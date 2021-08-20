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Автор Ирина Гусакова

Почему жителям КНДР запретили обсуждать похудевшего лидера

Мир

Очередное появление на людях лидера КНДР Ким Чен Ына вновь породило много слухов — политик за последние месяцы сильно похудел, что не могло пройти незамеченным. Дошло до того, что чиновники запретили гражданам публично обсуждать здоровье лидера. Правда, какое именно ждет наказание провинившегося — не уточняется.

Ким Чен Ын на съезде правящей партии в Пхеньяне

Члены правительства уверяют, что Ким Чен Ын ничем не болен и отличается отменным здоровьем, но его подкосили постоянные беспокойства о судьбе горячо любимого народа, который переживает непростые времена из-за нехватки продовольствия.
Несмотря на запрет, разговоры об ухудшении состояния здоровья любимого лидера продолжают циркулировать в обществе.

Напомним, что западные СМИ очень любят муссировать тему здоровья северокорейского политика. Например, в прошлом году Ким не появился на дне рождения своего деда Ким Ир Сена, и тут же западные журналисты написали о том, что Ким Чен Ын чуть ли не при смерти, поскольку перенес тяжелую операцию на сердце.

Если же рассматривать все в ключе того, что лидер КНДР похудел из-за стресса, потому что переживал, что бедным жителям Северной Кореи нечего кушать, то политика можно понять. Ведь люди затягивают пояса, негоже в такой ситуации самому поправляться.

Ким Чен Ын

Кандидат исторических наук, руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов отмечает, что ситуация в КНДР с продуктами питания действительно непростая, поскольку двойное кольцо блокады вокруг страны.

Что помогает народу КНДР не думать о бунте

Первое кольцо было выстроено международным сообществом в виде санкций (со стороны США, Японии, Южной Кореи). И второе кольцо северяне сами вокруг себя воздвигли, полная изоляция, чтобы не допустить проникновения COVID внутрь страны. Они успешно эту задачу выполняют. Коронавируса в стране нет. Но цена за этот безусловный успех, конечно, высокая: связь с внешним миром резко сократилась, почти свелась к минимуму.

"СМИ, особенно западные, склонны все через увеличительное стекло рассматривать, драматизировать ситуацию. Там должны заработать крупные дезинфекционные комплексы на границе с Китаем и Россией. Китай — главный торгово-экономический партнер для Северной Кореи. И сухопутная граница там самая протяженная. И на этой границе построены крупные комплексы по дезинфекции всех товаров, которые ввозятся в страну. Не только люди, но и все товары, поезда, крупные корабли, которые заходят в порт, сначала отправляются в специальные зоны, где проходят карантин. Все обрабатывается химическими реагентами. Как только комплексы будут запущены, снабжение продуктами нормализуется", — отмечает эксперт.

Специалисты по Корее обращают внимание на то, что до сих пор руководство страны, говоря весьма откровенно о серьезных трудностях, не использует термин "второй трудный поход". "Трудным походом" был назван период во второй половине 90-х годов, когда страна была в очень тяжелом экономическом кризисе, все хором в мире предрекали неминуемый коллапс, но страна выстояла.

Северные корейцы постоянно живут в условиях блокады, санкций, от бунта низов спасает жесткая дисциплина, самоорганизация, ну и, конечно, безусловная любовь к своему лидеру.

Жизнь в экстремальных ситуациях — как итог, все затягивают пояса, а кто-то даже и худеет. И население привыкло, там нет недовольства, тем более массового…

А вот Ким Чен Ын похудел явно не от того, что плохо питается. У руководства с питанием проблем никогда не было и не будет. Но истинная причина вряд ли станет достоянием общественности.

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Темы ким чен ын северная корея александр воронцов
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