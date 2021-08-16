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Автор Антон Куликов

После ухода армии СССР афганское правительство держалось три года. После ухода американцев - месяц...

Мир

Правительство президента Афганистана Мохаммада Наджибуллы держалось практически три года после того, как страну в феврале 1989 года покинули последние советские солдаты. Правительство президента Афганистана Ашрафа Гани продержалось чуть более месяца после того, как Афганистан покинула армия США.

После ухода армии СССР афганское правительство держалось три года. После ухода американцев - месяц...

"Нет никаких шансов на повторение Сайгона-75"

Фото и видео происходящего в последние дни в Афганистане напоминают о событиях в Сайгоне в 1975 году, когда американцы и местные жители, работавшие на них, покидали Вьетнам.

Хотя ещё 8 июля Джо Байден на пресс-конференции заявил, что нет никаких шансов на повторение подобных событий: "Нет, никаких. Ноль. Тогда противник целыми бригадами пробивался через ворота нашего посольства. Шесть бригад, если я правильно помню. "Талибан" — это не северо-вьетнамская армия. Они даже близко не обладают такими возможностями. Вы не увидите, как людей снимают с крыши посольства США в Афганистане. Это несравнимые ситуации".

Но про политику США и о том, следует ли считать её провалом, стоит поговорить отдельно. Сейчас же напомним о событиях 30-летней давности, когда советские войска покинули Афганистан, оставив правительство Мохаммада Наджибуллы один на один с моджахедами, которых, напомним, активно поддерживали США и Пакистан (да и не только они).

Наджибулла был против вывода советских войск, поскольку отлично понимал, сколь трудно будет удержать власть без их поддержки. Однако, несмотря на все проблемы, его правительство удерживало власть почти три года.

Три года и один месяц

Вообще говоря, тогда американцы и пакистанцы полагали, что афганское правительство падёт очень быстро. Но этого не произошло. Более того, афганская армия отразила наступление моджахедов на крупные города страны. Наджибулле удалось настолько стабилизировать ситуацию, что в мае 1990 года в стране было отменено чрезвычайное положение.

Решающую роль в успехах афганского правительства сыграла поддержка СССР, поставки вооружений и боеприпасов. Однако в августе 1991 года, вскоре после падения ГКЧП, министр иностранных дел РСФСР Андрей Козырев заявил, что советская помощь "экстремистам" во главе с Наджибуллой мешает урегулированию в Афганистане. А в ноябре 1991 года было объявлено о прекращении военных поставок в Афганистан.

После этого падение правительства Наджибуллы стало вопросом времени. Он продержался до апреля 1992 года. В конце того же месяца в Кабул вошли отряды моджахедов.

Ну а правительство Ашрафа Гани продержалось чуть более месяца после того, как американские войска покинули Афганистан. При этом надо отметить, что "Талибан" (запрещён в РФ) не пользовался такой же поддержкой со стороны других государств, как моджахеды 1980-х.

И поддержка у нынешнего афганского правительства была. Джо Байден был уверен, что 300-тысячная афганская армия отразит наступление 75 тысяч талибов. И в стране американцы и их союзники находились гораздо дольше, чем СССР, два десятка лет. Тем не менее произошло то, что произошло… И на самом деле это тоже должно стать предметом самого пристального изучения.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы ашраф гани джо байден афганистан наджибулла правительство
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