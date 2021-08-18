Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию

На минувшей неделе в Минске состоялось важное мероприятие — большая пресс-конференция президента Белоруссии.

Опытный оратор, Александр Лукашенко отвечал на вопросы в течение восьми часов. Рассказал много интересного, например, о том, что "признать Крым — ерунда, надо только, чтобы последний российский олигарх там начал работать".

А ещё он сказал, что не пойдёт на выборы и не будет искать преемника…

Заявления, сделанные белорусским лидером, в эфире программы "Необычная неделя" прокомментировал политолог, общественный деятель и директор аналитического агентства "Стратег PRO" Александр Ведруссов.

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— Тут вообще большая проблема в том, что непонятно, кто кем вертит, потому что, по-моему, это та ситуация, когда хвост виляет собакой. Лукашенко всё время нас, Россию, привлекает к своим проблемам, забыв спросить согласия:

"Вот мы дадим Западу отпор, вот мы против НАТО, вот мы то, вот мы сё" — а сам, насколько я понимаю, свои действия-то не всегда согласовывает с Москвой.

Хотя в сложившейся ситуации, наверное, ему стоило бы всё-таки советоваться от и до.

Плюс, опять же, он сменил свою бесстыдную многовекторность на безвекторность. То есть, западный вектор отпал, хотя он пытается, его "приклеить":

он с поляками осторожненько, с Украиной: "Ребята, мы не все мосты сожгли"…

То есть против возвращения к многовекторности Батька ничего не имеет. Но на текущий момент мы имеем безвекторность:

нет никакой интеграции — 25 лет Союзному государству, и это приговор не только Минску, но и российским властям, которые за четверть века с самой близкой страной не смогли построить полноценное Союзное государство.

Даже в тот момент, когда прижало Лукашенко так, что он, поджав хвост, побежал в Москву просить помощи и защиты, мы не смогли его заставить пойти на реальное углубление интеграции.

И вот на последней пресс-конференции он однозначно об этом заявил:

"К 2030 году мы какие-то дорожные карты разработаем", —

всем стало понятно, что он собирается ещё сидеть во власти достаточно долго, будет цепляться за кресло до последнего.

Слово Лукашенко стоит очень мало

Он много красивого наговорил. Но чего стоит слово Лукашенко?! Все эти годы он нам мешал построить какую-то вменяемую пророссийскую оппозицию на территории Белоруссии. То есть, он всё зачищал ещё жёстче, чем каких-либо националистов.

С националистами он заигрывал так же, как это делал в своё время Янукович. И если бы немножко по-другому сложилась ситуация, то это заигрывание могло бы ему выйти боком. Но так получилось, что он у власти усидел. Мы помогли. И ничего взамен не получили.

Какие проблемы создало России попустительство Белоруссии

Стоит ли удивляться, что теперь Киргизия, Казахстан, Азербайджан сюрпризы преподносят? Откуда такая русофобия там цветёт пышным цветом? Да из того, что Москва ничего не предлагает, она даже экономическую интеграцию с ближайшим союзником — Белоруссией — за 25 лет нормально не провела.

Мы действовали по инерции, мы действовали, не проявляя инициативу. И теперь мы будем пожинать плоды, что в Киргизии и в Казахстане, которые входят в Евразийский союз, будут устраивать вот эти "мовны патрули" против русскоязычных. Я обращаю ваше внимание, что Казахстан практически не отреагировал.

А ведь — напомню, если кто забыл — после распада Союза, Средняя Азия на референдуме вся проголосовала за его сохранение и не была хедлайнером развала. Драйвером была РСФСР, Ельцин, российская власть, которую русские во многом поддержали.

Но сейчас они практически повторяют те практики, которые в 1990-е мы все помним, мы их не забыли, когда оттуда русских изгоняли, когда русских притесняли, на какое-то время это, вроде, успокоилось, устаканилось, но сейчас это будет вновь проявляться.

Провальный подход

Мы идём к ним с русским, уменьшительным национализмом. Это когда говорят про особый генетический код.

Я считаю его очень деструктивным. Но есть вещи объективные.

Когда русские пришли в Среднюю Азию, они туда принесли всё: образование, медицину, цивилизацию, по сути дела. Да, Узбекистан — древнейшая цивилизация, ещё древнее, чем русская. Согласен, это вопрос истории. Но когда русские туда приходили, они были на более высокой ступени по общественному развитию.

Мне нравится демотиватор из Интернета:

"Беспощадные русские врывались в кишлаки и оставляли за собой школы, больницы, цивилизацию и всё прочее". Вот так и получалось там.

Если объективно посмотреть, Советский Союз приходил и всё лучшее давал окраинам. Заметьте, в отличие от империй, который приходили в чужие страны и устраивали резню, при этом считая, что они несут какую-то более высокую культуру.

Русские действовали совершенно иначе. Мы учили, знакомили с культурой и строили.

И вот мы 30 лет живём без Советского Союза. Новое поколение не знает, что именно принесли на его землю русские. Они говорят:

"Ребята, хорошо, а сегодня что нам может предложить Москва?" "Вот мы предлагаем взаимовыгодную интеграцию в рамках Евразийского союза".

Окей. Но это просто общая фраза. А конкретики — которую можно пощупать и взять на зуб — нет. Россия не научилась работать с инструментами мягкой силы. Это такая аксиома, о которой сложно спорить.

То есть, грубо говоря, есть очевидные преимущества от Евразийского союза для Казахстана, Киргизии, Армении, но кто о них расскажет? А раз нет выгод, то есть непонимание: зачем вы нам? Отсюда и растёт такая махровейшая русофобия.