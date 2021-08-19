Клинцевич: "Мы наблюдаем последствия банального договорняка США с талибами*"

Афганистан занимает сегодня центральное место в мировой новостной повестке дня.

Почему падение проамериканского режима было таким стремительным? Своим видением ситуации в студии программы "Точка зрения" на Pravda. Ru поделился лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

— Всё просто: потому что правящий режим был марионеточный, коррупционный. Безусловно, изначально на его создание истратили огромные средства, и люди пришли к власти не потому, что они представляли народ и имели авторитет, а потому что их поставили на высокие посты. Искусственно.

Так что, ситуация ожидаемая. По-другому просто не могло быть.

— Если сравнивать американское и советское присутствие в Афганистане, есть ли отличия?

— Я был участником вывода советских войск. В Саланге наш 345 полк занял оборону и обеспечил провождение через туннель в Саланг всего ограниченного контингента.

Мы полтора года готовились, а вывод войск проходил целых шесть месяцев. Штаб командующего 40-й армией и ограниченным контингентом советских войск в Афганистане генерала Громова расписал ситуацию до минут:

каждый день, каждую минуту любой командир и начальник знал, что он в это время делает, куда перемещается, когда сдаёт имущество.

345 полк, например, ушел на Саланг, оставив представителей тыла.

Казармы были опечатаны, сданы до каждого полотенца, подушки. Фонд жилой, где жили офицеры и служащие, был сдан. Банно-прачечный комбинат, склады с боеприпасами, с горюче-смазочными материалами, с техникой, которую мы там оставили, до последней запятой были оформлены актом сдачи/передачи имущества на двух языках — русский и дари, и это всё было подтверждено печатями и подписями должностных лиц. И только после этого мы ушли.

Как уходили американцы

Что сейчас произошло в Афганистане? Врагу был сделан шикарный подарок. Например, Баграм:

американцами он обнесён бетонной стеной трёхметровой толщины, пять метров высотой, а за этой стеной более трёх тысяч машин — боевых машин, грузовых машин, другого транспорта, "Хаммеры" стояли с полным боекомплектом, заправленные, крупнокалиберные пулемёты с полными боекомплектами — приходи, заводи и стреляй кого хочешь!

И всё это не передано правительственным войскам. Всё осталось, и через два часа это забрали талибы.

Когда ведут с врагом борьбу, если нет возможности вывезти оружие, его уничтожают.

Мы это проходили в разные годы — Великую Отечественную 1812-го года, и в 1941–1945-х годах и так далее — у нас было много таких неприятностей.

— Почему США так не сделали? Что у них в головах?

Строго в жанре договорняка

— Они как раз всё понимают, что делают. Я удивляюсь, что сегодня экспертное сообщество это объясняет по-другому. Произошла смена концепций. Две недели назад руководство Соединенных Штатов и курды приняли решение по-другому терроризировать мир, в этой другой концепции уже не будут погибать и воевать американские солдаты, они будут получать желаемое чужими руками.

Сегодня очевидно: всё, что произошло в Афганистане — договорняки.

— С "Талибаном"*?

— Безусловно. Договорились, предупредили, что там нужно делать, какие вопросы решать.

Это стало абсолютно ясно после Совбеза ООН. Что сказали американцы? Они строго предупредили:

"Вы не задерживайте, пусть люди уходят, а вы, среднеазиатские республики, всех мигрантов примите".

А уже завтра, поскольку эти мигранты специально обучены и снабжены определённым количеством денег, придут и начнут взрывать общественное мнение и общественное спокойствие наших среднеазиатских республик. Наркотрафик, терроризм — всё, что чьей-то душе угодно…

*"Талибан" — запрещённая в РФ террористическая организация.