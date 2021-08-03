Япония станет инвестором на российских Курилах: миф или реальность

Рабочая поездка Михаила Мишустина на Южные Курилы, которая сейчас широко обсуждается в медиапространстве, имеет целью вовсе не "предложить заманчивые условия Японии" — как анонсировал ее президент.

По мнению исполняющего обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова, руководитель кабмина поехал на Дальний Восток для того, чтобы своими глазами увидеть истинное положение дел в экономике региона с тем, чтобы правительство могло приступить к разработке привлекательных для инвесторов условий.

Но причем здесь тогда Япония? Все же знают, что российский президент никогда ничего просто так не говорит…

Читайте начало интервью:

Мишустин поехал на Южные Курилы вовсе не Японии ради

Как Россия может "затащить" инвесторов на Дальний Восток и Курилы

— Если отвлечься от территориальных претензий Японии, то станет понятно: есть у неё заинтересованность в экспорте своих капиталов за рубеж. Потому что особенности нынешнего японского налогового режима показали: выгоднее не держать деньги в банках, а инвестировать, причем либо в японскую экономику, либо в экономику зарубежную.

Япония сегодня является одним из крупнейших инвесторов в Китае, несмотря на не очень благоприятные отношения между этими странами.

Россия — хорошая площадка для долгосрочных инвестиций. Но это если теоретизировать. К тому же надо понимать, что Курильские острова, на которые претендует Япония — не с точки зрения территорий, а с точки зрения инвестиционной площадки — это же не только рыба.

Это месторождения целого ряда природных ископаемых: рений, который связан с деятельностью вулканов, германий, индий, селен, теллур и многое-многое другое. И большинство из них — на Итурупе.

В общем, это очень богатая территория. Но всю привлекательность убивает стоимость перевозки и добычи.

Япония бы вложилась в это дело. Но как только она придёт инвестором на Курильские острова, это будет означать отказ от территориальных претензий.

Абэ же несколько раз предлагал: давайте потихонечку будем вкладывать. Но всегда в ответ звучали резкие мнения со стороны ряда японских политиков, которые говорили "нет-нет, давайте все-таки так: это наша территория, когда она будет окончательно оформлена как наша, особенно два острова Курильской гряды, тогда мы и будем в нее вкладывать".

Курилы для Японии — часть национальной идеи

Надо понимать, что внутри Японии это часть национальной идеи. Почему Япония постоянно настаивает на островной проблеме? Потому что она превратилась в проблему возрождения японского достоинства, по нему был нанесен удар после Второй мировой войны. И Япония фактически ни один свой территориальный вопрос не забывает.

С Китаем вот спорит по поводу Сенкаку (по-китайски Дяоюйдао) — а там далеко не самые нужные с точки зрения хозяйственной экономики острова. А тут богатейшие Курилы. Конечно, Япония будет жестко бесконечно настаивать на том, что они должны отойти ей. Это часть политической и экономической программы любого премьер-министра.

Это своего рода национальная идея. В течение многих лет была заложена и в японские учебники, и в японские документальные фильмы. Если вдруг кто-то какой-то политик провозгласит, что "мы замораживаем проблему до будущих поколений", потому что сейчас мы не можем решить, его не поймут.

Это проблема политического достоинства.

— А для нас этот вопрос сейчас как стоит? Японцы постоянно ссылаются на соглашение 1956 года. Но у нас были приняты поправки в Конституцию. В связи с этим вопрос для нас закрыт, мы вообще никакого 1956 года не видим в упор?

— Формально, конечно, юристы могут обойти этот вопрос, потому что Россия брала на себя обязательства, она формально не отказывается от исполнения обязательств в духе того договора, который был когда-то заключен. Но главный момент вот какой: Россия не может передавать свои территории.

Япония уже не та, что была когда-то

— Я недавно прочитала комментарий одного японца в англоязычном издании, который пишет, что все заявления России про совместную экономическую деятельность, да еще и в увязке с Олимпиадой (там почему-то с Олимпиадой это увязывают) — это обращение к слабеющей Японии. Дескать, "нас давят со всех сторон — с севера, с запада, с юга, Япония идет вниз по нисходящей".

Неужели Япония слабеет?

— Я думаю, что есть довольно большая группа японских экспертов, чем-то похожих на определённую категорию российских, которые говорят, что раньше все было лучше, раньше была страна более великой, с ней больше считались, а сейчас мы теряем политический и экономический вес.

Здесь надо тонко понимать, что модель Японии вообще перестраивают. Япония раньше была безусловным лидером Азии. Причем культурным, технологическим и экономическим. Это было еще практически до 80-х годов и даже до начала 90-х годов. Япония задавала моду на модель экономического развития.

И многие страны смотрели на нее, перенимая опыт. Например, Малайзия. И даже Китай одно время, и так далее. А потом Китай, по сути дела, обрушил всю надежду Японии на то, чтобы быть ролевой матрицей лидера в Азии. Более того, оказалось, что японская экономика, несмотря на то, что она супернапитана деньгами, слишком дорога и не гибка.

Рост японского ВВП все время болтается вокруг нуля.

— А долги у них вообще зашкаливают — 230% от ВВП.

— Да. Правда, он и у Китая немаленький. Но пока у Японии был шанс на развитие, когда не было большого Китая, все эти проблемы можно было нивелировать. Сейчас — нет. Поэтому предложения России вовремя сделаны.

— Ну да, им же ресурсы нужны. Берите ресурсы, давайте нам технологии. Казалось бы, вот потенциал роста. Так же Китай в свое время на американских вещах вылез. Но японцы не уйдут от своей идеи фикс.

— Но не сделать это предложение мы не можем. Нам надо показать открытость наших предложений.