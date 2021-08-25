Греция: в огне и стихии видится снаружи, спокойно всё внутри

В Греции, как давно известно, всё есть, включая COVID-19, пожары, мигрантов и прочие неприятности. Но в общем и целом в Греции — сравнительно спокойно и относительно благодатно. Срыва туристического сезона из-за всех этих событий не предвидится. Можно туда ехать отдыхать, имея прививку "Спутник V", но сдать тест потребуется. Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказала издатель и главный редактор международной газеты на русском языке "Мир и Омониа", издающейся в Греции, Инга Абгарова.

— Инга, открытие туристического сезона в Греции не привело к новым вспышкам коронавирусной инфекции?

— Нет, по крайней мере, пока у нас нет таких данных. По Греции сейчас, также как и раньше, прибавляется от 2 до 2,5 тысяч заражённых в день. Эта цифра немногим отличается от той, что была до открытия туристического сезона. К тому же основная часть приходится на материк, а на островах, где основной турпоток, практически нет высоких показателей роста.

Так что пока ситуация вполне нормальная. Есть, конечно, и митинги антипрививочников. Люди любят преувеличивать, а это же — очень популярная тема сейчас. Есть вбросы типа "Привитый от COVID скончался на второй день после прививки". И так далее.

Я даже на одном таком митинге ради интереса поприсутствовала сама. К сожалению, среди людей, которые не хотят прививаться, есть врачи даже. Грустно. Был случай, когда в одной из афинских больниц непривитые медсёстры заразили онкологических больных.

Среди наших соотечественников и русскоязычных из других стран — тоже очень много антипрививочников, но у них есть особенности. Вакцины, которые есть на греческом рынке в совершенно свободном бесплатном доступе, их почему-то не устраивают. Они все непременно хотят прививаться только "Спутником".

— А "Спутник" в Греции недоступен?

— Нет. После того, как читатели меня просто замучили звонками, всеми этими митингами и протестами, в том числе около редакции, я даже обратилась за официальным комментарием в посольство России в Афинах.

Оттуда мне официально ответили, что российская вакцина не признана греческими властями, соответственно, она не может находиться в свободном доступе в Греции для обычных людей.

COVID — ужасен, но не всемогущ

Поэтому будем надеяться, что кто-то поменяет своё мнение, потому что последствия COVID ужасные, это мы все знаем. Поэтому по улицам у нас ещё относительно недавно — в конце июля — все ходили в масках. Сейчас это стало уже необязательно, поскольку вспышек нет, многие уже привиты.

В кафе, ресторанах, всевозможных туристических центрах, отелях и других общественных местах весь персонал уже привит. Также обслуживающий персонал обязан носить маски и перчатки. Это — обязательные условия. Посетители этих заведений, конечно, сидят без масок.

Но они вакцинировались в большинстве своём даже не потому, что их заставили, а потому что владельцы бизнеса им объяснили, что сейчас здесь туристы из самых разных стран, в ряде которых ситуация — просто ужасна. Здесь же вы услышите языки многих народов со всего земного шара.

Несмотря на то, что при пересечении границы требуется либо паспорт прививочный, либо тест, все равно может случиться всякое. Поэтому здесь людям даже не надо объяснять, что необходима прививка. Ни в коем случае нельзя допустить появления очагов заражения в таких местах, где смешиваются люди со всего мира.

— Не испытывают ли российские туристы, привитые "Спутником V", препятствий в путешествиях по Греции?

— Мне кажется, что Греция — единственная страна Европы, которая признаёт за российскими туристами право на прививку "Спутником". Для туристов мы делаем исключение. Но тест сделать все равно требуется.

При этом Россия не признаёт за гражданами Греции прививку нашими вакцинами. Не знаю, почему так. У нас всех есть ковид-паспорта. Они даже размещены на специальных сайтах, на специальной платформе. Как только происходит вторая прививка, можно распечатать себе паспорт с QR-кодом.

Мы сами его показываем даже при пересечении административных границ внутри Греции, если едем на далёкие расстояния. Например, когда я летела из Афин сюда — на остров Корфу, у меня попросили паспорт прививочника.

— Какие вакцины официально одобрены в Греции?

— AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson.

— Опасаются ли греки новой волны нелегальных мигрантов в связи с событиями в Афганистане?

— Митинги против нелегальных мигрантов начались ещё в связи с событиями в Сирии. Эмигранты находятся в локальных лагерях, но ходят и по городам. Понятно, что очень многих волнует, что они живут на пособия, а местным надо зарабатывать деньги в крови и поту. Это всё — не так просто.

Понятно, что есть разговоры, как мы от этого устали, но нет прямо такой ненависти к ним. Я тоже иногда ругаюсь, что сколько можно. Греки по натуре всё-таки — очень спокойный, благодушно настроенный народ.

Что касается Афганистана, тут я вас удивлю. Недавно у нас случился обратный митинг. Очень много пакистанцев живёт в Греции. Они в Афинах устроили очень серьёзный митинг поддержки Пакистана, который обвиняют в том, что он сотрудничает с талибами*.

Там они сказали, что если к нам сюда приедут наши братья из Афганистана, мы будем рады. То есть они — сами беженцы, но будут рады, если сюда приедут дополнительные беженцы.

— В общем и целом в Греции сейчас — относительно спокойно?

— Спокойно. Приезжайте к нам отдыхать. Меньше верьте страшным сказкам, старайтесь всегда проверить лично. А чтобы проверить лично, желательно приехать. Тем более когда конечная точка маршрута — такая чудесная страна. Приезжайте.

*"Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ.