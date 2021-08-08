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Автор Любовь Степушова

На Украине назрела майданная ситуация: когда ожидается госпереворот

Мир

На днях глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского, а также посочувствовал украинцам.

На Украине назрела майданная ситуация: когда ожидается госпереворот

"Опять достался президент, который не выполнил ни одного своего перевыборного обещания", — отметил Гемпель. Политик считает, что украинское правительство "ведет страну в никуда".

В последнее время в украинском медиапространстве обсуждается вопрос о предстоящем смещении Владимира Зеленского. Есть даже информация о том, что формируется коалиция: Порошенко, Кличко, Левочкин — которая собирается это сделать буквально в августе-сентябре.

В планах — отстранение Зеленского и проведение внеочередных президентских и парламентских выборов, ну или на худой конец — можно превратить действующего президента в свадебного генерала.

Насколько это всё соответствует действительности?

О реальной ситуации на политической сцене Украины в эфире программы "Точка зрения" рассказал народный депутат Верховной рады 5-6 созывов Алексей Журавко.

— Я Сергея Владимировича Левочкина знаю давным-давно. Этот человек участвовал в Майдане 2014 года. Он предал Януковича. Для него предать Медведчука — это без проблем, сыграть в какую-то игру — тоже без проблем. Левочкин коммуникабельный и умный человек. Кстати, считать его дурным нельзя. Он — хитрый лис и может обыграть всех.

При этом — и это не секрет — Левочкин лежит полностью под американцами. То есть если (или — когда) они ему дадут указание, переворот произойдёт.

На сегодняшний день Зеленский по ряду моментов "хозяев" не устраивает.

Это означает, что госпереворот по сценарию 2014 года вполне может произойти. Но пока поползновений в эту сторону я не вижу. Просто тучи сгущаются.

Чего ж резину тянуть?

США еще не дали отмашку. Они прекрасно знают, что идет война в Донбассе. И опасаются просчитаться. Вот и изучают ситуацию со всей возможной тщательностью.

Немаловажно и то, что Штатам нельзя никак потерять русофобию, которая сегодня царит на Украине, им нельзя потерять нацистов. Поэтому в данный момент они ищут, кто из антироссийских сил с кем может объединиться.

То есть от наших политиков мало что зависит. Все завязано на тех, за океаном. Если они дадут добро, вольют финансы, то революция новая произойдет.

Тем более, что в народе страсти кипят: у нас и тарифы растут, и цены, и продуктовый набор дорожает. Да что перечислять — все же видят тот хаос, который Зеленский со своим кабмином сотворил.

Поэтому в народе всё кипит. Сегодня народ можно завести легко.

протест в Украине
 

На кого менять будем?

Кого приведут на вакантный президентский пост (когда он таковым станет) и кто займет это место — это другой вопрос.

Нельзя исключать, что могут прийти более радикальные и нацистские силы. Это рикошетом ударит по России.

Сегодня политиков Украины — адекватных, которые хотят жить в мире и согласии с Россией и с Белоруссией — нет, они уже давным-давно зачищены.

Мы видим, что происходит с Медведчуком. Это как пример. Мы видим, что происходит с другими политиками, которые настроены на то, чтобы Украина могла работать в России. Они просто-напросто либо исчезают, либо их сажают в тюрьмы, а нацисты ходят себе спокойно и свободно.

Поэтому здесь палка о двух концах. Да, сценарий бунта и смещения Зеленского уже разыгрывается, но доведут ли его до конца — вот в чём вопрос.

Деньги выброшены на ветер

— Разве не американцы вкладывали деньги в Зеленского? Чего ж решили перестать?

— Нельзя вкладывать деньги и ресурсы в того человека, который уже проиграл. Да, у него какие-то есть там политически шансы, но как проект его уже давным-давно закрыли.

У нас сейчас "политика без политики". То есть своего ничего нет. Хаос — есть. И война есть. Какая может быть политика?

Поэтому Россия должна включить свои возможности для того, чтобы защитить непосредственно пророссийского человека, русский язык и славянский мир. Только так можно всё это сохранить. А если дальше Россия будет в сторонке наблюдать, в демократию играть, то это закончится плохо для нее. Ведь враг наступает.

А враг — это американская коалиция с этим всем европейским и фашистским отребьем на Украине.

  • С Америкой играть нельзя, а надо защищать от нее свои геополитические интересы.

Только тогда они отстанут.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша майдан россия украина алексей журавко владимир зеленский
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