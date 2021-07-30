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Автор Любовь Степушова

Демократия по-американски: почему в Ираке стали хуже жить

Мир

В ЕС в четверг сообщили, что поддерживают контакты с Ираком по вопросу о сдерживании мигрантов, которые пытаются попасть в Литву через Белоруссию.

Демократия по-американски: почему в Ираке стали хуже жить

"Мы контактируем с иракскими властями для того, чтобы Багдад обеспечил лучший контроль за перелетами в Белоруссию и принял бы назад граждан Ирака, которые хотят вернуться добровольно или у которых нет права на международную защиту", — говорится в послании члена ЕК Ильвы Юханссон.

Напомним, что США до конца 2021 года завершат боевую миссию в Ираке, об этом заявил американский президент Джо Байден после прошедших в Вашингтоне переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадими.

Однако, как подчеркнул хозяин Белого дома, Вашингтон продолжит поддерживать укрепление демократии в стране и хотел бы, чтобы парламентские выборы прошли там в октябре.

О чем речь? Состоялась ли во время присутствия американского контингента какая-то демократия в Ираке?

Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Читайте начало интервью:

Ирак добился вывода американских войск: что стоит за этим решением

— Демократия — это такая категория, которая воспринимается политическими деятелями по-разному. Демократия по-американски — это государственное политическое устройство по-американски.

Если мы говорим про общие требования к демократии, это многопартийная система, это свободная пресса, рыночная открытая экономика. Все это официально присутствует в Ираке:

  • там есть многопартийная система, есть свободная, так скажем, пресса и есть рыночная экономика.

Но в каждой стране, в каждом социуме есть свои особенности. Государственное демократическое устройство отличает национальные традиции, религия, устройство этой страны.

Восток есть Восток

Что мы видим в Ираке? На Востоке — а это восточное общество, оно специфично — есть свои традиции, свои исторические корни.

Если смотреть с точки зрения общих положений в демократии, да, в Ираке существуют перечисленные элементы демократического устройства. Но, естественно, там сейчас множество проблем.

Прежде всего, социально-экономических:

  • проблемы с безработицей, с COVID, проблемы религиозных отношений между шиитами и суннитами, с коррупцией;
  • с курдами, поскольку Иракский Курдистан проводил референдум по полной независимости, но этого не допустили иракские власти;
  • со спящими ячейками ИГИЛ*, которые существуют, но сейчас, по крайней мере, не действуют.

Иракцы переживают достаточно сложный период.

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— То есть американцы установили в стране только видимость какой-то демократии? Ни социальные, ни медицинские, ни образовательные гарантии население не получило в результате их демократических преобразований?

— Безусловно. Решить социально-экономические проблемы в восточных странах очень сложно. Их сложно решить и в других регионах.

Что мы видим в Европе? Практически социально-экономический кризис во многих странах, в которых идут выступления против нерешенности этих проблем:

  • во Франции движение желтых жилетов, в Германии поддерживаемое и в других странах.

Это кризисные явления, которые затронули большую часть мира. А на Востоке в арабско-мусульманском регионе все это обостряется в разы.

Вспоминая Саддама Хусейна

Саддам Хусейн
Саддам Хусейн

— При Саддаме Хусейне иракцы как жили по сравнению с общим уровнем жизни этого региона?

— При Саддаме Хусейне Ирак был достаточно развитым государством на Ближнем Востоке.

Тогда партия Баас (партия арабского социалистического возрождения) проводила политику строительства иракского социализма. Национального социализма. И решались во многом проблемы: и образования, и бесплатной медицинской помощи. И стабильность была. Самые необходимые продукты были.

Ирак сотрудничал с Советским Союзом.

Ситуация в Ираке при Саддаме Хусейне была достаточно стабильной.

Да, были проблемы с курдами, которые всегда требуют независимости, создания единого курдского государства. Есть движения, которые хотят свести все общины, проживающие в Ираке, в Иране, в Турции, в Сирии, в единое государство. Но это другой вопрос. Тем не менее Саддам Хусейн достаточно жестко подавлял это движение, получая в ответ вооруженное противостояние.

  • Это и расценивалось как проблемы с демократией в Ираке. А Саддам Хусейн был лидером, которого не зря называли деспотическим, авторитарным.

Но, с другой стороны, официально в правительстве Ирака присутствовали курды. И партия Баас, сохраняя лидерство, осуществляла сотрудничество с другими партиями.

Поэтому если смотреть на иракцев, здесь неоднозначная ситуация. Но то, что в социально-экономическом плане Ирак развивался, это безусловно.

— А как сами иракцы оценивают свою жизнь "тогда" и "сейчас"?

— Есть движения и группы иракцев, которые поддерживали и поддерживают бывший режим партии Баас, Саддама Хусейна. Но здесь еще межконфессиональный конфликт. При Саддаме Хусейне шиитская община если не подавлялась, то и не продвигалась — в Ираке существовало светское, относительно светское государство. Там не выпячивалась принадлежность религиозная, как и в Сирии.

Не было резкого противостояния между суннитами и шиитами. Но оно потихоньку усугублялось.

— И на этом фоне американцы и сыграли, на подавляемом неравенстве?

— Сыграли ли американцы — здесь тоже вопрос достаточно большой, поскольку вторжение в Ирак американских войск и свержение Саддама Хусейна произошло без участия шиитов. Это была военная операция. Это было военное вторжение.

Затем, уже после свержения Саддама Хусейна, американцы опирались на шиитскую и на курдскую общины в основном. И это сыграло свою роль:

  • подъем шиитской общины в Ираке ведет к усилению влияния Ирана.

— Не может ли это противостояние сейчас обостриться? Не начнется какая-то заварушка между религиозными общинами?

— Нет, заварушки, я думаю, не будет. Поскольку хоть правительство шиитское, но есть в нем и представители суннитов. Это гарантия того, что соседи не будут вмешиваться в дела Ирака.

* Организация, запрещенная в России

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы ирак демократия саддам хусейн
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