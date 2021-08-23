Богачи, Компартия приказала делиться: как в Китае спасаются от бунта масс

Тема "всеобщего процветания" стала очень популярной в Китае в последнее время. Казалось бы, кому не хочется быть успешным и богатым. Термин хоть и расплывчатый, но все же дает понять: богачи, Компартия призвала делиться. Председатель Китая Си Цзиньпин предложил богатейшим жителям страны задуматься над идеей, как отдать часть своих денежек на благо народа.

Правительство страны и ранее оказывало давление на цифровых гигантов. Например, в прошлом году власти объявили войну главному богачу страны — основателю Alibaba Джеку Ма. Миллиардер впал в немилость после одиозного выступления в Шанхае, где он раскритиковал правила, регулирующие в стране отрасль высоких технологий. Но сейчас тренд заразил и массы.

Доктор экономических наук, профессор в Институте Дальнего Востока РАН Андрей Островский рассказал, зачем Китаю понадобились эти шаги. Причина проста — когда большой разрыв в доходах, возникают социальные противоречия. Видимо, Си Цзиньпин опасается бунта.

"Есть американский пример. В 1930 году, когда был большой кризис, в США были миллионеры, в то время как основная масса была безработной. И Рузвельт взял и ввел налог на богатство. И после этого все успокоилось. Социальный конфликт исчез. В Китае самый простой путь решения этого вопроса — это введение налога на богатых людей. В Китае есть КПК, они должны принять это на уровне Политбюро", — отмечает эксперт.

Андрей Островский уверен, что эта схема вполне применима и к России: "У нас много говорят о сверхдоходах. Но пока это общие разговоры. У нас тоже надо бороться с богачами".

Эксперт предположил, что, скорее всего, в Китае введут налог. Подоходный налог в Китае и так достаточно существенный. В 2018-м были внесены изменения: люди, которые получают порядка 5 тысяч юаней в месяц, не платят налоги. А для тех, кто получает свыше 50 тысяч юаней, наоборот, налог увеличивается. Эксперт предполагает, что китайцы могут ужесточить налоговые условия.

В Китае в последние годы активно боролись с бедностью. В конце 2020 года стояли повсеместно табло, где отображалось, сколько дней осталось до того, как окончательно будет уничтожена бедность. И они справились… к 2021 году. За последние восемь лет из нищеты вывели 832 уезда и 128 деревень. На ликвидацию бедности государство потратило с 2013 года 246 млрд долларов. Это не значит, что все стали зажиточными, но повышение минимальных доходов все же улучшило положение многих семей.

И самое главное — удалось решить проблему трудоустройства. На сегодняшний день безработица в Китае — 4,5%. Это неплохие цифры для такой большой страны.

Самые большие доходы — на востоке Китая: это Шанхай, Пекин, Тяньцзинь, провинция Гуанчжоу.

Самые низкие доходы — это провинция Гуйчжоу, Синьцзян, Тибет, провинция Сычуань.

Что же касается того, будут ли возмущаться богачи, то тут ответ, судя по всему, однозначный. В Китае руководящая направляющая сила — Коммунистическая партия. Финансовые гиганты не будут сопротивляться давлению, ведь они понимают, что их благосостояние в значительной степени зависит от КПК. Что воля, что неволя — все хорошо, когда рядом направляющая рука любимого вождя.

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