Против кого Литва "гибридно воюет", используя мигрантский кризис

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным осудила действия белорусских властей в ситуации с беженцами на белорусско-литовской границе.

По мнению Евросоюза, от лица которого, несомненно, выступила Меркель, белорусский президент Александр Лукашенко лично спровоцировал приграничный кризис, желая досадить странам ЕС "в отместку" за санкции, введённые против его страны.

Если это всё же так, то цель достигнута:

мигранты рвутся через Литву в Европу, население в приграничных городах выходит на массовые протесты.

А что на самом деле происходит в Литве? Какова реальная обстановка на границе?

Об этом в эксклюзивном интервью для программы "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказала журналист, депутат двух созывов Вильнюсского горсовета Ромуальда Пошевецкая.

— Литовская пресса пишет, что особенно возмущены польские районы, где поляки живут. И, вроде, литовцы более толерантны к мигрантам. Насколько это так?

— Надо просто понимать, что в силу исторических причин эти все приграничные городки — как раз территория, где компактно проживает польское население.

Там, где живёт большинство граждан чисто литовцев, нет мигрантов. Мигранты-то все расселены как раз на приграничных территориях. Я не скажу, что где-то там, допустим, в Игналине, где тоже недалеко граница, что там тоже всё прям гладко, и все там рады. Такого нет. Я б не сказала, что одни поляки недовольны. Просто так сложилось, повторю, что, в основном, это на населённых этническими поляками территориях.

— А винят кого — правительство Литвы или Лукашенко? На кого население больше обижено?

— Тут не в обидах дело. Конечно же, видят ошибки и нашего правительства. Например, чересчур необдуманная радикальная внешняя политика, ценностная, которая не рассматривает национальных интересов. Это тоже вызывает недовольство.

Люди понимают, что происходит то, что происходит, не без помощи белорусской стороны. Но всё это оценивается объективно.

Говорят, что у нас этакая атака "гибридной войны". То есть, люди понимают, что "гибридная война" идёт, и что и с той, и с другой стороны будут какие-то, скажем, неприятные инциденты. Кто ж захочет оказаться в середине этих процессов? Когда на местном населении всё отражается, то, естественно, и вопросы возникают и к той, и к другой стороне.

Почему бы просто не договориться с Лукашенко

— Я слышала призывы договариваться с Лукашенко. Это, с вашей точки зрения, нормальный призыв: литовскому правительству договариваться с белорусским?

— Звучат такие призывы со стороны прагматично размышляющих политологов и политиков. Но главный курс — у нас министр иностранных дел представляет партию консерваторов, и внешняя политика сложилась в русле вот этой ценностной политики, ценностной демократии — не идти на какие-то договоры.

И поэтому прибалтийские президенты против "договоров", они предпочитают через Брюссель каким-то образом воздействовать либо искать какого-то посредника в Евросоюзе, который помог бы Литве и Белоруссии навести мосты.

Пока такого посланника от Литвы в Евросоюз нет — никак не могут определиться с кандидатурой — не решён этот вопрос до конца.

Назло Батьке поддерживают санкции

— Но ведь санкции, наложенные на Белоруссию, благодаря усилиям Литвы, сейчас бьют и по Литве. То есть, американцы наложили свои санкции, которые исключают, например, торговлю с Белоруссией, и через несколько месяцев Литва перестанет быть транзитером калийных удобрений.

И вообще, торговля с Белоруссией может накрыться медным тазом, потому что американские банки не будут проводить расчеты в долларах и в евро — Белоруссия под санкциями.

Вот как вы объясните такую, я бы сказала, недальновидную позицию? Может, не стоило поддерживать антибелорусский проект?

— Санкции включают не только США, Европа тоже поддерживает все ограничения. У нас в Литве это рассматривается как неизбежное последствие чего-либо. Конечно, не все этим довольны. Раздаются призывы, что национальные интересы должны соблюдаться в первую очередь — чтобы местная экономика не потерпела каких-то серьёзных кризисов.

Однако пока решение принято считать издержки такими, с которыми можно смириться. То есть, принципы дороже, условно говоря.