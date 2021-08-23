Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу

Берлин круто изменил позицию по Донбассу после того, как Ангела Меркель встретилась в Москве с Владимиром Путиным. Надо готовится к признанию Россией независимости республик Донбасса.

Челночница Меркель

Переговоры канцлера ФРГ с президентом РФ в Москве продолжались почти три часа, а её встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве — меньше часа. Меркель не полетела из Москвы (20 августа) прямо в Киев, а вернулась в Берлин, чтобы на следующий день 22 августа прилететь в столицу Украины.

Для пожилой, с большими проблемами по здоровью Меркель, это выглядело как неожиданность, она явно хотела подчеркнуть, что оба визита не связаны, и что она не везет Зеленскому послание от Путина. Тогда вопрос, почему она не развела два визита заранее?

О формуле Штайнмайера ни слова

Ответ простой — она недооценила вводные данные, ей нужно было посоветоваться с кем-то (не исключено, что с преемником Армином Лашетом) по итогам переговоров в Москве, чтобы осмелится вот на такое заявление в Киеве:

"Проблемы с выполнением Минских соглашений имеют структурный характер. Потому что Россия является участником этого конфликта. И потому правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов".

Ранее такие жёсткие, по сути, нарушающие Минские соглашения слова не звучали из Берлина.

Россия готова к признанию ЛДНР

Вероятно, позиция Москвы тоже оказалась очень жёсткой, и самая жёсткая — это заявление о признании самопровозглашённых республик Донбасса, если в течении ближайшего времени подвижек в реализации Минских соглашений со стороны Киева не будет.

Это, конечно, удар для Запада: его санкции не действуют, Россия готова к эскалации напряжения в отношениях. Поэтому :

Меркель в Киеве выглядела растерянной, не прозвучал прежний призыв об имплементации формулы Штайнмайера (сначала выборы в Луганске и Донецке, потом контроль над границей), ведь для её реализации надо вступать в переговоры с ЛДНР.

её беседа с Зеленским была суперкороткой (передала слова Путина),

Зеленский был чрезвычайно агрессивен на пресс-конференции и публично укорял канцлера в отсутствии военной помощи.

"Мы обращались к немецкому правительству относительно поставок вооружения, и действительно, в том или ином виде, получали отказы", — сказал Зеленский. "Госпожа Меркель правильно сказала, что в рамках учений НАТО и Европа, и Германия нас поддержали. Но нам необходимы предметные вещи, и мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать, мы на это действительно очень надеемся и ожидаем", — добавил украинский президент.

"Мы, как немцы, как часть НАТО, когда речь идёт об учениях и поддержке, мы готовы. Но я не внесла никаких конкретных предложений", — ответила канцлер. Вероятно, не было времени, чтобы внести, но вопрос открытый.

Неблагодарный Путин

Ангела Меркель приехала в Москву получать благодарность за "Северный поток-2" и принимать уступки по Донбассу (например, по вводу западных миротворцев) а уехала с тем, что Россия никак не связывает этот газопровод с положением дел в Донбассе и цветы и улыбки — это всё, что Путин должен канцлеру.

Что же делать теперь Германии? Перекрывать вентиль новенького газопровода, действительно, очень выгодного ей, в качестве новых санкций? Поставлять военную помощь Украине? Отключать Россию от СВИФТ ( кстати, сегодня МИД РФ вновь прокомментировал эту угрозу). Как тогда объяснять это немецкому бизнесу? Россия не в пример больше Ирана включена в мировую экономику, и её энергетический её сектор суперважен для Германии и ЕС.

Почему Москва не боится выхода из "Минска"

Для России признание Донбасса независимым — это вопрос времени, уже 300 тысяч граждан Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) получили российские паспорта и 460 тысяч — паспорта ЛДНР, это потенциальные граждане РФ. В новых реалиях выросло новое поколение детей, началась широкая интеграция промышленности Донбасса в российскую экономику. Надо прекращать обстрелы мирного населения, электоральные перспективы этого требуют. Поэтому признание независимости ЛДНР состоится очень скоро — к президентским выборам 2024 года.

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