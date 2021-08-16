Эксперт рассказал, что ждёт Кривой Рог после смерти мэра

Политическим последствием смерти мэра Кривого Рога являются перевыборы, которые может выиграть кандидат от партии "Слуга народа", считает эксперт Руслан Бортник.

На Украине убит мэр от оппозиционной партии

Мэр Кривого Рога от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Константин Павлов найден в воскресенье мёртвым с огнестрельным ранением на пороге своего дома.

В полиции склоняются к версии о самоубийстве. Открыто уголовное производство по ст. 115 Украины (убийство). Но, кроме убийства и самоубийства расследуется версия о неосторожном обращении с оружием.

Комментировать появившиеся в интернете видео правоохранители отказались, сообщает украинская пресса. Камеры видеонаблюдения зафиксировали последние минуты жизни Павлова: на кадрах он ходит по коридору с оружием и телефоном в руках. Затем видно, как его кошка, испугавшись громкого звука выстрела, убегает прочь.

"Видео пересматривается", — заявили в полиции. Но уточнили, что данных о присутствии других людей на месте гибели Павлова пока нет. У Павлова было одно огнестрельное ранение. На мэра было зарегистрирован охотничий карабин с патроном калибра 7,62.

Вилкул и Рабинович не верят в самоубийство

Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович не верит в самоубийство мэра Кривого Рога.

"Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый, жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой — в этот бред мы верить не будем", — написал политик в соцсетях.

По словам Рабиновича, однопартийцы разговаривали с Павловым накануне, он "был веселый" и рассказывал о своих планах.

Бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, который поддерживал кандидатуру Павлова на выборах и был его другом, также заявил, что не верит в версию с самоубийством.

"Зная, какие у него были отношения с женой, с сыном — он не мог этого сделать. Я в это не верю…", — сказал экс-мэр в соцсетях. По его словам, новость о смерти шокировала его.

Кривой Рог ждут перевыборы

Как сказал Pravda. Ru директор института анализа и менеджмента политики в Институт анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, политические последствия смерти мэра — это "перевыборы и смена, возможно, политического баланса в этом одном из ключевых индустриальных городов в Украине".

"Сегодня действительно мэр — от ОПЗЖ, секретарь горсовета — у "Слуги народа". В случае перевыборов у "Слуги народа" снова появится шанс всё же выиграть мэрскую кампанию. Это они уже пытались сделать на предыдущих выборах. Возможно, политический баланс в этом городе поменяется. В этом городе сконцентрированы существенные экономические интересы нескольких украинских экономических групп. Конечно, могут быть еще какие-то политические скандалы и обвинения, связанные с обстоятельствами этой гибели. Но пока об этом сложно говорить, сложно это комментировать", — сказал Руслан Бортник.

В Кривом Роге идёт жёсткий передел сфер влияния

Влиятельный украинский Телеграм-канал "Легитимный" уверен, что это "очередное громкое политическое убийство, которое спишут на самоубийство".

"Интересный момент, что теперь "рулить" городом будет "Слуга Народа", секретарь горсовета Александр Котляр. Хотим заметить, что в Кривом Роге сейчас идёт жёсткий передел между многими группами влияния", — развивает "Легитимный" версию Руслана Бортника.

В городе Кривой Рог расположены крупные металлургические предприятия ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Северный, Южный, Ингулецкий и Центральный ГОКи, ЗАО "Сухая Балка", ОАО "Криворожский железорудный комбинат" и другие. Это сферы деятельности олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

Политическое убийство в тренде на Украине

На Украине в последние годы самоубийства (или убийства) чиновников стали обыденным делом. В ночь на 25 февраля 2015 года был найден мёртвым мэр Мелитополя Сергей Вальтер. Сутки спустя после Вальтера в собственном гараже был найден мёртвым 47-летний заместитель начальника милиции Мелитополя Александр Бордюг.

28 февраля 2015 года из окна киевской квартиры на 17-м этаже "выпал" бывший первый заместитель руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Михаил Чечетов. 18 марта 2018 года в своей собственной квартире в Николаеве погиб военный летчик Владислав Волошин, который унёс с собой тайну крушения малазийского Боинга.

Константин Павлов дважды избирался народным депутатом Украины (седьмого и восьмого созывов) от "Оппозиционного блока".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о взятии под личный контроль расследования дела о гибели мэра.

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