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Автор Ирина Гусакова

Инсталляция "Хохлы" разрушила надежды украинцев на независимость

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинцы готовятся к важному празднику — 24 августа страна будет отмечать 30-ю годовщину независимости. Однако праздничное настроение многим внезапно подпортило искусство. Художник Иван Салевич презентовал инсталляцию "Хохлы" ко Дню независимости. Фигуры в вышиванках с российскими флагами вместо глаз стоят на коленях, а взгляд направлен в сторону Москвы.

Инсталляция "Хохлы"

Инсталляция должна была украсить выставку в черновицком центре культуры "Вернисаж", но бдительный директор галереи Игорь Сорокоумов предположил, что инсталляция может обидеть людей, поэтому попросил во всем разобраться сотрудников СБУ. Более двух часов Салевич находился на допросе. А ведь он всего лишь показал, что "большая часть украинцев не определилась со своей национальной идентичностью". В итоге работу выставить разрешили. Однако к инсталляции добавили пояснение, чтобы не возникло двусмысленных намеков.

"Автор, используя средства выражения актуального современного искусства, будто призывает таких граждан определиться со своей национальной идентичностью, встать с колен и стать, наконец-то, украинской нацией", — говорится в пояснении.

Эта инсталляция задела за живое многих украинцев. А есть ли что праздновать этой стране?

Украинский политик, кандидат в президенты Украины Владимир Олейник посетовал, что праздновать пока нечего. Ведь независимость — это способность государства принимать решения в своих национальных интересах на свой страх и риск. А если полностью власть передана иностранцам, то о какой независимости может идти речь.

"Стоит привести в пример закон, который недавно был принят, о передаче судебной власти. То есть иностранцы теперь будут подбирать на должности судей украинских граждан. До этого передали прокуратуру, все антикоррупционные органы. Под внешним управлением находится правительство. Украинским правительством управляет Международный валютный фонд. Он задает основные параметры, и они перед ним отчитываются. Поэтому праздновать то, чего нет, неприлично. Скорее всего, можно объявить минуту молчания", — считает Владимир Олейник.

Что же касается инсталляции, ее посыла "встаньте с колен"… Так и и напрашивается — так встаньте же с колен, кто вам мешает? Россия? Нет.

"Сейчас пошла мода ставить в каждом областном центре самый высокий флагшток. Сегодня в Херсоне доигрались до того, что он просто упал. Других достижений нет. Как-то премьер-министр Великобритании Черчилль писал доклад и на полях делал пометки. Написал напротив одной идеи: "аргументов нет, надо брать на голос". Так и тут.

Нет достижений. На параде будет техника бывшего Советского Союза. Они демонстрируют, что есть один танк "Оплот", но он на базе Т-80 советского производства. И ничего умного не нашли. Потому что надо показать, что ближе к стандартам НАТО. Взяли, обклеили этот танк "Оплот", созданный на Харьковском тракторном заводе, скотчем строительным, чтобы создать желтые пятна маскировочные. Вчера смеялись уже все, кому не лень", — сетует эксперт.

Владимир Олейник считает абсолютно объективной статью Путина о том, что мы единый народ. Он уверен, что без Украины России будет очень сложно: "Надо двигаться туда, где дают нам больше возможностей. А Запад нам не дает возможностей возрождать заводы. Они говорят: "Зачем? У нас есть свои самолеты, покупайте". Тогда мы нищие и голые, мы работать будем на весь мир. Поэтому нам надо двигаться в единый союз. Надо объединять усилия, а не разъединять".

Флаг Украины

Народный депутат 5-6 созыва на Украине Алексей Журавко согласен, что художник абсолютно правильно передал настроения, поскольку большая часть украинцев смотрит в сторону России. Эксперт считает, что своими действиями Евросоюз и Америка все сделали, чтобы народ Украины стоял на коленях. Художник как бы предсказал будущее Украины.

"Украина встанет на колени, будет рассыпаться, и большая часть уйдет в состав России. То, что в глазах он нарисовал русские флаги, это факт. Все мы, можно сказать, ходим под русским флагом. И самое главное, что эта инсталляция говорит о том, что есть Киевская Русь. Грубо говоря, возвращайтесь домой — вот так это сказано, если правильно рассматривать эту ситуацию", — отмечает Алексей Журавко.

Суровая правда такова — когда в инсталляции народ представляют на коленях, то это говорит о том, что нет никакой независимости. Независимые люди не стоят на коленях, они стоят в полный рост. Они заявляют, что у них страна развитая, богатая, самостоятельная, что у них производится собственное оружие, есть технологии, что народ живет богато, не зависит ни от кого. Это и есть независимость. А когда народ живет в нищете, убирает чужую клубнику, моет чужие унитазы, то какая же это независимость?

"Жизнь заставит их посмотреть в сторону Москвы. Давайте прямо говорить, что Украина без России ничто, но и перспективы у России без Украины нормальной нет. Мы единый народ, нас просто рассорили. И всё", — вынес вердикт Журавко.

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