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Автор Инна Новикова

Бегунья от Лукашенко — топорная работа провокаторов

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Восьмого августа состоялась торжественная церемония закрытия Олимпиады в Токио. Российские спортсмены, выступавшие опять под нейтральным флагом, заняли пятое место в командном медальном зачете.

Бегунья от Лукашенко — топорная работа провокаторов

Не обошлось и без инцидентов из разряда "здесь не должно быть русских, эти проклятые русские, мерзко смотреть, как они берут медали", говорили люди, которые занимали там 7-е, 8-е, а то и 16-е места. Такой вот грязненький способ борьбы с сильными конкурентами.

Но потом случилась история с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской. Непонятная и мутная.

Тем не менее, этот скандал на Олимпиаде отвлёк внимание от России и переключил его на Белоруссию.

Была ли это некая заранее спрогнозированная акция, или случайно так сложилось?

Своим мнением по этому поводу в эфире программы "Необычная неделя" на Pravda. Ru поделился эксперт в международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

— Тимановская вообще никому не была ни известна, ни интересна.

Что касается того, что белорусские власти как-то там агрессивно на неё давили с тем, чтобы она пробежала лишнюю дистанцию, совершенно нормально. У них выбыли два человека в связи с тем, что их не допустили из-за недостаточного количества допинг-тестов. Команда в эстафете распалась. Лицензия есть, команды — нет. Они предложили Тимановской пробежать эту дистанцию. Это совершенно нормальные требования.

Великие люди бежали в предварительных забегах: Де Грасс бежал в предварительном забеге. Никого это не напрягает.

А тут Тимановской предложили пробежать, а она встала в позицию. Это сразу можно использовать для дискредитации Белоруссии. Так она из капризной девчонки стала жертвой режима.

Причем тут режим? Спортсмен, который представляет свою страну, подчиняется внутренним правилам. И никаких здесь вариантов нет:

  • Если он не хочет бежать, он может отказаться. И она отказалась.
  • Тогда руководство может её исключить из команды. И её исключили.

Что в этом такого неправильного? Если человек не хочет соблюдать внутренний распорядок, его исключают.

Никакой политики я в этом не вижу. А политика началась сразу после, когда стало понятно, что этот сюжет будут использовать для дискредитации Белоруссии. Вот его и использовали и будут использовать дальше.

Кристина Тимановская,аэропорт Токио
 

Большой спорт

— На самом деле спорт и особенно большой спорт — это всегда история преодоления, победа над собой, какие-то очень сложные решения. Можно здесь вспомнить Артура Далалояна, у него были порваны сухожилия, то есть у него была такая травма, что никто не верил, что он через 3 месяца сможет ходить сам без костылей. А он пришёл и ещё золото получил. И девочка-рапиристка, которая на одной ноге получила золото, а потом её вынесли на коляске.

Заявления Тимановской — это что-то новое вообще в большом спорте. Команда — это те, кто держится плечом к плечу и идут вместе, а не кричат про свои гражданские права, когда идёт Олимпиада…

— Посмотрите, как бежали мужчины эстафету. Бежали все лучшие спринтеры мира, которые уже решили свои медальные проблемы. И они буквально убивались до одной сотой секунды.

О чём можно говорить с человеком, который вообще ни на что не претендует и отказывается попробовать свои силы, отказывается от страны, которая её вырастила?

Она что, за свои деньги туда приехала, она что — великий международный чемпион, которого все куда-то приглашают и у него есть возможности диктовать свои условия?

Нет. Это обычный, ничего не значащий человек в команде, которого привезли потому что есть квота, а не потому, что он показывает хорошие результаты. И он ещё будет кому-то диктовать свои условия? Гнать таких надо ещё до начала.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы спорт олимпиада белоруссия владимир брутер кристина тимановская
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