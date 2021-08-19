Афганские "студенты" научат своим правилам жизни всю Европу

Немецкий эксперт по борьбе с терроризмом, консультировавший командование бундесвера во время пребывания воинского контингента из Германии в Афганистане, поделился своими выводами об ошибках стран западной коалиции в их стратегии против талибов* ("студентов") и о партизанской тактике движения "Талибан"*. Ждать ли в Европе нового террористического бума?

Афганистан

Директор Института предотвращения кризисов (IFTUS) из немецкого Эссена, ранее называвшегося Институтом исследований терроризма и политики безопасности, Рольф Топховен (Rolf Tophoven) в качестве исследователя и журналиста давно и плодотворно изучает национальный и международный терроризм. В фокусе его внимания, как он его определяет, "воинствующий исламистский террор" и методы борьбы с ним. Топховен исходит из того, что партизанская война (Guerilla-Krieg) стала более масштабной и профессиональной, и её невозможно было победить обычными военными средствами.

Почему разбежалась афганская армия

Несмотря на обучение афганской армии западными специалистами, их военнослужащие были слабо мотивированы. Кроме того, она состояла из представителей совершенно разных национальностей, зачастую служивших вдалеке от родных мест и лишённых поддержки со стороны родственников и земляков, что подрывало их моральный дух. Большинство рядового состава составляли пуштуны, а также:

хазарейцы (самоназвание хезаре от слова "тысяча");

узбеки;

таджики.

Коррумпированная клика чиновников не заботилась о судьбе солдат, которым задерживали денежное довольствие. Несмотря на усилия западных советников, у афганцев почти не было навыков оперативного ведения боевых действий. Они полагались на американцев, особенно при действиях военной авиации.

Стратегия "Талибана"

Исламистское движение "Талибан"

После того, как в октябре 2001 года талибы, в результате операций войск НАТО под руководством США, лишились своего последнего оплота в Афганистане, в приграничном с Пакистаном районе они начали готовиться к партизанской войне. По всей стране формировались небольшие группы боевиков. Идея герильи заключалась в создании гибких структур с поверхностной иерархией. Полевые командиры штудировали справочники армии США по ведению партизанской войны.

"Цель состояла в том, чтобы по всей стране подорвать боевой дух западных "оккупационных войск" с помощью ударов, напоминающих булавочные уколы", — отметил Топховен в беседе с корреспондентом немецкого веб-издания Focus-online.

На вопрос, что послужило причиной столь быстрого движения "Талибана" сейчас, Топховен указал на Дохийские соглашения. Согласно заключённому 29 февраля 2020 года в Катаре мирному договору между США и "Талибаном", натовские войска должны быть выведены при условии, что талибы войдут в мирные переговоры с афганским правительством. Штаты ушли, но переговоры так и не состоялись.

Непростительная ошибка западных политиков

В полном соответствии с библейским выражением, когда правая рука не знает, что делает левая, политики стран Евросоюза и США не отдавали себе отчёта в том, что делают другие подразделения государственного механизма. Например, при выделении средств на строительство мечетей чиновников вовсе не беспокоил тот факт, что афганские муллы в них проповедуют газават ("священную войну") против неверных.

"Западные политики никогда не понимали эту страну. Для них это была лишь заграничная командировка в огромную далёкую страну. Они в спешке хотели установить в этой стране демократию и права человека. Менталитет афганцев не был понят. Западные ценности нельзя навязать в Афганистане, и, конечно, невозможно построить демократию в одночасье. Это была фатальная ошибка", — подытоживает свои наблюдения герр Топховен.

Будущее под знаком террора

США и террористы

Что касается влияния нынешней ситуации на международный терроризм, эксперт разделяет беспокойство большинства европейцев, ожидающих эскалации потока беженцев из Афганистана.

"Если до этого дойдёт, не исключено, что тот или иной из них может оказаться среди настолько радикализованных своим пониманием ислама, что произойдут акты насилия. Гораздо более важно, станет ли Афганистан снова биотопом террористов, как это было до 2001 года, откуда "Аль-Каида"** планировала теракты 11 сентября", — полагает наблюдатель.

*"Талибан" — террористическая организация, запрещена в РФ.

**"Аль-Каида" — террористическая организация, запрещена в РФ.

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