Байден пугает Афганистан санкциями, потому что боится китайского следа

Американский истеблишмент активно обсуждает идею о введении санкций против движения "Талибан"*. Такую возможность озвучил президент США Джо Байден на очередной пресс-конференции. Однако произойти такое, по его словам, может при определенном условии.

"Мой ответ: да, это зависит от поведения", — сказал американский президент.

Байден отметил, что пока талибы* держат слово, например, не препятствуют эвакуации американцев, не блокируют аэропорт Кабула. На прошлой неделе США уже вводили санкции против "Талибана"*. Они им запретили пользоваться счетами, к которым имело доступ правительство Гани. Тем самым они обозначили свою власть над талибами.

А вот насколько эффективна в отношении Афганистана санкционная политика США и Великобритании — это еще вопрос.

Военный политолог, член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В.Плеханова Александр Перенджиев отметил один любопытный парадокс. Как только американцы ушли и талибы захватили Кабул, начались дискуссии о том, что в Афганистане есть неисследованные полезные ископаемые.

"20 лет американцы были в Афганистане — ни слова об этом не было. Как талибы пришли к власти, сразу пошел разговор на эту тему. Меня удивляет, что на это не обратили внимания. А это стержневой момент. В 2011 году в Российском институте стратегических исследований состоялась конференция, которая была посвящена возможному выводу войск из Афганистана. Об этом говорил еще Обама. Тогда уже эти идеи разрабатывались. И те идеи, которые были озвучены, стали реализовываться. Говорилось о том, что необходимо Афганистан снимать с наркоиглы и развивать там промышленность, чтобы вовлекать население страны, в том числе и движение "Талибан"* в правление народным хозяйством, чтобы талибы меньше бегали с автоматами, больше вникали непосредственно в экономику страны, в ее развитие, развивали бизнес", — отметил Александр Перенджиев.

Вывод напрашивался очевидный — за счет такой политики в Афганистане будет постепенно снижаться и террористическая угроза.

Также на той конференции была озвучена мысль, что с талибами можно договориться. Хоть мы их признаем как террористическую организацию, но в случае их прихода к власти можно отделить умеренных талибов от радикальных. Умеренных можно привлечь к строительству нового Афганистана. И речь идет скорее не о демократии, а об экономике. Что же касается радикалов, то можно допустить полное их уничтожение. Таким был план.

Китайский след пугает Штаты

С приходом талибов началась раскручиваться идея развития Афганистана. И речь идет не только о добыче полезных ископаемых, уже был начат разговор о проекте газового потока, ветку которого можно запустить из Туркменистана. Александр Перенджиев отметил, что американцы, выводя свои войска, все же рассчитывали на то, что талибы будут теми же дикарями, что и 20 лет назад, что они принесут Средневековье и создадут проблемы всем: и России, и Китаю, и Ирану, и Таджикистану. Но складывается впечатление, что пошло не по их плану. Внезапно оказалось, что талибы стали другими, что "Талибан" в какой-то мере отражает интересы Пакистана и Китая.

Что касается Китая, то он взаимодействует с Пакистаном как раз в вопросах воздействия на "Талибан"*. В частности, если говорить о проектах по добыче ископаемых, то речь идет о китайских инвестициях, которые укладываются в глобальный проект "Один пояс, один путь".

Американцы сделали все для того, чтобы "Талибан"* стал антикитайским проектом, в конечном итоге антироссийским. Когда СМИ пишут, что миссия американцев провалилась, то они упускают главное, она провалилась не потому, что талибы пришли к власти, а потому, что пришли не те талибы, которых они хотели привести к власти.

"Пришли талибы, которые будут действовать уже не в интересах США и Запада, а в интересах, прежде всего, Китая", — подчеркнул эксперт.

* Запрещенная в РФ организация

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