напоминает редакции новостного ресурса Stratpol поведение генерала Шарля де Голля в момент окончания эры колоний.

"США, возможно, поняли, что у них больше нет финансовых, военных и технических возможностей противостоять на территории Центральной Азии одновременному давлению со стороны России и Китая. Поэтому американский уход напоминает положение Франции, когда оставление колоний позволило освободить экономику страны от непосильной нагрузки, что дало импульс дальнейшему развитию. Так что не исключено, что США уходят для того, чтобы "ещё лучше вернуться", — заявляет Ксавье Моро, аналитик французского новостного агентства.

А если это так, то речь идёт отнюдь не о попытке заложить бомбу замедленного действия под центр Евразии, а всего лишь о калибровке международных отношений.

Похоже, что Европа может только приветствовать такой подход, так как ни Франции, ни Германии нечего делать в Афганистане, где привычки людей и отношение к женщине до сих пор соответствуют многовековому укладу и не поменялись со "времён Очакова и покоренья Крыма".

Таким образом, новое прочтение истинного контекста ухода США из Афганистана показывает положительный, а не отрицательный результат для мира в целом и Евразии в частности. Именно этой логике соответствует и возрождение союза северных земель Афганистана, группирующихся вокруг Панджшера.

"Математически невозможно"

Дело в том, что междоусобица на территории станет новым вектором в стране, то есть направит агрессию не на сопредельные государства, а на заботу об удержании власти в Кабуле. Сами же талибы*, похоже, хорошо понимают своё положение, поэтому поспешили наладить контакт не только с российскими дипломатами, но и с Китаем.

Но если с Москвой и Пекином бывшие "мусульманские студенты" говорят уважительно, то вот с Вашингтоном они и не думают церемониться. Представитель талибов Сухейл Шахин просто потребовал 23 августа от США вывести войска до последнего числа месяца, пригрозив им "определёнными последствиями" в случае продления интервенции после оговорённых сроков эвакуации. Но ни заокеанские военные, ни европейцы не понимают, как переправить воздушным мостом не только своих солдат, коих в зоне аэропорта имени Хамида Карзая скопилось более шести тысяч, но и всех афганских граждан, помогавших западному блоку. Об этом недвусмысленно заявили и Джеймс Хеппи, парламентский заместитель государственного секретаря по вооружённым силам Соединённого Королевства, и министр обороны этой страны Бен Лоббан Уоллес, и сам Джо Байден, который охарактеризовал такую операцию, как "математически невозможную".

Получается, что, помимо финансового фиаско, разгромного счёта, утраты статуса сверхдержавы, как минимум, в Центральной Азии (да и всей Евразии), США могут ещё стать ответственными за очередную гуманитарную катастрофу, если талибы, верные данному слову, начнут наступление на зону аэропорта Хамида Карзая 1 сентября.

Так проходит мирская слава (Sic transit gloria mundi).

*"Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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