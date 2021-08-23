Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям

Из заявления Ангелы Меркель о том, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, следует, что Германия, вероятно, готовится к изменению позиции по Минским соглашениям.

Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

По его словам, "прощальный" визит Меркель в Москву и Киев 20 и 22 августа — это "сверка часов" по важным вопросам безопасности и экономики. По мнению эксперта, важными были следующие темы.

Афганистана , "потому что кошмаром Меркель является очередная волна беженцев из этой страны в сторону Европы". Для российской стороны тоже этот вопрос является "крайне важным" — не допустить эскалации в Центральноазиатском регионе, отметил эксперт.

, "потому что кошмаром Меркель является очередная волна беженцев из этой страны в сторону Европы". Для российской стороны тоже этот вопрос является "крайне важным" — не допустить эскалации в Центральноазиатском регионе, отметил эксперт. Алексея Навального в качестве традиционной мантры, ритуала для европейских политиков, особенно либерального направления. Вопрос "достаточно древний, избитый", но тем не менее общественность "негодует", поэтому Меркель должна себя позиционировать, в том числе, и как родителя институтов гражданского общества.

в качестве традиционной мантры, ритуала для европейских политиков, особенно либерального направления. Вопрос "достаточно древний, избитый", но тем не менее общественность "негодует", поэтому Меркель должна себя позиционировать, в том числе, и как родителя институтов гражданского общества. Поиска баланса между интересами германо-украинского и германо-российского диалогов, что предполагает сглаживание острых углов в отношениях между Россией и Украиной и попытку модераторства.

В целом, этот визит можно рассматривать и как элемент предвыборной борьбы в самой Германии. Потому что Меркель тем самым пытается демонстрировать транзит власти от неё к Армину Лашету. Она заявляла неоднократно в последние дни, что победа Лашета — уже дело решённое, пытаясь поправить его достаточно низкий личный рейтинг, отметил Александр Камкин.

Эксперт обратил внимание на крайне нелогичное заявление Меркель, сделанное в Киеве о том, что "проблемы с выполнением Минских соглашений имеют структурный характер, так как "Россия является участником этого конфликта, и потому правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов".

"Это крайне нелогичное заявление, крайне антироссийское. Потому что Россия не является стороной конфликта. Это неоднократно подчёркивал и российский МИД. Сторонами конфликта являются как раз ЛНР, ДНР и официальный Киев. Поэтому здесь я вижу определённую ангажированность в заявлениях и фактически дезавуирование самой идеи соглашений, что является крайне нехорошим сигналом и фактически означает, что Германия перестаёт настаивать на соблюдении данных соглашений", — сказал Александр Камкин.

Напомним, что во время пресс-конференции после встречи с Зеленским в июле в Берлине Меркель призвала Киев выполнять "формулу Штайнмайера", которая предусматривает прямой диалог с Донецком и Луганском.

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