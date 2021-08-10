Действительно ли в Турции назрела революционная ситуация

15 июля была пятая годовщина попытки государственного переворота в Турции. И до сих пор там проходят аресты. Арестованы 300 тысяч человек по обвинению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена после того, как эта попытка не удалась.

И вот недавно прокуратура западного города Измир выдала ордера на 229 солдат и курсантов.

Что в Турции происходит? Оппозиция, которая победила в городах, это националистическая оппозиция или либеральная, глобалистская? Возможна ли там опять попытка государственного переворота?

Эта тема стала предметом разговора в эфире программы "Точка зрения", гостем которой стал директор Института политических исследований, генеральный секретарь Российско-Турецкого форума общественности Сергей Марков.

Читайте начало интервью:

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— Да, попытка государственного переворота в Турции возможна, поскольку у страны большая история государственных переворотов, причем как успешных, так и неудачных.

Действительно, после неудачной попытки государственного переворота 2016 года была очень большая чистка. Речь идет о сотнях тысяч арестованных. Правда, 90% из них уже на свободе давно.

В отношении них было проведено какое-то следствие после ареста, и после этого они были отпущены.

Но там другая вещь. Подверглись чистке прокуратуры, суды, армия, система образования. Парадокс в том, что Эрдоган очистил не от прозападных либералов, которые сейчас взяли контроль над крупнейшими городами, а от других умеренных исламистов.

Там главный разлом на прозападных либералов, которые многие годы были у власти, и умеренных исламистов. Прозападные либералы пользуются поддержкой армии, США, Евросоюза, а умеренные исламисты — поддержкой большинства населения.

Перевороты, собственно, всегда и проходили из-за того, что каким-то образом всё-таки удавалось умеренным исламистам прорваться к власти, и тогда прозападные либералы при поддержке США, Евросоюза и армии убирали их оттуда.

Но примерно 20 лет назад эта ситуация закончилась. Всё. И опять прозападные либералы хотели в 2016 году отстранить от власти Эрдогана, но в союзе с другой группировкой умеренных исламистов во главе в Фетхуллахом Гюленом, который сначала был с Эрдоганом вместе, а потом они поссорились.

Эта попытка провалилась. И сейчас там ситуация перевернулась по сравнению с тем, что было 30-40-50 лет назад:

раньше народ был за умеренных исламистов, а государственная система контролировалась прозападными либералами,

сейчас умеренные исламисты взяли под полный контроль государственные институты, а часть народа, живущего в крупных мегаполисах, выступает против них и за прозападных либералов.

Эрдоган обрушивает чистки на умеренных исламистов, считая, что они были связаны с государственным переворотом, в то время как реальный вызов ему бросают, с электоральной точки зрения, в крупных городах, прежде всего, прозападные глобалисты, либералы.

Две столицы — два мнения

— Ещё Ленин говорил, главное — в столице победить, взять телеграф, телефон под контроль. Собственно, эта попытка была сделана — отстранить самого Эрдогана от власти. И всё. Кто там в провинции его поддерживает, уже будет не важно, потому что столица будет за людьми, которые хотят перемен.

— А столица у них не Анкара, там две столицы. Главная — Стамбул.

Стамбул вместе с Измитом составляют огромную конгломерацию, в которой живет почти четверть населения Турции. То есть, по сути, власть делается именно в Стамбуле, который бывший Константинополь, до этого Византия. Город, которому тысяча лет и который по-прежнему остается главной столицей и Турции, и всего этого региона.

Анкара и Стамбул — это две столицы, где государственные структуры принадлежат умеренным исламистам, а население большей частью поддерживает прозападных либералов. Причем раньше-то было наоборот, и тот же самый Эрдоган начал свою карьеру с того, что был мэром Стамбула, избранным населением. А потом его арестовали и упрятали в тюрьму радикальные исламисты. Он там отсидел практически полгода.

То есть его Стамбул, его основа, база, главный город Турции, вдруг взял и отказал ему, проголосовал за прозападного радикала. Вот откуда Эрдогану идет главная опасность.

Плюс попытка переворота. Там до сих пор идут дискуссии:

Эрдоган считает, что это умеренные исламисты, но многие, и я в том числе, — что это реально была попытка со стороны проамериканских, прозападных глобалистов в вооруженных силах.

Но Эрдоган не может прямо обвинить проамериканских людей, поэтому обвиняет вот этого Гюлена, который сидит, кстати сказать, в Вашингтоне, который тоже, конечно, находится под контролем американских спецслужб.