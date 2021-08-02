Россия постепенно усиливает своё давление на Зеленского

Публикация резонансной статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" дала старт целой серии событий, которые оказались неприятными и даже болезненными для украинской власти.

Только Владимир Зеленский неудачно отшутился (видимо, утратил уже навыки комика), комментируя публикацию российского лидера, как ему стало совсем не смешно в Берлине. Мало того, что канцлер Германии решительно отвергла его нахальные требования по отказу от запуска "Северного потока-2", так вдобавок Ангела Меркель настойчиво потребовала от визитёра выполнить, наконец, комплекс мероприятий, прописанных в т. н. формуле Штайнмайера.

Напомню, что такое обязательство Зеленский взял на себя ещё в декабре 2019 на первой и последней с его участием встрече в "нормандском формате", но с тех пор не выполнил ни одного пункта. Далее у гаранта непонятно чего случился позор в Батуми, куда он слетал на экскурсию — там соображали на троих президенты Грузии, Молдовы и Украины. После официальной части коллеги в весьма резкой форме отказали Зеленскому в личной встрече. А после этого произошло и вовсе трагическое для ликвидатора Украины событие — Вашингтон и Берлин вопреки истерике Киева заключили газовое соглашение. Оно окончательно похоронило надежды украинской власти на противодействие "СП-2".

Но и на этом неприятности для Украины не закончились. Недавно Генеральная прокуратура РФ подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Причём подобную жалобу Россия подала впервые в своей истории (в отличие от Украины, которая с 2014 года уже 9 раз жаловалась на РФ). В иске россияне собрали все свои претензии к украинской власти, начиная с 2013 года. Стоит отметить, что ЕСПЧ придётся рассматривать и реагировать на этот документ — положить его "под сукно" вряд ли получится, так как на многие пункты российской жалобы неоднократно обращали внимание также и различные международные правозащитные организации. Правда, вынесение решения суда может растянуться на годы, но сам факт подобного иска знаменателен сам по себе.

Здание ЕСПЧ

Какие обвинения выдвинула прокуратура России?

Власти Украины виновны в гибели мирного населения на киевском майдане, в Доме профсоюзов в Одессе, в Донбассе, а также в незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми. Подавление свободы слова, преследование инакомыслящих политиков, граждан, журналистов. Дискриминация русскоязычного населения, вытеснение использования русского языка. Преследование российских компаний и предпринимателей. Гибель людей, причинение вреда здоровью и имуществу на сопредельной территории РФ из-за обстрелов ВСУ. Лишение жителей юго-востока Украины права избирать. Блокирование подачи пресной воды жителям Крыма. Нападения на дипломатические, консульские и иные представительства РФ на Украине. Крушение самолёта "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 17.07.14 из-за незакрытого воздушного пространства над зоной боевых действий. Отказ в оказании помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.

Основанием для иска стали в т. ч. результаты расследования Следственного комитета РФ, проведённого в Донбассе. Кроме того, в жалобе подробно описан государственный переворот на Украине в 2014 году, в результате чего в украинскую власть попали радикалы и националисты. В документе высказано требование возобновить подачу воды в Крым (в котором по-прежнему проживает много граждан Украины); разрешить обучение на родном языке, разблокировать российские телеканалы и веб-сайты.

Россия продолжит давление на Киев

Итак, как мы видим, упомянутая статья хозяина Кремля положила начало активизации российской политики в отношении Украины. Понятно, что в ЕСПЧ ни в коем случае не будут торопиться рассматривать иск и тем более выносить по нему своё решение (перефразируя известное выражение, Киев хотя и сукин сын, но это их сукин сын). Так что, подавая эту жалобу, в Москве рассчитывали не на результаты иска — их придётся ждать долго (к примеру, претензии Кипра по отношению к Турции рассматривали 2 десятка лет). Надо понимать так, что данный документ свидетельствует о том, что Россия, отказываясь от двусторонних контактов с киевской властью, продолжит давление на неё в международном направлении.

В Киеве, разумеется, отреагировали на юридическую инициативу Москвы. Эксцентричный глава Министерства юстиции Денис Малюська прокомментировал ситуацию в Facebook.

"Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в иске выложены все мифы их пропаганды. Совсем бессмысленным это не считаю: у них появится дополнительная площадка для промывания мозгов и медиаповод. Однако с юридической точки зрения их ждёт неминуемое поражение", — самоуверенно заявил Малюська.

В Офисе президента Зеленского также хранят спокойствие — штатный "писарь" Зеленского Михаил Подоляк считает, что у дела нет судебной перспективы, так как Россия сама не признает юрисдикцию ЕСПЧ в своей стране.

Политолог о геноциде

Впрочем, иного мнения придерживается политолог Александр Дудчак. Он напоминает, что в 2014 году на Украине произошёл государственный переворот, который стал причиной начала боевых действий в Донбассе, в результате которых погибли более 14 000 людей.

"А инициаторами и исполнителями геноцида своих же граждан были националистические батальоны радикалов, на что на международном уровне долго не реагировали. Москва долгие годы надеялась на выполнение Киевом Минских договорённостей. Но ВСУ по-прежнему продолжают обстрелы мирного населения Донбасса. И теперь окончательно стало для всех очевидно, что Зеленский не хочет, да и не может выполнить эти соглашения. Ведь "партия войны" силами воинственных радикалов способна его попросту сместить силовым способом. И хотя ЕСПЧ трудно назвать объективным арбитром, но тем преступникам, творящим сейчас беззакония на Украине, дали понять, что все их деяния фиксируются и собираются в досье, так что за всё это им всё же придётся нести ответственность. Нацистская Украина с идеологией анти-Россия стала источником террористической угрозы не только для РФ, но и для всей Европы. Уверен, что в Брюсселе также есть понимание этого", — заключает эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.