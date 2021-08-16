Политическим последствием смерти мэра Кривого Рога являются перевыборы, которые может выиграть кандидат от партии "Слуга народа", считает эксперт Руслан Бортник.
Мэр Кривого Рога от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Константин Павлов найден в воскресенье мёртвым с огнестрельным ранением на пороге своего дома.
В полиции склоняются к версии о самоубийстве. Открыто уголовное производство по ст. 115 Украины (убийство). Но, кроме убийства и самоубийства расследуется версия о неосторожном обращении с оружием.
Комментировать появившиеся в интернете видео правоохранители отказались, сообщает украинская пресса. Камеры видеонаблюдения зафиксировали последние минуты жизни Павлова: на кадрах он ходит по коридору с оружием и телефоном в руках. Затем видно, как его кошка, испугавшись громкого звука выстрела, убегает прочь.
"Видео пересматривается", — заявили в полиции. Но уточнили, что данных о присутствии других людей на месте гибели Павлова пока нет. У Павлова было одно огнестрельное ранение. На мэра было зарегистрирован охотничий карабин с патроном калибра 7,62.
Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович не верит в самоубийство мэра Кривого Рога.
"Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый, жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой — в этот бред мы верить не будем", — написал политик в соцсетях.
По словам Рабиновича, однопартийцы разговаривали с Павловым накануне, он "был веселый" и рассказывал о своих планах.
Бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, который поддерживал кандидатуру Павлова на выборах и был его другом, также заявил, что не верит в версию с самоубийством.
"Зная, какие у него были отношения с женой, с сыном — он не мог этого сделать. Я в это не верю…", — сказал экс-мэр в соцсетях. По его словам, новость о смерти шокировала его.
Как сказал Pravda. Ru директор института анализа и менеджмента политики в Институт анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, политические последствия смерти мэра — это "перевыборы и смена, возможно, политического баланса в этом одном из ключевых индустриальных городов в Украине".
"Сегодня действительно мэр — от ОПЗЖ, секретарь горсовета — у "Слуги народа". В случае перевыборов у "Слуги народа" снова появится шанс всё же выиграть мэрскую кампанию. Это они уже пытались сделать на предыдущих выборах. Возможно, политический баланс в этом городе поменяется. В этом городе сконцентрированы существенные экономические интересы нескольких украинских экономических групп. Конечно, могут быть еще какие-то политические скандалы и обвинения, связанные с обстоятельствами этой гибели. Но пока об этом сложно говорить, сложно это комментировать", — сказал Руслан Бортник.
Влиятельный украинский Телеграм-канал "Легитимный" уверен, что это "очередное громкое политическое убийство, которое спишут на самоубийство".
"Интересный момент, что теперь "рулить" городом будет "Слуга Народа", секретарь горсовета Александр Котляр. Хотим заметить, что в Кривом Роге сейчас идёт жёсткий передел между многими группами влияния", — развивает "Легитимный" версию Руслана Бортника.
В городе Кривой Рог расположены крупные металлургические предприятия ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Северный, Южный, Ингулецкий и Центральный ГОКи, ЗАО "Сухая Балка", ОАО "Криворожский железорудный комбинат" и другие. Это сферы деятельности олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского.
На Украине в последние годы самоубийства (или убийства) чиновников стали обыденным делом. В ночь на 25 февраля 2015 года был найден мёртвым мэр Мелитополя Сергей Вальтер. Сутки спустя после Вальтера в собственном гараже был найден мёртвым 47-летний заместитель начальника милиции Мелитополя Александр Бордюг.
28 февраля 2015 года из окна киевской квартиры на 17-м этаже "выпал" бывший первый заместитель руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Михаил Чечетов. 18 марта 2018 года в своей собственной квартире в Николаеве погиб военный летчик Владислав Волошин, который унёс с собой тайну крушения малазийского Боинга.
Константин Павлов дважды избирался народным депутатом Украины (седьмого и восьмого созывов) от "Оппозиционного блока".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о взятии под личный контроль расследования дела о гибели мэра.
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