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Автор Любовь Степушова

Почему горящая Турция очень избирательно принимала помощь

Мир

Более десяти дней полыхали пожары в Турции. Потушить их долго не получалось.

Почему горящая Турция очень избирательно принимала помощь

Но сегодня власти Турции объявили, что все пожары, которые угрожали населенным пунктам страны, ликвидированы.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли отметил, что для тушения возгораний в провинции Мугла было совершено около 10 400 вылетов самолетов, сброшено 180 тысяч тонн воды, пишет ТАСС.

Незадолго до этого в социальных сетях была развернута целая кампания. Например, в Twitter известный турецкий блогер под хештегом #хелптурки просил все страны мира помочь: "мы погибаем, у нас ничего нет, мы хотим, чтобы вы нам оказали помощь".

После этого твита европейцы стали предлагать помощь, но турецкие власти отреагировали очень сдержанно и приняли помощь далеко не от всех. Только от России, Азербайджана, Ирана и Украины. Отказались от помощи греков, Израиля, США и стран ЕС. Вот такая непонятная избирательность.

В Twitter пресс-атташе администрации президента Фахреттин Алтун написал:

"С этого вечера так называемая кампания помощи, которая была организована из-за границы из единого центра, была начала с идеологическими мотивами с целью ослабить наше государство и ослабить единство государства и нации".

Почему турки так боялись этой помощи? Они всё еще вспоминают этот госпереворот?

Эта тема стала предметом разговора в эфире программы "Точка зрения", гостем которой стал директор Института политических исследований, генеральный секретарь Российско-Турецкого форума общественности Сергей Марков.

Читайте начало интервью:

Турция в огне: кому выгодны бушующие пожары

— Надо понять, что все эти популярные деятели социальных сетей ловят хайп на катастрофах по полной программе и фальсифицируют зачастую результаты.

Сейчас в качестве примера можно привести Китай. Там огромное возмущение в обществе поведением как раз звезд социальных сетей, которые после наводнения начали искать мелкие лужи, залазить в них и делать съемки, как будто бы они находятся в зоне бедствия, призывают помогать. На деле — хайп ловят и подписчиков набирают.

И турецкие власти к хайпу своих блогеров относятся, естественно, критически. Тем более, что многие блогеры живут в крупных городах. А за Эрдогана и его партию голосуют больше всего в деревнях и мелких городах, а в продвинутых мегаполисах больше противников президента.

А поскольку все эти хайпующие блогеры в мегаполисах живут, они одновременно стараются уколоть президента и правительство.

По ЕС — вопрос особый

Турция и ЕС, флаги
 

Турция и Греция находятся друг с другом в состоянии противостояния уже пару столетий. И у них было несколько жестоких войн, массовая чистка в отношении понтийских греков, которая произошла при формировании Турецкой Республики примерно сто лет назад. У них, естественно, плохие отношения. Логично, что от тех, кого турки воспринимают как врагов, они не хотят получать помощь.

Частично это перебрасывается на нынешних лидеров Евросоюза.

И Франция, и Германия — крупнейшие страны Евросоюза — сейчас чересчур критичны по отношению к Турции, Эрдогану. И турки не без оснований полагают, что эта помощь европейских стран будет использована как предлог и как инструмент для того, чтобы усилить критику в отношении Турции. К тому же европейцы, я думаю, недостаточно серьезные ресурсы предлагали.

Если бы они предложили настоящую реальную помощь, то, наверное, несмотря на скептицизм, турецкие власти согласились бы. Но у европейцев сейчас тоже много где горит: и Греция, и Италия — там полыхает будь здоров.

Меня поразили данные о том, что в Афинах 49 градусов. Там у них тоже очень плохая ситуация.

Я думаю, что европейцы предложили очень мало, а за это захотели себе взять очень много. Можно поддерживать или не поддерживать президента Эрдогана, но все турки поддерживают государственность.

Ну и, конечно, турки недовольны тем, что Евросоюз сбрасывает им то, что самому не нужно, какие-то обглодки, объедки, так сказать.

— Зато Ил-76, который не амфибия даже, а просто забирает большим ковшом, им очень нравится.

— Не забывайте, хотя по авиации Россия в целом очень серьезно уступает Boeing и Airbus, по специализированной авиации у нас ситуация очень хорошая. Мы в тушении пожаров лучшие в мире.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы пожары турция евросоюз
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