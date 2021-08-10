Там неплохо: почему Европа не признает Афганистан опасным

Ведущие государства Евросоюза направили в Еврокомиссию письмо с призывом не запрещать высылку нелегальных мигрантов обратно в Афганистан.

Мнение европейцев: там не так уж и плохо

"Вместе с Германией, Австрией, Нидерландами, Данией и Грецией я направил письмо в Еврокомиссию с призывом гарантировать продолжение принудительной репатриации отдельных граждан Афганистана", — написал в Twitter госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди.

Дело в том, что страны Евросоюза обязаны автоматически предоставлять статус беженцев людям, прибывшим из небезопасных для проживания государств. Однако по словам Махди, тот факт, что отдельные регионы Афганистана оказались заняты "Талибаном" (запрещено в Российской Федерации) не означает, что вся территория этого государства опасна для проживания.

Предполагается, что вопрос о внесении Афганистана в список опасных государств будет обсуждаться на экстренной видеоконференции министров внутренних дел стран Евросоюза, которая пройдет 18 августа.

Напомним, в апреле этого года президент США Джо Байден объявил о решении прекратить военную операцию в Афганистане. Соответственно, американские войска покидают территорию этой страны.

Число мигрантов может увеличиться вдвое

После начала этого процесса талибы резко активизировали наступательные операции по всей территории страны. По утверждению запрещенного в России движения, под его контролем находится до 85 процентов территории страны. Правда, нет данных, которые подтвердили бы эти заявления.

Ранее глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс заявляла, что до конца этого года число беженцев из Афганистана может увеличиться вдвое. Причем речь идет как о легальной, так и о нелегальной иммиграции.

Сложно прогнозировать, какое решение будет принято на экстренном саммите глав МВД стран Евросоюза. Однако очевидно, что в Евросоюзе не горят желанием вносить Афганистан в список опасных государств.

Ведь мало того, что тогда придется предоставить статус беженцев тем, кто уже находится на территории стран ЕС. Подобное решение может стать причиной новой волны мигрантов, прибывающих в Европу.