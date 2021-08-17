Европа восстаёт против агрессивного извращённого меньшинства

Венгрия запретила ЛГБТ. Может ли это стать началом восстания подавляющего большинства народа Европы против захвативших власть сексуальных меньшинств, которые агрессивно навязывают свои извращённые модели всему миру?

Об этом главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

— Валерий Михайлович, в Венгрии приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних и обсуждении смены пола с несовершеннолетними. Виктор Орбан сказал о недопустимости положения, когда по всему Евросоюзу представители ЛГБТ ходят даже по детским садам и ведут с детьми беседы о смене пола и половой идентичности. Что вы об этом думаете?

— Раньше это было как бы невсерьёз, казалось смешным и забавным. Опять-таки это всё обосновывалось тем, что надо учитывать интересы меньшинств. Но сейчас меньшинства захватили власть над большинством. Причём захватили жёстко, тоталитарно, нетерпимо и не признают никакого иного мнения, кроме своего.

Те меньшинства, права которых пытались отстаивать в Европе, на Западе в так называемых демократических обществах, на волне отстаивания своих прав просто оседлали эти общества и начали вводить жесточайшую диктатуру, тоталитарную, нетерпимую, абсолютно бескомпромиссную. Они уже навязывают свои извращенные ценности большинству.

Люди против греха и заразы

Не только в Венгрии, но и по всей Европе, подавляющее большинство против расползания этой ЛГТБ-заразы. В Германии миллионы людей выходят на огромные манифестации против законов, которые легализуют однополые браки и разрушают традиционные семьи.

— Но такая политика продолжается, принимаются новые законы в поддержку нетрадиционной ориентации.

— Потому что меньшинства, которые находятся у власти, плевать хотели на позицию большинства. Плевать. Вот вышел миллион, потом вышло ещё больше. Ну и что? Где же ваша хвалёная демократия? И ведь речь идёт не об ограничении прав меньшинств, люди выступают всего лишь против того, что их самих и их детей заставляют признавать эти псевдоценности.

Это же большинство населения выступает против навязывания им извращённых взглядов и образа жизни этого меньшинства. А это меньшинство говорит им: пошли отсюда вон, никто вас и не спрашивает.

"Жёлтые жилеты" во Франции годами бушуют против этого насилия над человеческой сущностью. А что толку?… Власти плевать на них хотели. Никто на них не обращает внимания. Меньшинства — у власти.

Поэтому Виктор Орбан сейчас по сути провозглашает революцию большинства против меньшинств. Большинство доигралось с меньшинствами. Сначала казалось, что они — такие милые и забавные. Пусть у них будут права на отличие от остальных. Всё это казалось забавно, хотя и курьёзно.

Потом дайте им ещё прав, они же всё-таки незначительные меньшинства. Пусть они тут что-то скажут, пусть выступят, расскажут о себе. Ещё дайте им прав. В результате их настолько распустили, что они уже просто оседлали нормальных людей, сели на шею большинству и диктуют им свою волю.

— Пойдут ли другие страны за Венгрией?

— Я думаю, что после этих действий Венгрии должно начаться массовое восстание. Восстание народов Европы против власти меньшинств. Всё, что мы сегодня слышим в качестве европейских ценностей, что нам подаётся в этом качестве, — это псевдоценности меньшинств. Большинство народов Европы в ужасе от этого, в шоке просто.

— Они не смеют об этом говорить вслух.

— Не смеют. Это дисциплинированные, хвалёные за законопослушность, нормальные европейские люди. Но и у них уже переполняется чаша терпения от всего этого ужаса.

— Немцам просто нельзя про мигрантов плохо говорить, и у нас нельзя называть национальности преступников.

— Точнее даже не национальность, а то, что принято определять как это происхождение, идентичность. Национальность есть политическая категория, строго говоря, это гражданство. Наша национальность — россияне.

— Про идентичность, происхождение там нельзя говорить, и у нас тоже уже давно нельзя. Но страшные преступления совершаются теми, про кого нельзя говорить, в отношении женщин в Германии, но власти даже не обращают на это внимания.

— Да, потому что меньшинства им запрещают. Меньшинства запрещают большинству рот открывать, говорить о том, что его насилуют мигранты, которых большинство не хочет видеть. Это меньшинства привезли мигрантов туда.

— А зачем меньшинствам эти мигранты?

— Чтобы размешать народы, размыть их базовую идентичность. Постобщество — это перемешивание и дробление масс людей и самих индивидуумов, подвержение сомнению его неделимости. Индивидуум — это неделимый атом, теперь же его неделимость подвергается сомнению.

Индивидууму идёт на смену дивидуум, постчеловек, у которого несколько сущностей: раздвоение, шизофрения… Шизомассы и "тело без органов", о которых писали Жиль Делёз и Феликс Гваттари. Индивидуум должен быть расколот, раздроблен. У него должно быть раздвоение, расстроение личности.

А народ — это коллективная сущность. Уже атомарный, отдельный индивидуум ставится под вопрос. А тут ещё народы какие-то… Сейчас мы привезём миллионы арабов сюда, чтобы вы тут все перемешались. А потом посмотрим, какие вы немцы или французы. Забудьте, кто вы. Вы будете шизомассой, разбавленной арабами.

Арабы нужны в Германии для того, чтобы разрушить коллективную идентичность германского народа, размыть её, растворить. Чтобы был плавильный котёл. А чтобы выплавить что-то новое, нужно в него добавить что-то иное.