Ирак добился вывода американских войск: что стоит за этим решением

Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль Кадими в понедельник, 26 июля, подписали соглашение о формальном прекращении боевой задачи американских военных в этой стране к концу года.

Как заявил американский президент, при этом роль США в Ираке будет заключаться в том, чтобы продолжать обучение, помогать и справляться с террористами, если такие движения будут возникать.

Присутствие США длилось с 2003 года. Тогда Вашингтон ввел в страну свой военный контингент под предлогом борьбы с терроризмом. Результат известен всем: был убит Саддам Хусейн, прошли выборы в 2005 году, которые американцы назвали демократическими. Но и всё. Оживилось "Исламское государство"* — запрещенная в России террористическая организация.

И вот теперь 2021 год, и американцы объявляют о том, что они сокращают свое присутствие в Ираке.

Это инициатива США или все же Ирак продавил решение? Что на самом деле стоит за этим решением?

Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

— Прежде всего, я хотел бы немного уточнить. Соединенные Штаты начали с агрессии против Ирака в 2003 году под предлогом наличия у них оружия массового поражения, которое так и не нашли. Но режим Саддама Хусейна был свергнут, сам он казнен. А американцы в стране остались.

Сейчас принято решение о выводе войск из Ирака частично. С одной стороны, это необходимое решение, поскольку после убийства генерала Сулеймани, иранского известного военно-политического лидера, руководителя спецподразделения "Аль-Кудса", на территории Ирака прокатилась волна протестов с требованием вывода американских войск.

Но уйдут они недалеко — в соседние страны: Иорданию, где есть военная база США, в Саудовскую Аравию и Бахрейн.

То есть на численность сил в регионе уход из Ирака никак не повлияет.

— Уместно ли сравнение с Афганистаном? Или это нелогично? К аналогичным катастрофическим последствиям этот вывод войск не приведет? "Исламское государство"* не последует примеру талибов?

— Сравнивать с ситуацией в Афганистане здесь все-таки не стоит. В Афганистане абсолютно другая обстановка. Там фактически противостояние режима афганского, проамериканского против движения "Талибан"*, которое поддерживалось большей частью населения.

"Талибан"* - неоднородное движение. Там есть также группировки ИГИЛ*, которые действуют в Афганистане. Против проамериканского режима. Сейчас 80% афганцев за талибов.

В Ираке совершенно другая ситуация: там нет сейчас противостояния режима с "Исламским государством"*, ИГИЛ* подавлен. Правительство контролирует территорию.

Что выиграет Иран

— Западная пресса пишет, что Иран воспользуется уходом американцев и будет формировать некий больший Иран — четыре арабские столицы.



Четыре арабские столицы — это, вероятно, Сирия, Ирак шиитский, Ливан и еще кто-то. Может быть, сам Иран.

Ирак, Иран, Ливан и Сирия — это территория, которая будет сейчас контролироваться новым большим Ираном. Как вы оцениваете такое усиление Ирана после ухода американцев?

— Да, это вполне возможно — усиление Ирана, поскольку Иран и Ирак — это дружественные страны. Я напомню, что в них большая часть населения исповедует шиитскую ветвь ислама.

Влияние Ирана в Ираке достаточно сильно. Оно усилилось после падения режима Саддама Хусейна. Американцы, свергнув Хусейна, с одной стороны, выполнили свои цели — мощное арабское государство в лице Саддама Хусейна было разрушено.

И уход американцев, естественно, усилит эти позиции.

Что касается других стран, то там иранское влияние усиливается присутствием движения "Хезболла"*, которое поддерживает руководство в Сирии и воюет там против радикальных исламистов на стороне правительственной армии, поддерживаемой Ираном. Это, безусловно, усиливает влияние не только в Сирии, но и в Ираке, и, возможно, в Ливане.

* Организации, запрещенные в России