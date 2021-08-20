Клинцевич: "Американцы предали афганцев и неплохо на этом наварятся — это они умеют"

В событиях, происходящих сейчас в Афганистане, многие увидели некую параллель с Украиной, которая с 2014 года безуспешно пытается получить статус союзника США вне блока НАТО, имеющегося (или уже имевшегося?) у центральноазиатской страны.

Эксперты говорят:

"США предали этих своих союзников, ставленников, "переводчиков", и теперь, Украина, жди такого же предательства. Прибалтика, тебя это тоже коснётся".

Насколько это похоже на правду? Своим видением ситуации в студии программы "Точка зрения" на Pravda.Ru поделился лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Читайте начало интервью:

Клинцевич: "Мы наблюдаем последствия банального договорняка США с талибами*"

— На 100%. Со стороны США — предательство чистой воды. По отношению к тем, кто им доверял и с ними сотрудничал.

Штаты сыграли в двойную игру:

они кинули союзников и одновременно устроили договорняк с теми, с кем воевали — с Талибаном*, с существующими моджахедами, с затаившимся и не проявившим себя ИГИЛом*.

К слову, два года назад в Кандагаре было 12 человек представителей ИГИЛа*. За это время американские военные из Сирии перевезли более 30 тысяч с семьями членов ИГИЛ*. И они находятся в Афганистане с оружием, с некими своими, так сказать, представлениями. Пока ведут себя мирно и чинно. С чего вдруг? Им просто так платят деньги, они просто так сидят в ожидании нужной ситуации? Это люди, которые никогда землю пахать не будут.

А сколько нахлебников-коррупционеров кормилось с американских дотаций в Афганистане последние 20 лет? Паразитировали, по сути, ничего не делая для своего народа. И вот теперь их не посчитали нужным вывезти. Намеренно бросили, создавая хаос. И этот хаос сегодня в Афганистане не закончится.

Россия знает, что делает — опыт есть

Талибы в Москве

Россию сегодня критикуют за то, что наше посольство вошло в контакт с талибами*. А что им делать? Власть захвачена, надо представительство, надо смотреть, надо контролировать.

Американцы за океаном, а у нас под боком — серьёзная опасность.

И то, что делают наши военные и внешнеполитический блок — это вопросы национальной безопасности, которая связана с безопасностью среднеазиатских республик, потому что проблемы там — это потом наши проблемы.

А проблемы там — это и наши проблемы — такова главная важнейшая стратегия американских спецслужб, которую они сегодня проводят: создать проблемы всем, и особенно России.

Штаты плевать хотели на то, что все считают их уход бегством. Они на всём этом ещё и заработают неплохо.

— А как-то мы можем предотвратить катастрофу? Например, договорившись с "Талибаном*", или это невозможно?

— Я уверен, что мы предотвратим. Мы раньше не занимались, это террористическая организация, запрещённая у нас, о сотрудничестве речь не шла. Ситуация поменялась. И талибы — неоднородная масса. Да, там есть отморозки, есть фанатики, но там всегда был авторитет отдельных командиров. Надо работать.

А американцы тем временем будут интриговать, устраивать договорняки, кидать следующих союзников. Так всегда было. Это их неизменная стратегия, конечная цель которой — дезорганизация, деструктивные процессы, война, хаос, безработица, мигрантские потоки и так далее. В общем, горе и беда людей среднеазиатского региона.