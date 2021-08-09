Почему Россия не должна "проспать" момент смещения Зеленского

Владимир Зеленский окончательно дал понять, что не готов идти на уступки Москве, когда предложил пророссийски настроенным жителям Донбасса уехать в Россию. Так оценивает поведение президента Сергей Руденко, украинский журналист и политический обозреватель.

При этом Руденко не отрицает, что Зеленский вряд ли победил бы Порошенко на выборах, если бы выступил тогда с подобным заявлением.

На Украине всё громче раздаются голоса оппозиции на тему: президента выбрали неудачно, пора бы его сменить.

Имя преемника не называется всуе, но о подготовке госпереворота слухи пошли. Дескать, "не вышло из Зеленского Голобородько, да и американцев он устраивать перестал — не оправдал надежд и денег вложенных не отработал".

Почему же западных "кураторов" украинский президент вдруг перестал устраивать? Казалось бы: законы нужные продавливает, нацистов поддерживает, минские соглашения саботирует… Чего ж им еще надо-то?

О реальной ситуации на политической сцене Украины в эфире программы "Точка зрения" рассказал народный депутат Верховной рады 5-6 созывов Алексей Журавко.

Читайте начало интервью:

На Украине назрела майданная ситуация: когда ожидается госпереворот

— После того, что он наболтал в эфирах, необдуманно и неудобно для политического американского бомонда, его "выгодным" считать они точно не могут. Потому и присматриваются, ищут новый вариант.

Цель-то никуда не делась — Россию всё еще нужно втащить в войну. А Россия сегодня не поддается на их игры и воевать с народом Украины не хочет. А ведь уже бы давным-давно Украина развалилась, если б не демократический подход России.

Как менять власть?

Надо работать, как это делают американцы.

Захотели шлепнуть кого-то, чтобы провокация произошла — какого-то белорусского оппозиционера грохнули. И свалили на Белоруссию. Дешевый, но эффективный метод. Жестче надо.

— Обвинить кого-то и санкции выкатить?

— Ну да. Экономические санкции уже давным-давно России надо было ввести. Пусть бы эти украинские политики попрыгали.

Сегодня воют, что "Северный поток-2" открывается вот-вот. Уже запищали, что надо с Россией находить общий язык. И будет жалко, если Россия этот отличный момент не использует. Можно же и войну остановить, и бешеных негодяев, которые сегодня творят беспредел на Украине.

Поддержит ли народ новый переворот

— Украинские города же разные, там разные власти. Вот на востоке, допустим, возьмем Одессу или Харьков — они поддержат бунт с госпереворотом?

— Дело в том, что большая часть населения Украины кипит. Значит, многие поддержат.

Вопрос в другом: подавят или не подавят? Через нацистскую полицейскую структуру народ легко подавить. То есть нужно договариваться. Вот так и формируется коалиция.

Если они договорятся, значит, бунт произойдет. Авакова не просто так сместили, в будущем он будет использован.

В общем, осень будет горячая.

Пророссийские силы на Украине — чего нет, того нет

— Давайте допустим, что запущен новый Майдан. Вы сказали, что никто не гарантирует, что к власти не придут радикалы. А есть шанс на победу пророссийских сил?

— Сегодня — нет. Просто потому, что их — пророссийских сил — на Украине нет. Есть люди, которые с уважением относятся к России и хотят дружить и общаться. Всё пророссийское зачищено.

— Алексей Валерьевич, а есть на Украине какая-то сила влиятельная, не пророссийская, не проамериканская, а просто способная улучшить жизнь населения?

— Есть такая сила. Но она вся находится вне Украины, ее выдавили. Это тот же самый Донбасс. Через него надо заходить на Украину и заканчивать все эти фейерверки и испытания над кроликами, как Зеленский назвал.

В России сегодня находятся те люди, которые прекрасно знают Украину. Ни для кого не секрет, это тот же самый Азаров, хоть он и в возрасте. Но это факт. Здесь надо собирать людей, формировать институт по Украине конкретно, выращивать чиновников, новых политиков, только из числа украинцев.

И по новой выстраивать новую Украину. Так, чтобы эта Украина по статусу была нейтральная, но дружески настроена к России, к Белоруссии. Восстановить все взаимоотношения.

Настало время действий

— То есть не надо ждать развала, а нужно работать.

— Я против развала. Если пациент тяжелобольной, например, у него находится раковая опухоль, то ее надо вырезать. Вот сегодня к этому моменту всё приходит. Потому что иначе потом всё будет гораздо болезненней не только для украинцев, но и для россиян.

— Давайте предположим, что этот сценарий удался. Зеленского сместили, пришел Кличко или Аваков…

— Они оба будут вести риторику войны, дальше крутить антироссийский проект, подлости делать, гадить и Донбасс бомбить. А Европа во главе с Меркель и Макроном будут молчать. Только глаза закатывать: "Ох, как печально всё это".

А на самом деле нацизм будет процветать. Недавно сюжет показывали, в котором девятилетний ребенок рассказывал, что надо делать с русскими.

Время идет. Уже восьмой год пошел. Еще два года, и вы получите такую взрывную машину молодых агрессивно настроенных людей, что ахнете.

И тогда мы вспомним, что такое НКВД, тогда мы вспомним, кто такой на сегодняшний день Судоплатов. И будем жалеть об этих людях. Потому что уже без таких, как они, будет не обойтись. И кому-то придется взять ответственность на себя перед Богом, чтобы пролить кровь, зачистить этих негодяев и воспитывать уже новое поколение.