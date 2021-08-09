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Автор Любовь Степушова

Почему Россия не должна "проспать" момент смещения Зеленского

Мир

Владимир Зеленский окончательно дал понять, что не готов идти на уступки Москве, когда предложил пророссийски настроенным жителям Донбасса уехать в Россию. Так оценивает поведение президента Сергей Руденко, украинский журналист и политический обозреватель.

Почему Россия не должна "проспать" момент смещения Зеленского

При этом Руденко не отрицает, что Зеленский вряд ли победил бы Порошенко на выборах, если бы выступил тогда с подобным заявлением.

На Украине всё громче раздаются голоса оппозиции на тему: президента выбрали неудачно, пора бы его сменить.

Имя преемника не называется всуе, но о подготовке госпереворота слухи пошли. Дескать, "не вышло из Зеленского Голобородько, да и американцев он устраивать перестал — не оправдал надежд и денег вложенных не отработал".

Почему же западных "кураторов" украинский президент вдруг перестал устраивать? Казалось бы: законы нужные продавливает, нацистов поддерживает, минские соглашения саботирует… Чего ж им еще надо-то?

О реальной ситуации на политической сцене Украины в эфире программы "Точка зрения" рассказал народный депутат Верховной рады 5-6 созывов Алексей Журавко.

Читайте начало интервью:

На Украине назрела майданная ситуация: когда ожидается госпереворот

— После того, что он наболтал в эфирах, необдуманно и неудобно для политического американского бомонда, его "выгодным" считать они точно не могут. Потому и присматриваются, ищут новый вариант.

Цель-то никуда не делась — Россию всё еще нужно втащить в войну. А Россия сегодня не поддается на их игры и воевать с народом Украины не хочет. А ведь уже бы давным-давно Украина развалилась, если б не демократический подход России.

Как менять власть?

Надо работать, как это делают американцы.

Захотели шлепнуть кого-то, чтобы провокация произошла — какого-то белорусского оппозиционера грохнули. И свалили на Белоруссию. Дешевый, но эффективный метод. Жестче надо.

— Обвинить кого-то и санкции выкатить?

— Ну да. Экономические санкции уже давным-давно России надо было ввести. Пусть бы эти украинские политики попрыгали.

Сегодня воют, что "Северный поток-2" открывается вот-вот. Уже запищали, что надо с Россией находить общий язык. И будет жалко, если Россия этот отличный момент не использует. Можно же и войну остановить, и бешеных негодяев, которые сегодня творят беспредел на Украине.

Поддержит ли народ новый переворот

— Украинские города же разные, там разные власти. Вот на востоке, допустим, возьмем Одессу или Харьков — они поддержат бунт с госпереворотом?

— Дело в том, что большая часть населения Украины кипит. Значит, многие поддержат.

Вопрос в другом: подавят или не подавят? Через нацистскую полицейскую структуру народ легко подавить. То есть нужно договариваться. Вот так и формируется коалиция.

Если они договорятся, значит, бунт произойдет. Авакова не просто так сместили, в будущем он будет использован.

  • В общем, осень будет горячая.

Пророссийские силы на Украине — чего нет, того нет

— Давайте допустим, что запущен новый Майдан. Вы сказали, что никто не гарантирует, что к власти не придут радикалы. А есть шанс на победу пророссийских сил?

— Сегодня — нет. Просто потому, что их — пророссийских сил — на Украине нет. Есть люди, которые с уважением относятся к России и хотят дружить и общаться. Всё пророссийское зачищено.

— Алексей Валерьевич, а есть на Украине какая-то сила влиятельная, не пророссийская, не проамериканская, а просто способная улучшить жизнь населения?

— Есть такая сила. Но она вся находится вне Украины, ее выдавили. Это тот же самый Донбасс. Через него надо заходить на Украину и заканчивать все эти фейерверки и испытания над кроликами, как Зеленский назвал.

В России сегодня находятся те люди, которые прекрасно знают Украину. Ни для кого не секрет, это тот же самый Азаров, хоть он и в возрасте. Но это факт. Здесь надо собирать людей, формировать институт по Украине конкретно, выращивать чиновников, новых политиков, только из числа украинцев.

И по новой выстраивать новую Украину. Так, чтобы эта Украина по статусу была нейтральная, но дружески настроена к России, к Белоруссии. Восстановить все взаимоотношения.

Настало время действий

— То есть не надо ждать развала, а нужно работать.

— Я против развала. Если пациент тяжелобольной, например, у него находится раковая опухоль, то ее надо вырезать. Вот сегодня к этому моменту всё приходит. Потому что иначе потом всё будет гораздо болезненней не только для украинцев, но и для россиян.

— Давайте предположим, что этот сценарий удался. Зеленского сместили, пришел Кличко или Аваков…

— Они оба будут вести риторику войны, дальше крутить антироссийский проект, подлости делать, гадить и Донбасс бомбить. А Европа во главе с Меркель и Макроном будут молчать. Только глаза закатывать: "Ох, как печально всё это".

А на самом деле нацизм будет процветать. Недавно сюжет показывали, в котором девятилетний ребенок рассказывал, что надо делать с русскими.

Время идет. Уже восьмой год пошел. Еще два года, и вы получите такую взрывную машину молодых агрессивно настроенных людей, что ахнете.

И тогда мы вспомним, что такое НКВД, тогда мы вспомним, кто такой на сегодняшний день Судоплатов. И будем жалеть об этих людях. Потому что уже без таких, как они, будет не обойтись. И кому-то придется взять ответственность на себя перед Богом, чтобы пролить кровь, зачистить этих негодяев и воспитывать уже новое поколение.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы майдан украина алексей журавко
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