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Автор Любовь Степушова

Мигранты в Литве угрожают Вильнюсу санкциями ЕС

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Мигранты в Литве в понедельник, 2 августа, подняли бунт во временном лагере в деревне Руднинкай. Они угрожают Вильнюсу санкциями со стороны ЕС.

Мигранты в Литве угрожают Вильнюсу санкциями ЕС

Литва обращается с мигрантами бесчеловечно

Это уже не первый бунт. Причиной этого бунта, как сообщили местные власти, стало затопление палаток из-за дождя. Литовская пресса сообщает, что полиция применила слезоточивый газ.

Приток мигрантов в Литву набирает обороты. За прошедшие сутки пограничники задержали их рекордное количество — 287 человек. Оказавшись в Литве, мигранты попадают в закрытые центры временного содержания, где они должны находиться на карантине в течение двух недель без права пользоваться мобильными телефонами. Но даже потом их доступ к телефонам ограничен.

Нелегалы ​​также жалуются на качество воды, еды и на то, что она просто холодная. Пограничники говорят, что из-за нехватки места для нарушителей границы их приходится размещать даже в гаражах. Не хватает судей, чтобы рассматривать просьбы о политическом убежище. Мигранты также часто даже не знают, почему их помещают на карантин, а переводчиков в стране острая нехватка.

"Если Литва не позаботится о нас, мы можем поехать в другую страну. Германия, Италия, Финляндия, Швеция — все эти страны могут нас принять. Вы нам не нужны, мы вам не нужны. Если бы правозащитники увидели это, они бы приказали вывести Литву из Евросоюза", — сказал один из мигрантов.

Как сообщает lrt.lt, по словам беженцев, опрошенных в Центре регистрации иностранцев в Пабраде в начале июля, в лагере уже предпринимались попытки самоубийства.

"Есть люди, которым небезразлична семья", — сказал газете иракский курд по имени Риан. По его словам, беженцы не могут общаться со своими близкими, поэтому они "страдают психическим расстройством".

Другой иракский курд — Сульфан — сообщил, что его друг находится на карантине.

"Сейчас он в лагере, его не выпускают на улицу. Почему — у него психическое заболевание, он пытался покончить жизнь самоубийством", — пояснил он.

Или мигранты имитируют страдания

В Государственной пограничной службе Литвы (ГПГ) заявили lrt.lt, что предполагаемая попытка самоубийства в Пабраде была имитацией.

По словам представителя ГПГ Гедрюса Мишутиса, мигранты используют мобильные телефоны для связи с контрабандистами, которые помогают им покинуть Литву.

"Изъятие телефонов помогает решить множество проблем", — добавил он.

Власти Литвы не слышат свой народ

Организатор Семейного марша в защиту традиционной семьи литовец Антанас Кандротас рассказал Эстонскому телевидению (по-русски), что Литва должна отпустить мигрантов в Западную Европу-

"Люди не хотят видеть здесь мигрантов. Они едут в Германию, Бельгию и уж точно не в Эстонию. И мы их можем спокойно проводить. Но наши руководители подписали законы, что мы должны их принять. Сейчас ищут старые заброшенные дома для этого, пусть едут лучше к Лукашенко и поговорят с ним", — сказал активист, недовольный тем, что граница не охраняется с 2005 года.

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Руднинкай: комментарии про поток мигрантов в Литву • Антанас Кандротас для Эстонского телевидения
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы литва мигранты руднинкай белоруссия гедрюс мишутис антанас кандротас
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