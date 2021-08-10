К грядущим выборам в России на Западе интерес выше, чем у избирателей — это факт

19 сентября 2021 года россияне будут выбирать депутатов Госдумы. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека предупредило, что не сможет отправить наблюдателей на эти выборы, мотивировав решение коронавирусной ситуацией.

При этом то же самое бюро, когда в Казахстане были выборы, прислало туда 20 наблюдателей, а в Нидерланды — 5 человек. В Россию изначально хотели аж 500.

Тем не менее, интерес международных организаций к российским выборам повышенный. А некоторые даже заявили уже — более, чем за месяц — что их не признают всё равно, что бы там ни происходило.

Это вот зачем? Своим мнением по этому поводу в эфире программы "Необычная неделя" на Pravda. Ru поделился эксперт в международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

— А можно я вам задам вопрос: что делают наблюдатели на выборах?

— Они смотрят нарушения возможные, оценивают ситуацию, смотрят, чтобы не было "каруселей", каких-то иных технологий. Поскольку выборы интересные…

— А как может наблюдатель определить карусель? И что могут сделать 20 наблюдателей, если в том же Казахстане, наверное, около 20 тысяч избирательных участков?

— А что могут сделать 5 наблюдателей? Я понимаю, что Нидерланды — это даже не Казахстан.

— И 500 — тоже. А 500 наблюдателей были нужны для того, чтобы собирать все сплетни, все сообщения о "нарушениях", даже те, которые идут официально, и поймать такую волну, которая покажет, что выборы нелегитимны.

Ведь на самом деле информацию могут создавать искусственно. И получается тогда так, что всё очень плохо. А поскольку всё очень плохо, у нас есть основания выборы не признавать.

А вообще тот человек, который ходит по России и на всё смотрит… Представьте себе, наблюдатель зашёл на выборы, посидел он в предбанничке два часа. Он что там увидел?

— Ничего он там не увидел.

— Эти люди никогда ничего не видят. Наблюдатели профессиональные отмечают количество проголосовавших у себя, пытаются смотреть, нет ли среди проголосовавших тех же самых людей. А как они смогут работать против "карусели"?

Они могут только распространять слухи и сочинять официальные заявления.

Россиянам выборы неинтересны — это факт

— Недавно ВЦИОМ, а это не "Левада-Центр", который признан иноагентом, провёл исследование, где выяснилось, что резко упал интерес россиян к участию в выборах. Причем упал настолько, что, если год назад заявили, что пойдут голосовать 39%, а в 2021 году уже 22% или 24%. Что случилось?

— У россиян нет интереса к выборам вообще. Я думаю, что конец интереса к выборам это 1999 год.

Россия вообще аполитичная страна, здесь никогда особенно не интересовались политикой. В нынешней российской политике очень мало присутствует конкурентного начала, и это, на мой взгляд, очень плохо, потому что не позволяет многим важным моментам для граждан быть обсуждаемыми в открытом пространстве.

И если мы не можем обсудить в открытом пространстве то, что нам важно, конечно, мы не пойдём на выборы.

И если политики в России существуют отдельно от граждан, отдельно от избирателей, то они не могут рассчитывать на то, что избиратели будут кого-то поддерживать.

Ситуацию нужно исправлять обязательно. Но вопрос в том, что очень сложно. Тем более, что перед глазами есть, например, опыт Германии:

немцы всегда ходят на выборы, а власть как принадлежала политической элите, так и принадлежит.

За что же они тогда голосуют? Голосуешь ли ты за христианских демократов, за социал-демократов — получаешь одну и ту же власть.

Поэтому говорить, что у немцев есть выбор, а у нас его нет, это неправильно, у них тоже нет выбора, вопрос в том, что у них есть привычка, а в России привычки нет. Вот это плохо, с этим нужно что-то делать.