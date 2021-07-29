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Автор Антон Куликов

Глава дипломатии ЕС: "Россия не является мощной державой"

Мир

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что санкции в отношении России являются действенной мерой. И с экономической точки зрения РФ не является мощной державой, уверен он. Но считаться все равно приходится. 

Глава дипломатии ЕС: "Россия не является мощной державой"

"С экономической точки зрения Россия не является мощной державой". Но дело все равно приходится иметь

В интервью испанской газете País Боррель заявил, что "персональные санкции, хотя так не кажется, влияют". 

"Запрещать ездить и замораживать активы тех, у кого они есть, и которые можно найти, эффективные меры. Экономические санкции также, но имеют побочные эффекты, цену. Политика не может основываться только на санкциях, но приходит момент, когда их надо применять, потому что в противном случае это будет означать, что ты ограничиваешься заявлениями", - заявил Боррель.

По мнению главы европейской дипломатии, "с экономической точки зрения Россия не является мощной державой". И, наверное, для Евросоюза было бы куда проще, если б дело ограничивалось только этим.

Но, напомнил все тот же Боррель, Россия имеет обычные и ядерное оружие. А также следует учитывать нетрадиционные методы ведения войны, которые "затрагивают новые технологии, в применении которых она не слишком сомневается".

"Тем не менее мы должны искать формы взаимопонимания с Россией в темах, в которых она нам нужна – Арктика, энергетика", - добавил Боррель. Он считает, что в отношении России необходимо, с одной стороны, придерживаться стратегии сдерживания, с другой, "заключать соглашения по необходимым темам".

Вслед за Байденом

Про "сдерживание" и "соглашения по необходимым темам" применительно к отношениям с нашей страной европейские политики говорят уже на протяжении длительного времени. Декларируется, что Евросоюз и будет строить отношения с Россией на основании таких подходов. Так что Боррель ничего нового здесь не сказал.

Стоит, однако, заметить, что его высказывание насчет того, что Россия не является мощной державой с экономической точки зрения перекликается с недавним заявлением Джо Байдена о том, что у российского президента есть только нефть и ядерное оружие.

Конечно, едва ли Вашингтон и Брюссель согласовывали время для совместного выступления с подобными заявлениями. Это, в общем, расхожая точка зрения. В которой, как уже было сказано, присутствует определенная доля досады - мол, приходится иметь дело с государством, которое с экономической точки зрения нам не ровня. 

Впрочем, сколько бы не подчеркивали западные политики экономическую "слабость" России, очевидно, что это в значительной степени пропаганда. Ну да, российская экономика уступает американской и общеевропейской. И что дальше? Попробовать игнорировать? Ну так очевидно, что это малопродуктивный вариант. Чреватый большими проблемами - и не только в экономике.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы санкции жозеп боррель
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