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Автор Александр Шторм

Историки называют речь Зеленского "национальным позором"

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинский президент Владимир Зеленский в своём "неповторимом" стиле высказался по поводу статьи российского лидера Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Практически снова сыграл без рук на рояле под названием "история".

Историки называют речь Зеленского "национальным позором"

Эмоциональная реплика-ролик Зеленского были приурочены к Дню крещения Руси.

По этому поводу Зеленский заявил, что "Киевская Русь — мать нашей истории, и 24 области Украины и Крым — её родные дети. И они по праву её наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на её наследство".

Таким образом Зеленский попытался вступить в заочную полемику с Путиным, упрекнув последнего в том, что Россия пытается доказать свою причастность "к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров".

Разумеется, с такой точки зрения именно "Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы".

Зеленский при этом отметил, что такая вольная трактовка истории не нуждается в доказательствах, "потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне, не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах".

Напомним, Путин в своей статье написал, что и русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси и что триединство нашего народа никуда не делось и не денется.

Как пояснили авторы проекта "Мейстер", нетрудно заметить, статью Путина об исторической взаимосвязи русских и украинцев Зеленский так и не прочитал. Школьный курс истории, где проходят "Повесть временных лет", написанную, к слову, в Киево-Печерском монастыре, он тоже забыл.

"А жаль, иначе бы знал, что государственная история Руси начинается не с Киева, а с Великого Новгорода, а знаменитый князь Владимир Святой принял крещение не в какой-нибудь Жмеринке, а в крымской Корсуни. Знал бы, что основатель Москвы князь Юрий Долгорукий одно время был и киевским князем. Все это как бы намекает любому здравомыслящему человеку, что Зеленский погорячился", — заметили эксперты.

Впрочем зачем вспоминать столь очевидные и неудобные факты, когда нужно отрабатывать заказ по проекту "Украина не Россия".

По этому поводу создатели резонансного проекта "Спутник и Погром" назвали видеопоздравление Зеленского спором со здравым смыслом. По мнению Зеленского, русские — это лишь "дальние родственники”. Кому конкретно мы приходимся дальними родственниками, Зеленский так и не уточнил.

Суть-то в том, что основной нарратив поздравления был в другом. Главную и единственную заслугу в крещении Руси Зеленский решил приписать легендарным "древним украм". Саму Киевскую Русь он назвал "матерью украинской истории”, а 24 области Украины и внезапно Крым — её "родными детьми и наследниками”. А России, дескать, нечего делать на этом празднике истории…

"Ответ Зеленского Путину, конечно, достоин лучших образцов творчества Носовского и Фоменко, но любопытно даже не это. С таким взглядом на исторический процесс не согласны не только мы с вами (и внезапно Путин), но и значительная часть населения самой Украины", — иронизируют сетевые эксперты.

Что и правда показательно. Согласно опросу группы "Рейтинг”, идею единства украинцев и русских поддерживают 41% граждан Украины, а в восточных регионах — более 60%.

"Можно было бы пропустить шоу Зеленского мимо ушей, если бы проблема Донбасса была бы хоть как-то решена. А пока приходится внимательно слушать очередное украинское фэнтези", — подытожили авторы проекта.

Впрочем после ряда официальных заявлений не менее официальных лиц Украины удивляться уже действительно нечему.

Если кто-то забыл, то напомним.

Чем славна история Незалежной, по мнению представителей различных ветвей власти и официально признанных учёных Украины.

  • Европейская цивилизация основана именно украинцами.
  • Украина одной из первых в мире создала подлодку на казацкой тяге.
  • Древние укры выкопали Чёрное море, а украинский язык — самый древний.
  • Иисус Христос и Ной были древними украинцами.
  • Будда родился где-то на Сумщине или Черниговщине (нет, не шутка).
  • Греческий Ахиллес тоже был украинцем, ибо родился он на косе между Чёрным и Азовским морями.

Комментарии, как говорится, излишни. Разве что отметим — на странице "межгосударственного исторического сообщества" более 10 тысяч "лайков" набрал короткий комментарий украинского (!) историка: "Это национальный позор".

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Верный выбор? Какие ощущения у украинцев от Владимира Зеленского
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина киевская русь крещение руси история россии владимир зеленский
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