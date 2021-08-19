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Автор Ирина Гусакова

Черная метка отправлена сбежавшему президенту Афганистана

Мир

Афганистан, захваченный талибами, переживает сейчас непростые времена. Сбежавший из страны президент Ашраф Гани скрывается сейчас в ОАЭ. И народ поминает его отнюдь не добрым словом.

Ашраф Гани

Член Совета Федерации Владимир Джабаров уверен, что политическая карьера сбежавшего из Афганистана президента подошла к концу, ведь народ — злопамятный, он никогда не простит ему этого бегства. Сенатор даже сравнил его с бывшим президентом Украины Януковичем.

"Он тоже в свое время мог приехать в Харьков, встать во главе сопротивления режиму, пришедшему на Украине к власти в результате переворота. Но он покинул страну, и на этом его карьера закончилась. То же самое сейчас произошло с Гани", — заключил сенатор.

Не менее жестко высказался экс-президент США Дональд Трамп, по его мнению, афганский лидер всегда был "мошенником", и вот ему выпал шанс покинуть свою страну с немалой суммой денег, чтобы жить припеваючи до старости в богатой и процветающей стране.

Ашраф Гани в среду, 18 августа, обратился к своему народу, написав пост в Facebook: "Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице". При этом Гани пообещал вернуться в республику в ближайшем будущем.

Однако любой трезвомыслящий человек понимает, что Гани не вернется, и его заявления как минимум смехотворны, ведь на родине его ожидает суд и неутешительный финал.

Президент Афганистана — пустое место?

Ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров не видит никакого будущего у сбежавшего президента.

"Президент является пустым местом. Он себя полностью дискредитировал тем, что убежал. А то, что вице-президент сейчас себя объявил главой государства, это в принципе такой американский ход. Они создают оппозицию "Талибану"* в Панджшерском ущелье. И сын Ахмада шах Масуда сейчас будет лидером. Мы знаем, что Ахмад шах Масуд — это моджахед, который воевал против Советского Союза, потом он рассматривался у нас почему-то как большой друг. Хотя он был друг по необходимости, потому что ему надо было воевать с "Талибаном"*, и он пользовался поддержкой. А зачем мы его поддерживали, совершенно непонятно. Потому что с "Талибаном"* у нас могли быть отличные отношения", — уверен эксперт.

"Талибан"*, уверяет эксперт, не претендовал на экспорт революции в среднеазиатские государства, поборол наркотики. Проамериканская линия нашего государства, которая существовала в 90-е годы, фактически привела к тому, что Россия плясала под американскую дудку в афганском вопросе, поддержала вторжение американцев в Афганистан, облегчила им достижение победы. Хотя Россия могла бы занять нейтральную позицию. "Друзья" нам вредят везде, начиная от Прибалтики и заканчивая Украиной, почему же Россия должна им помогать!?

"Я думаю, нам надо наладить нормальные отношения с "Талибаном"*: признать их, заключить с ними какие-то договоры в области безопасности, может быть, возобновить договор о дружбе, который у нас существовал с Афганистаном. И то, что "Талибан" не исключают из числа запрещенных организаций, это результат проамериканской линии, которая продолжает сохраняться", — отмечает Михаил Александров.

* Запрещенная в России организация

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Афганистан вчера, сегодня, завтра
Куратор: Любовь Степушова
Темы талибан ашраф гани владимир джабаров михаил александров исламский эмират афганистан
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