США: побег из Афгана, далее — везде

Джо Байдена около половины населения США не считает легитимным президентом, города тонут в насилии, расовых, миграционных проблемах. Американская стратегия глобализма проигрывает советской. США не строят промышленные предприятия, агрокомплексы, их политика сводится к выкачиванию ресурсов из завоёванных стран. Талибы просто не боятся страну, возглавляемую Джо Байденом — немощным стариком в деменции. Развал внутри США всё больше отражается на провалах во внешней политике. Обо всём этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

— Владимир Сергеевич, вы сказали, что американцы хвастались подготовкой афганской армии. Значит, они плохо подготовили эти 300 тысяч военных, уж не говоря о властях. Почему так получилось?

— Это — тоже, видно, коррупционная составляющая. А теперь эти спецсредства урезали. Денег нет.

— Распилили?

— В Афганистане уже лет 40-50 идет гражданская война. Может быть, от гражданской войны все устали. Это-то война с кем? — Со своими братьями, соплеменниками и так далее. Это — традиционное общество. А в обществе патриархальном все, грубо говоря, родственники друг другу. Там всегда можно найти каких-то дальних, а то и достаточно близких родственников.

Более того, такие страны как Афганистан видели много колонизаторов. У них, видно, выработалось своё чувство истории, которое состоит в том, что колонизаторы приходят и уходят, а Афганистан остаётся.

Поэтому, я думаю, что там уже давно сформировалось такое понимание, что всё это — временно: сегодня это временщики из Лондона, послезавтра это временщики из Вашингтона, потом ещё какие-то выразители чужой воли.

Религиозный фактор — тоже крайне важен, особенно там. Но вот этот фундаментализм, который пронизывает Ближний и Средний Восток, сегодня только усилен американским присутствием, как ни странно. Потому что реакция на все эти стратегические бомбардировщики, на применение новейших систем вооружения, что называется, крепит их дух и веру.

— Байден недавно объяснил, что развивать государственность Афганистана не было задачей Вашингтона. США победили терроризм, дали Кабулу возможность строить демократию, но он ею не воспользовался. Что стоит за этим оправданием? Здесь же американская исключительность пропадает. Прямо отказ от глобального лидерства здесь звучит.

— Можно сказать, что это так и есть. Это — и кризис американских идей демократии. В общем — да, американцы хотели демократизировать и Афганистан, и весь и Ближний, и Средний Восток. Есть такое одно исключение на берегу Средиземного моря и Красного моря — это государство Израиль.

Почему не может быть такой же квазидемократии в остальных странах этого региона?… Но думали, что американцы немножко поработают, подготовят кадры.

Афганские чиновники учились в американских университетах, проходили стажировку в Соединённых Штатах Америки и показывали рабочую модель американской демократии.

Они в полной мере считали, что главное — где-то утвердиться в Кабуле, а дальше и до провинции дойдёт. Но выяснилось, что провинция — сильнее городских центров. В результате всё так и произошло.

Советская модель

Советская модель была абсолютно правильная. Вы можете трансформировать общество, только трансформируя его социально-экономическую структуру. Если вы создаёте промышленность, сельское хозяйство, то экономика становится восприимчивой к достижениям научно-технического прогресса.

В результате появляются другие позитивные факторы, в том числе (назовём американским термином) средний класс. Средний класс заинтересован в стабильности, в соблюдении прав человека и всей этой системы и её атрибутики.

На сегодняшний день в Афганистане сложилась, насколько я понимаю, очень простая схема:

— компрадорская верхушка; — отсталое сельское население, которое занято выращиванием героина, просто прозябает в нищенских условиях; — и боевики, которые так живут и сражаются уже десятилетиями, могут только владеть оружием, кроме этого делать ничего не могут.

А винтовка рождает настоящую власть. Какого рода изменения могут быть в таком обществе?… Ничего, кроме прихода к власти боевиков.

Мохаммад Наджибулла года три просидел именно потому, что всё-таки после вывода советских войск там была оставлена определённая экономическая база. А сегодня в Афганистане нет никакой базы.

Без базиса — обрушится надстройка

Раз нет экономической базы, то надстройка валится в одночасье, что и произошло. Здесь даже нет теоретических новаций. Здесь всё как раз сработало по классической теории. И так оно каждый раз.

Соединённые Штаты Америки ни в одну из стран, даже у себя под боком в Центральной Америке, ничего не вкладывали, чтобы в этом обществе был социально-экономический прогресс. Посмотрите, что в Гаити происходит.

Наоборот, их очень устраивает нищенское население, забитое состояние. Зато американцы чувствуют себя хозяевами положения. Психология англосаксонская состоит в том, что должен чувствовать себя господином, аборигены же должны смотреть на тебя как на полубога. А когда выясняется, что полубоги ничего толком сделать не могут, то им остается убраться побыстрее из страны пребывания…

— Как эта ситуация отразится на репутации Байдена и всей Демократической партии?

— Безусловно, отразится. Потому что сегодня есть вообще ощущение неэффективности администрации. Она терпит поражения на всех — на внешнеполитических и внутриполитических — фронтах.

— Поражение в Афганистане — это следствие внутренних проблем Америки?

— Да, это, в том числе, и внутренние проблемы.