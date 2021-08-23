Денег больше нет: Владимир Васильев о причинах бегства американцев из Афганистана

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) назвало крайний срок для окончательного вывода американских военных из Афганистана — 31 августа. Боевики предупредили, что отсрочка будет воспринята как "расширение оккупации", и пообещали США "последствия".

Поражение США в Афганистане — это следствие внутреннего упадка страны, которая выбирает президентом немощного старика в деменции. Об этом в эфире программы "Точка зрения" видеоканала Pravda. Ru рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

Идеологический аспект сотрудничества Америки с другими странами сегодня отсутствует, американским союзникам нужны только деньги, а лишних денег у США уже действительно нет. А если они появляются и направляются союзникам, то разворовываются компрадорской буржуазией. Развал идёт внутри США, и это находит отражение во внешней политике.

— Владимир Сергеевич, что вы думаете про уход американских военных из Афганистана. Как же можно было так опозориться с эвакуацией? Эти кадры просто шокируют. Неужели нельзя было заранее вывести, а потом уже как-то выводить войска, как-то продумать и структурировать это все? Почему, на ваш взгляд, возникли такие проблемы?

— Видно, так уж мир для них решил, что давайте быстрей уходите из Афганистана. В подобного рода событиях всегда главное то, что это результаты системного кризиса. Системный кризис внешней политики носит не только идейный и идеологический, но и организационный, военный, даже разведывательный характер.

В американском понимании все было достаточно нормально. Они воспринимали ситуацию в Афганистане сравнительно нормальной, считали, что оставляют режим более-менее устойчивый, который просуществует какое-то количество времени, может быть, даже и достаточно долго.

А если потребуется какая-то военная помощь, то будут нанесены точечные удары бомбардировщиками B-52, на худой конец снова пошлют ограниченный контингент на очень ограниченный срок — на неделю или чуть больше — не то воевать, не то отдыхать, не то вспоминать старые военные тропы.

Демократия выродилась в коррупцию

Но все это произошло по одной простой причине и мы должны понимать, что на сегодняшний день вся демократия США выродилась в коррупцию. Сегодня не только в Афганистане, но и в значительной части остального мира, в том числе в восточно-европейских странах американское влияние воспринимают именно в денежном измерении.

Все остальное — лишь прикрытие. Это формируются определенного рода группы, которые себя причисляют к элитам, но это просто примитивные коррупционеры. Иногда их называют компрадорской буржуазией.

Их интересует только финансовая составляющая. Ради этой финансовой составляющей они готовы озвучивать что угодно — русофобию, какие-то еще фобии, американофилию и, соответственно, приверженность западной демократии или что-то еще в этом роде.

— Это действительно стало проблемой почти для всего мира.

— Да, это большая проблема. Сейчас она особенно актуальна именно для Восточной Европы. Дайте денег, как говорится. За деньги мы готовы развивать русофобию, американофилию, петь что угодно, что нам скажет Вашингтон, тем более, что самим даже думать не надо.

Есть так называемые пресс-релизы Госдепа, есть пресс-релизы Белого дома, вот их чаще всего и озвучивают. Если надо будет, еще какие-нибудь радиостанции подсуетятся. Но когда уже дело доходит до каких-то более институциональных вещей, тут и начинаются эти проблемы.

Спец-финансы поют спец-романсы

Они связны, с моей точки зрения, именно с тем, что в Америке теперь перекрыли этот поток, потому что больше денег нет. Эта ситуация возникла уже в апреле.

Такие операции, в том числе военные, по-особому финансируются. Поскольку это не войска, которые находятся на базах и не несут какую-то регулярную службу, выполняют именно боевые задачи на это идет специальное финансирование.

Администрация Байдена уже на 2021 год 42 миллиарда долларов этого спец-финансирования обрезала.

Эти средства были переброшены Вашингтоном на другие статьи финансирования военной машины. Слава Богу, проблем у них сейчас в этом хватает, в том числе нужно изыскивать деньги на разработку и закупку новой техники, чем они очень хвастаются.

Но на самом деле там — очень серьезные проблемы. В результате все эти направления остались без денег. Теперь уже нечем платить военнослужащим, и тем людям, которые занимаются сегодня политикой в Афганистане и многих других странах.

Просто бегство

Действительно им пришлось уходить оттуда срочно и капитально. Я думаю, что за все это время душой, умом и сердцем американцы к Афганистану все равно не прикипели.

Местная буржуазия прекрасно поняла, что теперь ничего хорошего ждать им уже не приходится. Американцы бегут, платить им и поддерживать их не собираются. А как только талибы придут к власти, учитывая исламский радикализм, они их просто вырежут.

И дальше произошло то, что произошло, чего даже, может быть, не понимали американцы еще совсем недавно, потому что они, видно, как-то еще живут в своем измерении некоей ими же придуманной безопасности. — Если есть американский флаг, американский солдат, то это — для них якобы какая-то гарантия безопасности.

А на самом деле местная власть быстро смекнула, что ее денечки сочтены. Все власти разбежалась, остальные вслед за ними тоже разбежались — защищать нечего и некого. Регулярных правительственных войск там уже нет.