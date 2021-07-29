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Автор Андрей Мартынюк

Киев – Берлину: ты на "Северный поток-2" не ходи, а то газ в башка попадёт

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине продолжается горячее обсуждение условий сделки США и ФРГ по "Северному потоку-2" и её не очень приятных последствий для страны.

Северный поток-2 завершён

Напомню, что по этому соглашению, не имеющему, впрочем, никакой юридической силы, президент Джо Байден признал, что не собирается вводить санкции против газопровода, так как проект практически завершён, да и не хочет навредить интересам Германии.

Со своей стороны канцлер Ангела Меркель пообещала приложить усилия, чтобы транзит российского газа через Украину продолжился и после 2024, когда закончится действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом". На что глава российской компании Алексей Миллер ответил, что "Газпром" может продолжить транспортировку газа, но с учётом экономической целесообразности и технических возможностей украинской ГТС.

Новоиспеченный пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров раскритиковал американского президента и канцлера Германии за то, что они не препятствуют запуску газопровода "Северный поток-2". Более того, возомнивший себя политиком Никифоров возмущён тем, что Берлин и Вашингтон не пояснили самое важное: как именно они собираются сохранить транзит российского газа через Украину.

"Конкретики, которой требует (!) президент Владимир Зеленский, мы не услышали", — рвёт и мечет пресс-секретарь. Как тут не вспомнить знаменитую строчку Ивана Крылова: "Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона!"

После такого хамства осмелел и глава фракции пропрезидентской парламентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия, любящий ляпать языком.

"Я ожидаю, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом пройдёт на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают удар, который они наносят нам таким поступком", — угрожает нардеп.

Интересно было бы посмотреть на то, как ликвидатор Украины будет кричать на своего хозяина.

Владимир Зеленский

Не промолчал и вездесущий глава украинского МИД Дмитрий Кулеба — он высказал своё "веское" мнение: в соглашении Вашингтона и Берлина размыто и неконкретно указаны гарантии по энергетической безопасности Украины. А вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины (есть и такая должность) Ольга Стефанишина и вовсе решительно потребовала гарантий Евросоюза как сохранения транзита газа, так и компенсации из-запуска "СП-2".

И все эти комментарии прозвучали после того, как Госдеп категорически запретил Киеву критиковать американо-германские договорённости. Что-то колониальные власти распоясались и не слушаются приказов метрополии. Наверное, Зеленскому укажут на это, когда он очутится на ковре Белого дома.

У кого-то плохо с арифметикой

Не понравились вашингтонские договорённости и главе "Нафтогаза" Юрию Витренко — он считает, что предложения о сохранении транзита через Украину и прямые закупки российского газа для него неприемлемы.

"Вот такое продление транзита, когда Украина ещё должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ (а какой же это газ? — авт.), чем получаем за транзит. Дискриминационные договорённости, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны", — гордо заявил глава "Нафтогаза" и добавил, что будет добиваться новых, повышенных тарифов на транзит.

С арифметикой у пана Витренко плохо, однако. Ведь если он повысит стоимость транзита через свою ГТС, то увеличится итоговая цена газа, что сделает остальные трубопроводы более выгодными как "Газпрому", так и его потребителям. А может, тем самым "Нафтогаз" готовится окончательно перейти с дешёвого, но "агрессивного" российского газа на более дорогой, но "демократический" американский сжиженный?

газ

Более прагматичный, хотя также не очень реальный взгляд на проблему у главы ГТС Украины Сергея Макогона — он полагает, что единственной приемлемой компенсацией за "СП-2" может быть заключение с "оккупантом" Россией нового 15-летнего контракта на транзит газа. Он также предрекает большие проблемы для стран Восточной Европы после запуска этого газопровода, а Украине придётся импортировать голубое топливо из Евросоюза. Видимо, и Макогон имеет в виду т. н. "реверсный" газ, т. е. фактически — российский, но втридорога.

Многих экспертов долгое время удивляло, почему украинскую власть так сильно раздражает только "СП-2" — ведь есть и иные российские газопроводы. И вот свершилось! В Киеве озвучили претензии и к "Турецкому потоку"! Правда, команда Зеленского сама не рискнула задевать интересы своего "стратегического партнёра", а сделала это социолог Оксана Ищук. Она заявила, что необходимо провести переговоры с Евросоюзом о компенсации убытков из-за потери южного газового транзита.

"Переориентация транзита в направлении Центральной Европы на "Турецкий поток" будет стоить Украине $450 миллионов ежегодно. Украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов "Ямал-Европа", "СП-1" и "Турецкий поток" сможет быть лишь балансирующей мощностью в случае колебаний спроса на газ", — с печалью прогнозирует Ищук.

В Германии удивляются: причем тут газ

Прокомментировали вашингтонские договорённости и в ФРГ. В частности, экономист Фолкер Хеллмайер удивился, что соглашение по газу между поставщиком и покупателем приходится обсуждать на международном уровне. Он считает, что у Берлина есть своё суверенное право самостоятельно решать вопросы собственного энергообеспечения.

"Россия ни в малейшей степени не нарушала договоры по энергоснабжению. А Киев при этом угрожал нам прервать транзит газа, то есть шантажировал. Также факт, что Украина незаконно производила отбор газа. Мы обязаны реагировать на такое поведение", — пояснил эксперт.

Северный поток-2

Не промолчали и в бундестаге. Глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает договорённость Меркель и Байдена победой международного права.

"Россия достроит газопровод, и мы будем получать газ. А газоснабжение Украины было проблематичным, так как они не платили по своим счетам и занимались незаконным отбором газа. Кроме того, ГТС Украины не в лучшем состоянии. А сейчас мы надёжно обеспечены газом, тем более, что в ближайшие годы потребность в нём возрастёт", — выразил удовлетворение Эрнст.

В заключение цитата из разряда "и смех, и грех". Некто Владимир Шепетко в Twitter предложил свой вариант решения животрепещущей проблемы.

"Украина должна перекрыть транзит газа из России в Европу и поставить ультиматум: или "Газпром" полностью загружает нашу ГТС, или блокада транзита будет продолжена".

Вот такие и подобные им кардинальные предложения исходят от украинских "патриотов".

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Байден подставил Украину и помог достроить Северный поток-2
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Любовь Степушова
Темы газпром нафтогаз клаус эрнст юрий витренко дмитрий кулеба давид арахамия сергей макогон сергей никифоров владимир зеленский
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