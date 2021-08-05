Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами

Пандемия COVID-19 буйствует второй год, но вопрос о происхождении коварного вируса до сих пор остаётся без ответа. Впрочем, несмотря на молчание официальных структур, общественное мнение в мире всё больше склоняется к выводу, что джина из бутылки вполне могли выпустить по вине биолабораторий США.

На днях американцы вбросили в СМИ очередную "сенсацию": по результатам расследования Республиканской партии член палаты представителей США Майкл Маккол опубликовал доклад, в котором виновником распространения вируса названа лаборатория Ухани. Под этим предлогом конгрессмен призвал своих коллег принять закон, налагающий санкции на ученых Уханьской лаборатории и должностных лиц Коммунистической партии Китая.

Заявления подобного рода, звучащие из Вашингтона, не новы. Отличился еще бывший президент США Дональд Трамп, упорно называвший вирус китайским. Сенатор Линдси Грэм в своё время тоже предлагал принять закон "Об ответственности за COVID-19", чтобы вдарить санкциями по Пекину. Государственные мужи в Вашингтоне даже тешили себя сладкой надеждой: а не списать ли в качестве наказания внешний долг США Китаю в сумме $1 трлн? Однако все эти обвинения хромали в части доказательств и, казалось, были нужны лишь как отвлекающий манёвр, уводящий в сторону от истинных проблем.

Реакция Пекина на новые обвинения с Капитолийского холма была вполне ожидаема. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь заявил информационному агентству CGTN, что доклад республиканцев полностью основан на "сфабрикованной информации и искаженных фактах", а действия некоторых конгрессменов США "продиктованы исключительно политическими интересами, направленными на дискредитацию Китая". Непонятно, почему в Вашингтоне игнорируют выводы группы экспертов ВОЗ, которые после посещения Уханьского института вирусологии заявили: "утечка из лаборатории крайне маловероятна".

Далее представитель МИД Китая выступил со встречным обвинением:

"Если американские конгрессмены обладают хоть малейшим чувством ответственности перед своим народом, они должны призвать правительство США как можно скорее объяснить вспышку загадочного вируса в штате Вирджиния, которая произошла в июле 2019 года незадолго до пандемии коронавируса, и вспышку лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в Висконсине и Мэриленде, опубликовать данные о заболеваемости американских солдат, принявших участие во Всемирных военных играх в Ухане, а также позволить международному сообществу тщательно исследовать лабораторию в Форт-Детрике и более 200 биологических лабораторий США, расположенных по всему миру".

Вопросы "Женьминь Жибао" к лаборатории Форт-Детрика

Действительно, многих людей очень интересует, зачем Соединённым Штатам такое количество биолабораторий и почему их работа скрыта от общественности непроницаемой завесой секретности. Особые причины беспокоиться есть у России, так как немало таких лабораторий с непонятными задачами почему-то разбросаны по периметру наших границ.

Украинские общественные деятели и оппозиционные политики приводили факты распространения странных болезней и даже гибели людей в тех городах, где действовали американские биолаборатории. О подобных эксцессах в связи с работой так называемого Центра имени Лугара в Грузии, приобретшего зловещую репутацию, безуспешно обращался во всевозможные международные организации бывший экс-министр госбезопасности страны Игорь Гиоргадзе. Политолог Андрей Кошкин утверждает, что финансируются лаборатории по линии спецслужб и не исключена возможность разработки в них "боевых" вирусов.

Держа в уме все эти мрачные факты, как-то не возникает сомнений в правдивости материала, опубликованного в китайском издании "Женьминь Жибао". По его данным, лаборатория в Италии протестировала образцы крови, собранные до вспышки COVID-19, и обнаружила в них антитела, характерные для переболевших данным коронавирусом. В 2019 году "Джи-Ай" могли быть виновниками заражения волонтёров, находившихся на американской военной базе в Италии.

По информации "Жэньминь Жибао", источники распространения коронавируса можно проследить до американской биолаборатории в Форт-Детрике. В апреле 2018 года там якобы закрыли печь для сжигания отходов, чтобы меньше тратить средств на техническое обслуживание. Ответственная миссия по уничтожению медицинских отходов, включая уровень "биологическое оружие", была передана частной компании Curtis Bay.

Как пишет газета, за данной компанией тянется шлейф нарушений и практики управления, не соответствующего необходимым требованиям. Как следствие, в июне 2019 года компания была оштрафована на сотни тысяч долларов за многочисленные нарушения на своём заводе в штате Вирджиния. Например, в стоячей воде было обнаружено большое количество необработанных медицинских отходов, а сотрудники работали без защитной формы. Вот почему у вируса был шанс распространиться среди военных внутри и за пределами базы Форт-Детрик, пишет "Женьминь Жибао".

Предчувствие биологической войны

Вдобавок ко всему общественное мнение в мире явно не склонно поддаваться попыткам Соединенных Штатов свалить вину, как говорится, с больной головы на здоровую. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", более 80% интернет-респондентов, участвовавших в опросе CGTN, высказываются за то, чтобы ВОЗ провела расследование по поиску источника COVID-19 на территории США.

Опрос проводился в наиболее популярных соцсетях на 6 официальных языках ООН. Пользователи сетей из разных стран оставили немало резких комментариев. Англоязычный пользователь предложил ВОЗ не прикрывать Соединённые Штаты, ведь тем, кто постоянно обвиняет других, есть что скрывать. Франкоговорящий пользователь отмечает: хотя Форт-Детрик явно хранит какие-то тайны, ни у кого в мире не хватает смелости начать расследование в отношении лаборатории. По количеству смертей от коронавируса США бьют все рекорды, но они обвиняют Китай, чтобы демонизировать его и закамуфлировать свои многочисленные ошибки, считает третий.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин утверждает, что очевидным результатом злонамеренной политики США и её партнёров по НАТО стала биологическая война. Во всяком случае, нынешняя пандемийная ситуация служит её прологом. Неудивительно видеть высокую степень мобилизационных усилий (прежде всего по линии военных) в КНР и России в ответ на эту угрозу.

"Военные биологи США, декларируя то, что они изучают способы предотвращения распространения болезней, судя по характеру распространения редких заболеваний в местах работы биолабораторий, возможно, проводят те же опыты, что в своё время проводили нацисты на оккупированных территориях в европейской части России, используя полную бесконтрольность со стороны внешних наблюдателей", — отметил Алексей Мухин.

Чтобы купировать хоть как-то угрозу, политолог предлагает развивать международное право, фиксирующее данную проблему и вводящее ответственность для страны, которая допустила утечку. Кроме того, необходимо установить и степень ответственности действующих руководителей стран, которые позволяют проводить на своей территории биологические "исследования", несущие особенную опасность не только населению этих стран, но и сопредельным государствам.

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