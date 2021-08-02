Россия постепенно усиливает своё давление на Зеленского

Публикация резонансной статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" дала старт целой серии событий, которые оказались неприятными и даже болезненными для украинской власти.
Только Владимир Зеленский неудачно отшутился (видимо, утратил уже навыки комика), комментируя публикацию российского лидера, как ему стало совсем не смешно в Берлине. Мало того, что канцлер Германии решительно отвергла его нахальные требования по отказу от запуска "Северного потока-2", так вдобавок Ангела Меркель настойчиво потребовала от визитёра выполнить, наконец, комплекс мероприятий, прописанных в т. н. формуле Штайнмайера.
Напомню, что такое обязательство Зеленский взял на себя ещё в декабре 2019 на первой и последней с его участием встрече в "нормандском формате", но с тех пор не выполнил ни одного пункта. Далее у гаранта непонятно чего случился позор в Батуми, куда он слетал на экскурсию — там соображали на троих президенты Грузии, Молдовы и Украины. После официальной части коллеги в весьма резкой форме отказали Зеленскому в личной встрече. А после этого произошло и вовсе трагическое для ликвидатора Украины событие — Вашингтон и Берлин вопреки истерике Киева заключили газовое соглашение. Оно окончательно похоронило надежды украинской власти на противодействие "СП-2".
Но и на этом неприятности для Украины не закончились. Недавно Генеральная прокуратура РФ подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Причём подобную жалобу Россия подала впервые в своей истории (в отличие от Украины, которая с 2014 года уже 9 раз жаловалась на РФ). В иске россияне собрали все свои претензии к украинской власти, начиная с 2013 года. Стоит отметить, что ЕСПЧ придётся рассматривать и реагировать на этот документ — положить его "под сукно" вряд ли получится, так как на многие пункты российской жалобы неоднократно обращали внимание также и различные международные правозащитные организации. Правда, вынесение решения суда может растянуться на годы, но сам факт подобного иска знаменателен сам по себе.
Основанием для иска стали в т. ч. результаты расследования Следственного комитета РФ, проведённого в Донбассе. Кроме того, в жалобе подробно описан государственный переворот на Украине в 2014 году, в результате чего в украинскую власть попали радикалы и националисты. В документе высказано требование возобновить подачу воды в Крым (в котором по-прежнему проживает много граждан Украины); разрешить обучение на родном языке, разблокировать российские телеканалы и веб-сайты.
Итак, как мы видим, упомянутая статья хозяина Кремля положила начало активизации российской политики в отношении Украины. Понятно, что в ЕСПЧ ни в коем случае не будут торопиться рассматривать иск и тем более выносить по нему своё решение (перефразируя известное выражение, Киев хотя и сукин сын, но это их сукин сын). Так что, подавая эту жалобу, в Москве рассчитывали не на результаты иска — их придётся ждать долго (к примеру, претензии Кипра по отношению к Турции рассматривали 2 десятка лет). Надо понимать так, что данный документ свидетельствует о том, что Россия, отказываясь от двусторонних контактов с киевской властью, продолжит давление на неё в международном направлении.
В Киеве, разумеется, отреагировали на юридическую инициативу Москвы. Эксцентричный глава Министерства юстиции Денис Малюська прокомментировал ситуацию в Facebook.
"Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в иске выложены все мифы их пропаганды. Совсем бессмысленным это не считаю: у них появится дополнительная площадка для промывания мозгов и медиаповод. Однако с юридической точки зрения их ждёт неминуемое поражение", — самоуверенно заявил Малюська.
В Офисе президента Зеленского также хранят спокойствие — штатный "писарь" Зеленского Михаил Подоляк считает, что у дела нет судебной перспективы, так как Россия сама не признает юрисдикцию ЕСПЧ в своей стране.
Впрочем, иного мнения придерживается политолог Александр Дудчак. Он напоминает, что в 2014 году на Украине произошёл государственный переворот, который стал причиной начала боевых действий в Донбассе, в результате которых погибли более 14 000 людей.
"А инициаторами и исполнителями геноцида своих же граждан были националистические батальоны радикалов, на что на международном уровне долго не реагировали. Москва долгие годы надеялась на выполнение Киевом Минских договорённостей. Но ВСУ по-прежнему продолжают обстрелы мирного населения Донбасса. И теперь окончательно стало для всех очевидно, что Зеленский не хочет, да и не может выполнить эти соглашения.
Ведь "партия войны" силами воинственных радикалов способна его попросту сместить силовым способом. И хотя ЕСПЧ трудно назвать объективным арбитром, но тем преступникам, творящим сейчас беззакония на Украине, дали понять, что все их деяния фиксируются и собираются в досье, так что за всё это им всё же придётся нести ответственность. Нацистская Украина с идеологией анти-Россия стала источником террористической угрозы не только для РФ, но и для всей Европы. Уверен, что в Брюсселе также есть понимание этого", — заключает эксперт.
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