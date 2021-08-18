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Автор Александр Шторм

Украина срочно изучит опыт "Талибана"* для войны с РФ

Мир

Украинские политики продолжают "радовать" своими умозаключениями. Теперь им стало решительно необходимо изучать тактику "Талибана" (группировка запрещена и объявлена террористической в РФ) для противостояния с Москвой.

Украина срочно изучит опыт "Талибана"* для войны с РФ

Подобную идею выдвинул советник бывшего президента страны Петра Порошенко Константин Елисеев. Заявление опубликовано на сайте пресс-службы партии "Европейская солидарность".

Елисеев отметил, что "стране нужны уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными с технической точки зрения почти 300-тысячными правительственными войсками". И добавил, что нужны они "понятно для чего — для их использования в противодействии российским войскам".

Елисеев также предложил созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы обсудить афганские дела "с точки зрения опыта, а также политической и экономической безопасности Украины".

Обсуждать действительно есть что. Боевики-талибы уже установили контроль над всеми районами Кабула, а через два дня уже приступили к правлению. Также талибы вначале объявили о приостановке вылетов всех самолётов из международного аэропорта Кабула — даже эвакуационных, а после разрешили их, но после "проверок улетающих" у аэропорта. К слову, в Кабуле ещё остались украинцы — разоружённые "бойцы ЧВК".

Впрочем о войне с Россией и способах (невозможной) победы в Киеве говорят уже давно. Вот только экспертные мнения — от Пентагона до самих генералов ВСУ — таковы, что от армии Украины и самой Незалежной… ничего не останется, стоит ей лишь сделать первый выстрел.

Напомним, ранее начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко просчитал потери Украины в случае настоящей войны с Россией. По его словам, за первые пару суток погибнут не менее 10-12 тысяч украинцев. Ещё раз — это говорит не блогер из Москвы, а глава генштаба Украины!

Также генералы ВСУ заявили, что в случае реальной (а не выдуманной) войны потери будут "страшными" и в случае полноценной войны Киеву придётся "забривать" всех мужчин, чтобы "сформировать новые военные части и развернуть дополнительные группировки войск".

Ранее в СНБО заявляли об опасениях нападения России "отовсюду". По их мнению, находящаяся на востоке Россия может напасть "с юга, запада, севера", а также чуть ли не из-под земли и из космоса.

"На вопрос, способны ли ВСУ защитить Украину в случае, "если Российская Федерация пойдёт наступлением", начальник украинского Генштаба заявил, что у Киева сегодня есть возможность "минимально адекватно реагировать на все эти ситуации", — цитирует украинских военных Forbes.

В своё время экс-генерал НАТО Харалд Куйят в эфире немецкого ТВ заявил, что если бы российская регулярная армия участвовала в конфликте на Украине, то война закончилась бы через 48 часа, а до Киева дошли бы за шесть дней.

Кстати, авторы проекта "Майор и генерал" пишут, что русскоязычная пропаганда "Талибана"* уже подняла на смех Украину, ответив на вопрос о судьбе оставшихся в Кабуле военных так (нет, это не фейк, можете проверить):

"Граждане всех стран, вне зависимости от паспортной принадлежности, находятся в безопасности. Не переживайте. В Одессе и Киеве сейчас криминала намного больше, чем в Афганистане".

Причём параллельно с этим множество экспертов, журналистов и блогеров Украины переживает иной "афганский опыт". Они возмущены, что США так просто и легко бросили своего "главного партнёра вне НАТО — Афганистан" (Киев лишь требует такого статуса).

И при этом задаются вопросом: если США, вложив триллион долларов в Афганистан, оставили афганцев и предпочли эвакуировать служебных собак, а не бывших "партнёров" — что же будет, если США бросят Украину?

Видимо, Украине тогда придётся "разговаривать с США с позиций непоколебимой силы". Нет, мы не шутим, таковы официальные заявления Киева перед встречей президентов Америки и Украины.

"Задача Украины заключается в том, чтобы оперативно консолидировать сопротивление "Северному потоку — 2" и на этой волне разговаривать в Вашингтоне в конце августа с позиций силы", — саркастически цитируют официальные заявления Украины в соцмедиа.

"А мы посмотрим, чем всё это закончится — попкорна у нас много", — смеются эксперты.

* В России "Талибан" запрещён; движение находится в списке организаций, признанных террористическими.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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