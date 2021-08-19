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Автор Ирина Гусакова

Зеленский решил поиграть в морской бой: но пока "большой флот" Украины вызывает только смех

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский вновь решил поиграть словами и выбросил в СМИ их очередную порцию. Политик заявил, что до 2035 года страна обязуется построить большой военно-морской флот.

Флот Украины

"Мы над этим работаем. Есть задача до 2035 года построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года. Наша задача — построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому. Мы — мирное государство, но должны быть готовы к любым шагам". — отметил гарант Украины.

Зеленский добавил, что в этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании. Очевидно и то, что создание флота является частью более амбициозной идеи — вернуть Крым в родовое гнездо. По словам украинского президента, Киев заинтересован в увеличении присутствия флота союзников по НАТО.

Экс-командующий Северным флотом, член Морской коллегии при правительстве Российской Федерации Вячеслав Попов саркастично подметил, что сейчас решение подобных задач для Украины нереально.

"У них нет для этого ресурсов как финансовых, так и промышленных. И потом страна настолько зависима, что принимать подобные решения без тех, от кого они зависят, вряд ли реально.

Кораблестроение — это очень затратное во всех смыслах дело. Это и финансы, и технологии, и промышленность. И эти позиции сейчас на Украине не развиты в той степени, чтобы вести подобное стратегическое планирование. Это нереально. Они сейчас способны только покупать, может быть, бывшие в употреблении малые суда у кого-то в единичных экземплярах", — отметил эксперт.

Зеленский явно рассчитывает на помощь заокеанских друзей. Также он подчеркнул, что страна не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для судостроения, поэтому флот начнут строить и в других государствах. Но инфраструктура параллельно будет отстраиваться и на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский

Вячеслав Попов уверен, что Украине помогают только потому, что она выступает как анти-Россия. Но Военно-морской флот — это стратегический вид вооруженных сил. А у Украины нет стратегических задач, для решения которых требуется ВМФ.

Стоит ли России опасаться действий Украины?

Понятно, что Зеленский задумался о создании флота неспроста. Он надеется, что этот жалкий популистский способ поможет ему вернуть Крым. Сегодня, 19 августа, он даже обмолвился, что в Крыму "с радостью примут" украинскую власть.

"Вот сейчас Крым без Украины. Люди всегда хотят перемен, видят что-то хорошее в будущем. Поэтому я уверен, никаких ментальных изменений не надо будет делать — с радостью будут принимать украинскую власть в Крыму", — полагает Зеленский.

Вячеслав Попов уверен, что эти позывы Украины носят чисто политический, популистский характер. Речь не идет о какой-либо мощи ВМФ Украины. Ясно, что они считают врагом Российскую Федерацию, но у них нет возможностей создать что-то конкурирующее или способное противостоять Черноморскому флоту России.

Что ж, видимо, Зеленскому остается только играть в солдатиков на игрушечном поле его подсознания.

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Темы флот украина вячеслав попов черноморский флот владимир зеленский
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