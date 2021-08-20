Импичмент Байдену: как планируют "убрать" 46-го президента США

"Байден должен уйти!" — столь резкая реакция американцев последовала вслед за унизительными для Штатов событиями в Кабульском аэропорту. В американском Twitter все время мелькает хештег #ImpeachBiden ("Подвергните Байдена импичменту"). Рейтинг 46-го президента США опустился ниже 50 процентов — и это не предел. Пока же сценарий импичмета кажется маловероятным. Но демократы все же решили перестраховаться и стали готовиться к операции "Преемник".

Даже Камала Харрис уже прячет офисную улыбку, находясь рядом с Байденом, что можно счесть тревожным сигналом. А демократы, которые все же видят Камалу в президентском кресле в недалеком будущем, всячески стали охранять вице-президента от любого негатива, связанного с темой Афганистана.

А ведь когда-то Дональд Трамп пророчески вещал: "Байден должен уйти с позором". Пока Байден сваливает всю вину за поражение Штатов на самих афганцев, журналисты припоминают ему сцены в аэропорту Кабула, которые до боли похожи на эвакуацию в Сайгоне в 1975 году.

Процесс импичмента, как правило, начинает палата представителей. Напомним, что расследование по делу об импичменте Дональда Трампа инициировала спикер палаты Нэнси Пелоси. При этом демократы стали составлять соответствующие статьи обвинения в конце 2017 года. Два года они прогревали палату представителей.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев отметил, что республиканцы могут составить обвинительные заключения и ждать результатов выборов 2022 года. Если они получат большинство, то смогут запустить этот процесс.

Также может начаться кампания, мол, Байден должен уйти в отставку в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. И это вариант не исключен. Байдена могут попросить уйти в отставку.

"Сейчас очень активен Трамп, который призывал Байдена уйти в отставку. В соцсетях и в СМИ, которые его поддерживают, идея досрочного ухода Байдена обсуждается. Учтите, что афганский кризис еще не решен, там могут возникнуть всякие проблемы. И разрулить этот кризис — это довольно сложная задача. Не дай бог, придут и другие кризисы. Например, осенняя волна коронавируса. А ведь нынешняя администрация обещала победить COVID-19. А COVID-19 — это внутренний такой Афганистан, который может расшатать ситуацию в стране", — отмечает эксперт.

Кто может стать преемником?

Если предположить, что Байдена вынудят уйти в отставку, то кто придет на его смену? Камала Харрис? Но считается, что она — совсем неопытный политик. За эти 8 месяцев она никак себя не проявила, нет у нее и достижений. Поэтому на сегодняшний день в стране наблюдается серьезный внутриполитический кризис.

Но если Камалу все же сделают президентом, то кто тогда займет ее место?

Камала вряд ли будет играть ключевую роль в должности президента, а вот вице-президент вполне может стать серым кардиналом. Подобная ситуация была 20 лет назад, когда Дик Чейни фактически выполнял роль президента при Джордже Буше-младшем. Последний же был мальчиком для озвучки. Такая же роль — девочки для озвучки — может достаться и Камале.

"У меня складывается ощущение, что Байден не хотел бы уходить в отставку. Но у него 46-47%, а это первый сигнал на вынос. Он постоянно будет находиться под дамокловым мечом, и его могут вынудить уйти в отставку, как Никсона, просто по собственному желанию. В Нью-Йорке вынудили уйти в отставку Куомо, возможно, Ньюсом тоже перестанет быть губернатором Калифорнии. Многие конспирологи считают, что идет генеральная репетиция по отставке Байдена", — предрекает Владимир Васильев.

Какие ошибки допустил Байден?

Первая ошибка — отмена указа Трампа о строительстве стены, считает эксперт. На сегодняшний день в Америку хлынули сотни тысяч эмигрантов. В условиях кризиса, в котором находится современная американская экономика, когда очень высокий уровень безработицы, приход незаконных эмигрантов создает бюджетную нагрузку и лишает работы коренных американцев.

Второй просчет — энергетические проблемы. Первым делом Байден прекратил строительство нефтепровода от Аляски до Техаса. Он прекратил бурение нефти за Полярным арктическим кругом, сказал, что мы будем отходить от углеводородной экономики. Одновременно он дал зеленый свет на завершение строительства "Северного потока-2", что нанесло удар по репутации администрации. В итоге в США в 2-3 раза выросли цены на бензин.

Третье — вышла из-под контроля инфляция. Сегодня темпы роста инфляции значительно опережают темпы роста реальной заработной платы.

Четвертое — COVID. Америка вроде одержала победу, вакцинировано 70% населения. И опять заговорили о локдаунах на региональном и штатном уровне. Не исключено, что осенью снова рухнет экономика.

"Что касается Афганистана… Подобного рода кризиса в Америке не было со времен Вьетнама. Все прекрасно помнят, как эвакуировалась американская агентура из Сайгона. Сегодня история повторилась спустя 50 лет. Это действительно унижение. Все эти афганцы, падающие с самолетов. Их где-то там выскребают и прочее-прочее. Это действительно позор, который сегодня является конкретным примером именно некомпетентности в управлении. "Как можно было вывести войска, оставить в стране 15 тысяч американских граждан в стране, которая враждебно к нам относится?" — это слова Трампа. И даже дело не в том, что стоит вопрос их безопасности, их жизни, если завтра талибы и не начнут эти гражданские лица вырезать, то они их возьмут как заложников и будут торговаться, прося за каждую голову по миллиону. Это не просто какая-то ошибка. Это почти преступление. Потому что во все времена войска уходили последними. И американская армия вооружена лучше талибов", — отметил эксперт.

Что ж, Америка действительно находится, видимо, накануне очень серьезного политического потрясения. Будем ждать!



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