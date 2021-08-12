Политолог: "Лукашенко зря старался восемь часов, убеждая в своей легитимности — всё мимо"

Девятого августа, в годовщину президентских выборов в Белоруссии, прошла большая пресс-конференция Александра Лукашенко.

Мероприятие получилось в прямом смысле слова большим — восемь часов общался Батька с журналистами.

Зачем так долго? Была какая-то цель или так случайно получилось?

Об этом шёл разговор в студии программы "Точка зрения" на Pravda. Ru. Гость эфира — политолог Андрей Суздальцев.

— Цель очевидна: показать, что Лукашенко победил окончательно лет на 30 вперед. Но — вынужден констатировать — не получилось. Доказать легитимность, я имею в виду.

Дело в том, что, по подсчётам наблюдателей, на выборах год назад Лукашенко получил в среднем 23-25% голосов. 60% с лишним — на самом деле получил протестный кандидат. Именно Тихановская тогда победила.

Можно её критиковать, можно иронизировать, можно не считать президентом. Но стоит помнить, что до этого был прецедент с таким протестным голосованием.

Протестное голосование — люди голосуют не за того, кого хотят видеть "у руля". Они голосуют назло и вопреки. Там можно избрать кого угодно: дворника, домохозяйку, клоуна.

На Украине избрали клоуна. Так бывает. Всё "нормально".

А то, что история затянулась на год — это "косяк" оппозиции: она не представила никакой "белой книги", нет заявлений, правительственного документа о фальсификации выборов, нет и документа о терроре, который последовал после этих событий:

погибло семь человек — уголовное дело не возбуждено;

более тысячи человек стали инвалидами на всю жизнь: и позвоночники переломаны, и изнасилованы так, что никогда не родят, более 35 тысяч прошли через тюрьмы — там страшные вещи происходили.

— А почему нет такой "белой книги"? В чём причина?

— Вот не сделали они её. Оппозиция не сделала.

— Может быть, не всё так страшно было?

— Там документы есть. Проблема в том, что сопротивление Лукашенко состоит из разрозненных отрядов, оно очень раздробленное. Очень сложно всё.

И поэтому вопрос легитимности играет огромную роль. Сегодня Лукашенко изолирован. Он находится в блокаде. Есть у него выход — Россия. А Китай молчит. Запад, Европа его игнорируют. И санкции носят характер вызова, изоляции даже не столько экономической.

Это он нам рассказывает про страшные санкции и требует от нас компенсаций. Если был бы удар не по Лукашенко, а по России, он бы Россию защищал фразой "дайте деньги". У него всё заканчивается этой фразой.

Так и здесь. Выступая на пресс-конференции — мы подсчитали — шесть раз он обращался к Западу с требованием сесть за стол переговоров. Ему это катастрофически необходимо. Иначе надо идти на интеграцию с Россией. Ведь так и происходило все эти 20 с лишним лет.

О легитимности

— А что такое легитимность?

Это признание Запада? Так Запад его не признаёт.

Или легитимность — это когда народ признаёт? Собственный народ признал.

— Не всё так однозначно. Это очень сложный процесс. Может быть такая ситуация, когда и выборы прошли. Вот человек — легальный, законный президент. А народ от него отказывается.

— А как народ Белоруссии, по вашим ощущениям? Вы там варитесь в этом соку. Вот как глубинный народ? Не те, который кричали: "Давайте, Александр Григорьевич, ещё на один срок, давайте". Это, понятно, подставные люди. Те, которые живут на селе, в маленьких городах, они вообще как?

— Докладываю: тяжело. При всей огромной поддержке люди живут очень скромно.

700 тысяч работают в России. С семьями — миллион.

Полмиллиона работает в Польше.

Учитывая, что всего 4,5 миллиона трудоспособного населения. Тяжко.

Раскол

Почему такая напряжённая ситуация была на пресс-конференции? Потому что год прошел, а ничего не поменялось. Рейтинг Лукашенко в Минске — 15%, по Республике — до 30%, включая восточные, где обычно побольше.

Для Батьки это превратилось в кошмар. Даже его ярые сторонники между собой ругаются:

некоторые призывают разжигать гражданскую войну, убивать своих противников — листовки такие появились;

кто-то встал в политическую оппозицию — антироссийскую, националистическую.

И есть общий пласт, тот самый, который за Лукашенко всегда голосовал. Это электорат победы. Что это за люди? У них нет каких-то особых партий, нет лозунгов. Люди русскоязычные, люди советского типа. Они озабочены выживанием.

Нужна ли им Россия? Нужна.

Им нужны деньги российские, нужна поддержка российская? Нужна.

Хотят ли они быть с Россией в одном государстве? Нет.

Нужна ли им интеграция? Нет.

Это очень важно понять нам в Москве.

Чего не простят

История с коронавирусом выбила из рядов сторонников Лукашенко очень много белорусов. Его "уникальная" политика в отношении коронавируса: лечитесь водкой и баней — завершилась огромным количеством смертей — даже больше, чем в России, на миллион человек.

Вот это было триггером протестного голосования. Эти люди к Лукашенко не вернулись. Год прошёл, они не вернулись. И он это понимает.