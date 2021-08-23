Белорусско-литовская граница — не так страшен чёрт, как его малюют

Польша и страны Балтии считают миграционный кризис на границе с Белоруссией гибридной войной Минска против ЕС. Соответствующее заявление распространило в понедельник 23 августа польское правительство. Премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время воскресной видеоконференции по этой теме выразили серьезную озабоченность ситуацией на границах с Белоруссией.

Заявления Литвы о том, что власти Белоруссии организовали прибалтийской стране самый настоящий мигрантский кризис, и постоянный подогрев накала страстей вокруг этой темы со стороны Евросоюза, грозящего Александру Лукашенко новыми санкциями, если он "не одумается" — одна из самых горячих тем европейской новостной политики.

Сильнее беспокоит ЕС только ситуация в Афганистане и новые потоки беженцев, которые вот-вот хлынут в благополучные страны Старого света.

А что на самом деле происходит в Литве? Какова реальная обстановка на границе?

Об этом в эксклюзивном интервью программе "Точка зрения" на Pravda. Ru рассказала журналист, депутат двух созывов Вильнюсского горсовета Ромуальда Пошевецкая.

— Ситуация с мигрантами, идущими с территории Белоруссии, пока стабилизировалась.

Дело в том, что у нас границу охраняют отряды добровольцев, которые их не пропускают. Ежедневно появляется информация о том, что их возвращают обратно. Поэтому, собственно говоря, у нас их количество не увеличивается.

Первая волна, которая прошла, достигла четырех тысяч, и сейчас этот процесс приостановился.

— Как я понимаю, мигранты всё еще находятся в каких-то лагерях временного содержания, правильно? Или эти четыре тысячи человек уже начинают выдворять?

— Этот процесс достаточно долгий, потому что люди проходили без документов, и сейчас нужно установить их личности, восстановить их документы. И, соответственно, когда эта процедура заканчивается, каждому предлагается вернуться обратно на родину и даже выделяется триста евро. Кто-то соглашается.

Например, сегодня четыре человека были отправлены. То есть, ежедневно появляется какое-то число желающих вернуться обратно.

Но, опять же, это небыстро всё происходит, поэтому пока они проживают во временных лагерях, размещенных недалеко от границы: это либо палаточные, либо модульные дома.

Сейчас решается вопрос с их арендой, потому как скоро осень, холодно, а палатки — не самое лучшее пристанище. В приграничных районах выделяются муниципальные помещения, чтобы незаконных мигрантов там разместить. В первую очередь, конечно, женщин с детьми.

Протесты против мигрантов в Литве

— Почему были протесты против размещения этих людей? Они как-то агрессивно себя ведут, или просто литовцы — такие консервативные, что не хотят видеть мигрантов ни в каком виде: ни хороших, ни плохих? Или у протестов какая-то другая причина?

— Немножечко иная причина. Во-первых, этот мигрантский кризис произошел для всех неожиданно: никто не готовился, никто не мог представить, что такой наплыв мигрантов может быть, ведь с ними нужно что-то делать и где-то размещать.

И вот, представьте. В небольшие приграничные городки, где живет триста-четыреста человек местного населения, в один прекрасный день им объявляется, что "сейчас мы к вам сюда привезем триста-четыреста мигрантов, которые тут разместятся и будут жить". А ничего не готово. Плюс — не известно, кто эти люди, с каким прошлым. Многие почувствовали себя небезопасно. И это, мне кажется, вполне обоснованные человеческие страхи, человеческие опасения.

Поэтому, собственно говоря, вспыхнули протесты. Но и вина власти, точнее ее ошибка, здесь очевидна: с местным населением никто не говорил, их поставили перед фактом — "мы вам привезем, а вы тут как хотите".

Потом уже, когда люди увидели, что мигрантов сопровождала полиция и так далее, они немного успокоились.

Но сами чужаки постоянно масла в огонь подливают: в мигрантских лагерях постоянно мятежи происходят — люди выражают недовольство, они пытаются прорваться куда-то.

Что понятно, ведь их конечной целью явно не Литва была. Им кто-то подсказал, что они смогут пройти, допустим, в Германию или какие-то более, скажем, развитые западные страны.

И поэтому они Литву всегда рассматривали как временную стану, транзитную. Никто из них не хотел оставаться здесь. И поэтому они любой ценой пытаются прорваться: то там, то там возникают протесты, недовольство чем-то.

Конечно, местным людям не всем это нравится — жить вот с таким горячим очагом и вечными беспорядками.