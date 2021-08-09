США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России

В Туркмении в городе Туркменбаши 6 августа прошла Консультативная встреча глав государств Средней Азии. США реанимируют проект по отдалению стран региона от России.

Страны Средней Азии замыслили региональную интеграцию

Во встрече участвовали: президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В заседании также приняла участие специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии (название региона, принятое после развала СССР), глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман.

Страны замыслили создание регионального объединения, об этом говорит не только содержание выступлений глав государств, но и решение об использовании единого символа Консультативных встреч и Положения о нем, то есть саммит был институализирован.

Все президенты сошлись во мнении, что назрело подписание "Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке", в рамках этой задачи поручено МИД всех стран завершить в ближайшее время работу по согласованию проекта Дорожной карты по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы.

Главы государств согласились, что надо формировать не только общий свободный рынок, в том числе энергетический, но и единую транспортную систему с выходом к морским портам. Подчеркивалось, что это будут новые проекты по направлениям:

Центральная Азия — Каспийско-Черноморский регион с выходом на Южную Европу,

Центральная Азия — Ближний Восток,

Центральная Азия — Центральная Азия — Китай,

Центральная Азия — Индия.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что, целом, по оценке Всемирного банка, развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии может обеспечить рост ВВП всех стран на 15 %.

Например, перспективным Казахстан считает проект строительства железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар", открывающий доступ на рынки Южной Азии. А Киргизия предлагает найти выход к портам Бандер-Аббас (Иран) и Карачи (Индия) - тоже через Афганистан.

Перечисленные проекты не только требуют в общей сложности десятков миллиардов инвестиций, но проходят по крайне тяжёлым горным маршрутам и через крайне нестабильный Афганистан.

От проекта Трансафганской железной дороги в первую очередь выиграют не страны региона, а США. Напомним, что в 2005 Институтом Центральной Азии и Кавказа Университета Дж. Хопкинса была сформулирована концепция Большой Центральной Азии, призванной объединить республики бывшего СССР с Афганистаном и странами Южной Азии в рамках учреждённого Вашингтоном "Партнёрства по сотрудничеству и развитию Большой Центральной Азии".

Если этот проект реанимирован, то деньги найдутся, но достаточно ли только их?

Альтернатива сотрудничеству с Россией

В этом направлении особенно работает Казахстан. Как подчеркнул на саммите Токаев, Казахстан "последовательно развивает транзитные возможности Транскаспийского международного транспортного коридора (выход а Европу через Украину)". За последние три года поток контейнеров по транскаспийским маршрутам вырос более чем в 13 раз, подчеркнул казахстанский лидер. На базе порта Актау Казахстан планирует создать "контейнерный хаб". Именно этот порт Казахстан предлагал американцам под военную базу, но не сложилось.

Также Токаев отметил, что по наиболее актуальным международным темам "мы (страны Центральной Азии) могли бы выступать с максимально общих позиций, демонстрируя мировому сообществу согласованность наших подходов. "

Конкуренция на международных площадках идет во вред нашим национальным интересам", — указал он.

Это не что иное, как заявленная попытка отвязаться от "токсичного" северного соседа и отвязать всех соседей по региону.

Альтернативно думает работать и второй союзник по ЕАЭС — Киргизия, на этот раз не только в обход России, но и Казахстана.

"Проект строительства железнодорожной магистрали "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" станет одним из альтернативных и важных звеньев Центрально-Азиатского участка Евразийской железнодорожной сети", — отметил президент Садыр Жапаров.

Туркмения также работает в этом тренде. Так, согласно президенту Гурбангулы Бердымухамедову, Ашхабад "готов к существенному наращиванию объёмов поставок своего природного газа в страны Центральной Азии либо через их территории на внешние рынки на взаимовыгодных условиях". Это будет сделано после строительства новой линии газопровода Туркменистан-Китай, "который может быть проложен также и через территории Таджикистана и Кыргызстана". То есть, российский газ Киргизии и Таджикистану станет не нужен.

Альтернативно настроен президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который выступил за "продолжение практики взаимной поддержки кандидатур и инициатив друг друга на многосторонних площадках, прежде всего в ООН".

Словно не существует зонтика безопасности, которым Россия обеспечивает Таджикистан и других, словно не существует Евразийского экономического союза, ШОС, ОДКБ с которыми страны Центральной Азии в той или иной степени (кроме Узбекистана) связаны обязательствами.

