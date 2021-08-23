Из заявления Ангелы Меркель о том, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, следует, что Германия, вероятно, готовится к изменению позиции по Минским соглашениям.
Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
По его словам, "прощальный" визит Меркель в Москву и Киев 20 и 22 августа — это "сверка часов" по важным вопросам безопасности и экономики. По мнению эксперта, важными были следующие темы.
В целом, этот визит можно рассматривать и как элемент предвыборной борьбы в самой Германии. Потому что Меркель тем самым пытается демонстрировать транзит власти от неё к Армину Лашету. Она заявляла неоднократно в последние дни, что победа Лашета — уже дело решённое, пытаясь поправить его достаточно низкий личный рейтинг, отметил Александр Камкин.
Эксперт обратил внимание на крайне нелогичное заявление Меркель, сделанное в Киеве о том, что "проблемы с выполнением Минских соглашений имеют структурный характер, так как "Россия является участником этого конфликта, и потому правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов".
"Это крайне нелогичное заявление, крайне антироссийское. Потому что Россия не является стороной конфликта. Это неоднократно подчёркивал и российский МИД. Сторонами конфликта являются как раз ЛНР, ДНР и официальный Киев. Поэтому здесь я вижу определённую ангажированность в заявлениях и фактически дезавуирование самой идеи соглашений, что является крайне нехорошим сигналом и фактически означает, что Германия перестаёт настаивать на соблюдении данных соглашений", — сказал Александр Камкин.
Напомним, что во время пресс-конференции после встречи с Зеленским в июле в Берлине Меркель призвала Киев выполнять "формулу Штайнмайера", которая предусматривает прямой диалог с Донецком и Луганском.
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