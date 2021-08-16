Власти Белоруссии готовятся к блокировке соцсетей

Белорусская репрессивно-запретительная система готова к блокировке популярных социальных сетей. Так утверждают некоторые IT-специалисты.

Тесак цензуры

Специалисты по мониторингу, которые отслеживают активность белорусских властей на поприще интернет-цензуры, пророчат ограничение доступа пользователям популярных интернет-ресурсов и мобильных приложений. Они ссылаются на соответствующее распоряжение Министерства информации республики Беларусь.

Как утверждают айтишные Telegram-каналы, домены популярных соцсетей уже внесены в реестр для блокировки на территории Белоруссии. Под тесак цензуры, по сведениям бдительных граждан, попадут или уже попали:

YouTube;

Facebook;

Instagram;

Twitter;

Telegram;

TikTok;

"ВКонтакте";

"Одноклассники".

Пока же сервисы по-прежнему доступны белорусским пользователям, но, как утверждают неравнодушные айтишники, это ненадолго. Операторы связи не смогут долго оттягивать выполнение требований белорусского Министерства информации. Местный эксперт посетовал:

"В Беларуси кучно пошло: под блокировку попали "Одноклассники" и Instagram, так что теперь в реестре уже "пол-интернета" (по объёму трафика)".

Как утверждают специалисты, заблокировать отдельные учётные записи невозможно. Возможна только блокировка всего домена:

"Нет надёжно работающей технологии, которая умеет блокировать отдельные страницы или каналы в соцсетях и мессенджерах, и при этом не убивают половину остального интернета. Поэтому у провайдеров выбор — заблокировать все социальные сети или просто забить. Это не значит, что завтра эти соцсети вдруг не окажутся заблокированными в Беларуси. Рубильнички-то все ещё в руках любителей запрещать. Но прямо сейчас эти соцсети работают, и внесение в реестр отдельных записей на это никак не влияет".

Отключение цивилизации

Завиральная идея блокировки интернет-ресурсов нашла своё воплощение не только в Белоруссии, но и в России, Китае и других тяготеющих к тоталитарной эстетике странах так называемой суверенной демократии, стремящихся в развитии свободы слова и соблюдения прав человека догнать КНДР.

Социальные сети уже давно стали обыденным средством коммуникаций для миллионов людей по всему миру. Отключение же привычного элемента комфорта современного человека сродни для людей, родившихся в ХХ веке, отключению электричества или фиксированной телефонной связи.

Правда, для некоторых постсоветских республик отключение подобных благ цивилизации не в новинку. Погружение граждан во времена до изобретения лампы накаливания и паровозной тяги вовсю практикуется, в том числе и в России.

Лишение граждан возможности поделиться в соцсетях своими печалями, радостями и отношением к изумляющей действительности чревато серьёзными последствиями. В каком-то смысле, идею отключения социальных сетей в современном контексте вполне можно назвать экстремистской и антигосударственной.

Традиционным жупелом о лязганье гусениц танков стран НАТО у границ Отечества и о международном гомосексуальном заговоре властям уже вряд ли получится объяснить возведение нового железного занавеса.

Наверно, это понимают и белорусские власти, и их коллеги в России, которые уже провели учения в рамках действия так называемого суверенного интернета, а попросту системы изоляции от внешних сетевых ресурсов. Видимо, сама возможность распространения нежелательной для властей информации пугает не меньше, чем реальные протесты.

Как будет выглядеть подавление протестов в России, наглядно продемонстрировали белорусские силовики в 2020 году и продолжают изумлять флёром опричнины. Да и российские коллеги не отстают — идут нога в ногу с белорусскими товарищами, объявляя любое инакомыслие экстремизмом с последующей блокировкой информационных ресурсов. При этом по обе стороны границы Союзного государства власти нежно говорят о демократии и свободе слова.

Сон разума

Жёстким преследованием граждан за посты и эмодзи в социальных сетях никого уже не удивить ни в России, ни в Белоруссии. Задержания людей за пикеты с пустыми листами бумаги в руках ещё не утратили градуса изумления, да и репрессивный креатив белорусских силовиков день ото дня продолжает расширять психоделические горизонты.

К перманентной охоте на граждан, демонстрирующих бело-красные расцветки, прибавился ещё и арест на 12 суток жителя Минска Дмитрия Бубенко. Детский рисунок на окне минчанина, который красовался без малого 4 года, привлёк-таки внимание белорусских силовиков.

Как рассказали общественности белорусские правозащитники, Бубенко задержали за "несанкционированное пикетирование путём размещения белого листа бумаги на окне", что и зафиксировали в протоколе.

Объяснения же минчанина, что на окнах висели детские рисунки, которые находились на одном месте уже почти 4 года и защищали рассаду супруги от солнца, своего положительного действия не возымели. Дмитрия Бубенко признали виновным по ст. 24.23 КоАП и арестовали. Правозащитники поделились с общественностью аргументацией судьи:

"Судью интересовало, почему он не получил на это разрешение от властей".

Испанская пословица "Сон разума рождает чудовищ" в странах суверенной демократии заиграла новыми красками. На фоне растущего применения властями тоталитарных методов в коммуникациях с гражданами, у многих белорусов и россиян заметно поубавилось надежды на гипотетическую возможность хотя бы на выборах как-то повлиять на судьбы своих стран и, в конечном счёте, на свою собственную.

Всё это, в конечном счёте, может фатально ударить по государственности. Блокировка же социальных сетей, вероятно, добавит новых проблем властям и новых сторонников — оппозиции, но власти, видимо, полагают, что не лайком единым жив человек.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.