Конфликтный менталитет стран Центральной Азии мешает интеграции

Как справедливо отметил Жапаров, инвестиционные проекты и новые транспортные коридоры не будут приносить странам региона никаких бонусов, в случае, если будут сохраняться барьеры, связанные с пересечением государственных границ. Это долгая и кропотливая работа, которая тормозится конкурентным образом мышления стран, задумавших интеграцию. Американский план хорош, но не всё решают деньги.

Нужны также новые точки роста в промышленности, создающие длинные цепочки добавленной стоимости, отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Но экономики многих стран стагнируют, Казахстан проедает запасы Нацфонда, в Туркмении — почти голод, в Таджикистане — война с наркомафией и экстремизмом, Киргизия политически нестабильна. Узбекистан — возможно, да, силён своими неприватизированными активами, это растущая экономика, и Ташкент не связан обязательствами ни в ЕАЭС, ни в ОДКБ, но захочет ли Мирзиёев нести на своих плечах всю тяжесть среднеазиатской интеграции?

Проект анти-Россия в Средней Азии обречён на провал

Как сказал Pravda, Ru заведующий отдела Средней Азии и Казахстана в институте СНГ, кандидат исторических наук, главной темой, не прозвучавшей на саммите была тема Афганистана.

"Хотя на саммите все отчаянно старались показать, что всё хорошо, всё под контролем, и слово "Афганистан" достаточно редко звучало, это просто была демонстрация для общественности, чтобы население не очень сильно волновалось. А на самом деле, конечно, вот эта проблема являлась ключевой для саммита." — отметил эксперт.

По его словам, все страны региона хотят совместно решать проблемы, прежде всего, экономического характера, в том числе, продовольственного кризиса, роста цен на продукты питания, распределения водных ресурсов, но мешают этому, "национальные эгоизмы".

"Каждый старается тянуть одеяло на себя, что в вопросах, связанных с экономическими преференциями, тарифной политики, налоговой политики, что в вопросах, связанных с перемещением трудовых ресурсов внутри региона: кто-то кого-то пускает, кто-то кому-то ограничивает въезд. Например, таджики сейчас в Киргизию въехать не могут", — сказал Андрей Грозин.

Андрей Грозин читает, что, как минимум, рано говорить об инициативе по пробиванию нового большого железнодорожного и, соответственно, транспортно-коммуникативного, транспортно-торгового коридора через Афганистан на Пакистан, на порт Гвадар из-за ситаации в Афганистане, где талибы "в ближайшие 30 лет будут резать головы американским коллаборантам".

Центральная Азия — зона интересов России

Центральная Азия — это не место для Соединенных Штатов, уверен Андрей Грозин. А у России там есть "масса интересов", которые "мы должны защищать и отстаивать, начиная от геополитических и заканчивая экономическими". Там живет большое количество соотечественников, значительная часть дружественно настроенного к России местного населения, со всеми странами "мы связаны разного уровня договорами о защите, стратегическом партнерстве и безопасности".

"Мы должны защитить этот регион, просто защищая самих себя", — отметил эксперт. "Если нестабильность из Афганистана будет мигрировать на север через Пяндж, то хотим мы этого или не хотим, нам придется на это реагировать", — добавил он.

Поэтому, по словам эксперта, с одной стороны, надо предпринимать шаги, которые ориентированы на парирование возможных военных угроз, а с другой — на расширение экономического сотрудничества с государствами Центральной Азии.

"Надо сохранять эти общества и эти политические системы на плаву, потому что социально-экономический распад этих государств повлечет за собой изменение их политической структуры (на исламский фундаментализм) и вызовет поток беженцев в Россию, что создаст множество различных новых вызовов и угроз для российской безопасности", — уточнил Андрей Грозин.

Эксперт подчеркнул, что Центральная Азия в значительной мере уже с Россией интегрирована. Формально они все независимы, но куда они могут уйти от России, "когда Сирия захлопывает тот клоповник, где все эти террористы варились, зато открывается окно в Афганистане".

"И если все эти товарищи начнут там бурлить и решать самые разнообразные, что свои, что заказанные вопросы, то что — туда НАТО приедет их защищать? Турки будут их спасать? У турок проблем хватает и без этого и денег — вошь на аркане. Кто? Китайцы? Китайцы такими вещами не занимаются. И поэтому ничего, кроме русских штыков не остается. Посмотрите, с кем проводят военные учения в последние месяцы страны Центральной Азии, я имею в виду Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан. Это учения с Российской Федерацией, с российскими войсками с использованием российских объектов на территории Центральной Азии. Поэтому, разговоры разговорами, а кто придет защищать, если вдруг под всеми этими ханами и царьками закачаются троны. Никто. Кроме России — никто", — сказал Андрей Грозин.

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